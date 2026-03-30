Український БпЛА зафіксував знищення російського "Шахеда" дроном-перехоплювачем "STING". ВIДЕО
У мережі опубліковано відеозапис знищення російського "Шахеда" у повітрі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці Сил оборони для ураження ворожої цілі використали дрони-перехоплювачі типу "STING" Диких шершнів.
Момент вибуху зафільмував інший український БпЛА, що рухався позаду.
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