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Новости Видео Ситуация на оккупированной Луганщине Операторы дронов Мадяр командующий Силами беспилотных систем
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Момент поражения пилотами СБС электроподстанции Алчевского металлургического комбината. ВИДЕО

Пилоты Сил беспилотных систем в ночь на 30 марта нанесли удары по энергетической и военной инфраструктуре на временно оккупированных территориях Луганской области, в частности по подстанциям и Алчевскому металлургическому комбинату.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие кадры опубликовал в своем Telegram-канале Роберт Бровди (Мадяр).

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Операторы дронов нанесли два удара по электроподстанции в районе населенного пункта Перевальск, которая обеспечивала электроснабжение металлургического комбината.

Также на видео зафиксировано поражение зенитного ракетного комплекса "Тор", которое выполнили пилоты 9-й бригады СБС.

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Автор: 

уничтожение (10201) дроны (7571) ЗРК (290) Бровди Роберт Мадяр (149) Силы беспилотных систем (560) Луганская область (6494)
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Топ комментарии
+15
Бадьоро вдолбали, і це не може не радувати!
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30.03.2026 18:42 Ответить
+11
Багато разів бував на цьому комбінаті, багато роботи там зробили. Були тоді коли Алчевськ замерз і бачив як його рятувала вся Україна... І як виявилось там було безліч сволоти, що зрадило Україну! Жеріть руснявий мір, подавіться! Після війни ********* за все заплатить, навіть за те, що ми самі розбомбили і за зброю нашу і наших союзників, за кожну людину, кожну цеглину і деревину!
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30.03.2026 19:13 Ответить
+7
ЗСУ ретельно і дбайливо розхерачили трансформаторні підстанції, щоб довго не виникало дурних думок про ремонт.
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30.03.2026 18:56 Ответить

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