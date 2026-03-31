Кадры поражения украинскими истребителями укрытий и логистики оккупантов. ВИДЕО

Украинские пилоты истребителей нанесли удары по ряду целей российских войск на различных направлениях фронта, поразив инфраструктуру и живую силу противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди уничтоженных целей - пункты управления БПЛА, личный состав в домах и укрытиях, а также бетонные блиндажи.

Также были нанесены удары по логистическим путям противника, что затрудняет его подготовку к возможным штурмовым действиям.

"Мы продолжаем работать там, где это необходимо", - добавляют пилоты.

Кадры боевой работы опубликованы в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы полка CODE 9.2 поразили ударным дроном российский ЗРК "Бук-М2". ВИДЕО

Смотрите также: Пилоты Сил обороны дроном попали в боекомплект танка РФ - взрывом оторвало башню. ВИДЕО