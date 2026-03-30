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Новини Відео Дрони проти окупантів Бойові дії на Покровському напрямку Ліквідація російських окупантів Оператори дронів
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Боєць 25-ї бригади влучив скидом з дрона "Баба Яга" окупантові у голову. ВIДЕО

Боєць 25-ї Січеславської десантно-штурмової бригади ліквідував окупанта на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашист отримав скид з ударного дрона типу "Баба Яга" прямо під час руху мотоциклом.

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В результаті влучання український пілот обезголовив загарбника.

Кадри опублікувала бригада у своєму телеграм-каналі.

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Автор: 

армія рф (21493) знищення (10520) Донецька область (11471) 25 окрема повітряно-десантна бригада (191) дрони (8663) Покровськ (1360) Покровський район (1809)
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Топ коментарі
+6
баба яга проти..
щоб свинособаки топтали українську землю..
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30.03.2026 21:48 Відповісти
+2
ФІО немає... Але морда-то, видніється... Родичі подякують - є підтвердження загибелі... Гроші отримають..
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30.03.2026 21:47 Відповісти
+2
А ви за орків знервовані, чи то таке???
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30.03.2026 23:11 Відповісти

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