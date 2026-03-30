УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13010 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на окупованій Луганщині Оператори дронів Мадяр командувач Сил безпілотних систем
6 097 16

Момент ураження пілотами СБС електропідстанції Алчевського металургійного комбінату. ВIДЕО

Пілоти Сил безпілотних систем у ніч проти 30 березня завдали ударів по енергетичній та військовій інфраструктурі на тимчасово окупованих територіях Луганської області, зокрема по підстанціях і Алчевському металургійному комбінату.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні кадри оприлюднив у своєму телеграм-каналі Роберт Бровді (Мадяр).

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Оператори дронів здійснили два удари по електропідстанції у районі населеного пункту Перевальськ, яка забезпечувала електропостачання металургійного комбінату.

Також на відео зафіксовано ураження зенітного ракетного комплексу "Тор", яке виконали пілоти 9-ї бригади СБС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український дрон-перехоплювач знищив російський "шахед" у повітрі. ВIДЕО

Дивіться також: Ворог продовжує спроби інфільтрації на Слов’янському напрямку, - 81 ОАеМБр. ВIДЕО

Автор: 

знищення (10520) дрони (8663) ЗРК (295) Бровді Роберт Мадяр (151) Сили безпілотних систем (567) Луганська область (4945)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Бадьоро вдолбали, і це не може не радувати!
показати весь коментар
30.03.2026 18:42 Відповісти
+11
Багато разів бував на цьому комбінаті, багато роботи там зробили. Були тоді коли Алчевськ замерз і бачив як його рятувала вся Україна... І як виявилось там було безліч сволоти, що зрадило Україну! Жеріть руснявий мір, подавіться! Після війни ********* за все заплатить, навіть за те, що ми самі розбомбили і за зброю нашу і наших союзників, за кожну людину, кожну цеглину і деревину!
показати весь коментар
30.03.2026 19:13 Відповісти
+7
ЗСУ ретельно і дбайливо розхерачили трансформаторні підстанції, щоб довго не виникало дурних думок про ремонт.
показати весь коментар
30.03.2026 18:56 Відповісти

Завантаження...

 
 