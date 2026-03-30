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Украинский БПЛА зафиксировал уничтожение российского "Шахеда" дроном-перехватчиком "STING". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись уничтожения российского "Шахеда" в воздухе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы Сил обороны для поражения вражеской цели использовали дроны-перехватчики типа "STING" "Диких шершней".
Момент взрыва снял другой украинский БПЛА, двигавшийся сзади.
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