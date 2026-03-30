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Новости Видео Дроны против оккупантов Боевые действия на Покровском направлении Ликвидация российских окукпантов Операторы дронов
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Боец 25-й бригады попал сбросом с дрона "Баба Яга" оккупанту в голову. ВИДЕО

Боец 25-й Сичеславской десантно-штурмовой бригады уничтожил оккупанта на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашист получил удар с ударного дрона типа "Баба Яга" прямо во время движения на мотоцикле.

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Вследствие попадания украинский пилот обезглавил захватчика.

Кадры опубликовала бригада в своем Telegram-канале.

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Автор: 

армия РФ (23273) уничтожение (10201) Донецкая область (12587) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (191) дроны (7571) Покровск (1325) Покровский район (1792)
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Топ комментарии
+6
баба яга проти..
щоб свинособаки топтали українську землю..
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30.03.2026 21:48 Ответить
+2
ФІО немає... Але морда-то, видніється... Родичі подякують - є підтвердження загибелі... Гроші отримають..
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30.03.2026 21:47 Ответить
+2
А ви за орків знервовані, чи то таке???
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30.03.2026 23:11 Ответить

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