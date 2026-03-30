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Боєць 25-ї бригади влучив скидом з дрона "Баба Яга" окупантові у голову. ВIДЕО
Боєць 25-ї Січеславської десантно-штурмової бригади ліквідував окупанта на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашист отримав скид з ударного дрона типу "Баба Яга" прямо під час руху мотоциклом.
В результаті влучання український пілот обезголовив загарбника.
Кадри опублікувала бригада у своєму телеграм-каналі.
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щоб свинособаки топтали українську землю..