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Момент поражения пилотами СБС электроподстанции Алчевского металлургического комбината. ВИДЕО
Пилоты Сил беспилотных систем в ночь на 30 марта нанесли удары по энергетической и военной инфраструктуре на временно оккупированных территориях Луганской области, в частности по подстанциям и Алчевскому металлургическому комбинату.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие кадры опубликовал в своем Telegram-канале Роберт Бровди (Мадяр).
Операторы дронов нанесли два удара по электроподстанции в районе населенного пункта Перевальск, которая обеспечивала электроснабжение металлургического комбината.
Также на видео зафиксировано поражение зенитного ракетного комплекса "Тор", которое выполнили пилоты 9-й бригады СБС.
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+15 Lax Klyaks
показать весь комментарий30.03.2026 18:42 Ответить Ссылка
+11 Дмитро Піталов #581675
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+7 Luka Lukich #363772
показать весь комментарий30.03.2026 18:56 Ответить Ссылка
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