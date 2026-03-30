Момент ураження пілотами СБС електропідстанції Алчевського металургійного комбінату. ВIДЕО

Пілоти Сил безпілотних систем у ніч проти 30 березня завдали ударів по енергетичній та військовій інфраструктурі на тимчасово окупованих територіях Луганської області, зокрема по підстанціях і Алчевському металургійному комбінату.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні кадри оприлюднив у своєму телеграм-каналі Роберт Бровді (Мадяр).

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Оператори дронів здійснили два удари по електропідстанції у районі населеного пункту Перевальськ, яка забезпечувала електропостачання металургійного комбінату.

Також на відео зафіксовано ураження зенітного ракетного комплексу "Тор", яке виконали пілоти 9-ї бригади СБС.

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