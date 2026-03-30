Момент поражения пилотами СБС электроподстанции Алчевского металлургического комбината. ВИДЕО

Пилоты Сил беспилотных систем в ночь на 30 марта нанесли удары по энергетической и военной инфраструктуре на временно оккупированных территориях Луганской области, в частности по подстанциям и Алчевскому металлургическому комбинату.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие кадры опубликовал в своем Telegram-канале Роберт Бровди (Мадяр).

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Операторы дронов нанесли два удара по электроподстанции в районе населенного пункта Перевальск, которая обеспечивала электроснабжение металлургического комбината.

Также на видео зафиксировано поражение зенитного ракетного комплекса "Тор", которое выполнили пилоты 9-й бригады СБС.

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