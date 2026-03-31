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Морпехи 37-й бригады отразили штурм и обнаружили брошенного оккупанта, который впоследствии покончил с собой. ВИДЕО
Бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты отразили штурм российских войск в зоне своей ответственности и обнаружили брошенного после боя оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате неудачной атаки противник оставил раненого военного и сбежал.
Оставленный в лесистой местности военный РФ впоследствии покончил с собой выстрелом в голову.
Кадры бойцы опубликовали в Telegram-канале.
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