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Боец 25-й бригады попал сбросом с дрона "Баба Яга" оккупанту в голову. ВИДЕО
Боец 25-й Сичеславской десантно-штурмовой бригады уничтожил оккупанта на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, рашист получил удар с ударного дрона типа "Баба Яга" прямо во время движения на мотоцикле.
Вследствие попадания украинский пилот обезглавил захватчика.
Кадры опубликовала бригада в своем Telegram-канале.
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щоб свинособаки топтали українську землю..