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Новини Відео Знищення російських окупантів Бойові дії на Лиманському напрямку Оператори дронів
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Мінус 59 рашистів у лісах на Лиманщині: бойова робота дронарів батальйону SIGNUM. ВIДЕО

Пілоти батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади завдали ударів по живій силі противника під час бойових вильотів на Лиманському напрямку, знищивши значну кількість окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оптоволоконні FPV-дрони уразили 59 рашистів під час руху лісистою місцевістю до смуги відповідальності українських підрозділів.

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Відео уражень живої сили противника українські захисники опублікували у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (21493) знищення (10520) Донецька область (11471) 53 окрема механізована бригада (191) дрони (8663) Краматорський район (1332) Лиман (253)
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