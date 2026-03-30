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Мінус 59 рашистів у лісах на Лиманщині: бойова робота дронарів батальйону SIGNUM. ВIДЕО
Пілоти батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади завдали ударів по живій силі противника під час бойових вильотів на Лиманському напрямку, знищивши значну кількість окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оптоволоконні FPV-дрони уразили 59 рашистів під час руху лісистою місцевістю до смуги відповідальності українських підрозділів.
Відео уражень живої сили противника українські захисники опублікували у соцмережах.
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