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Пограничники "СТРИКС" уничтожили базы запуска БПЛА "Молния" на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

На Южно-Слобожанском направлении пограничники РУБпАК "СТРИКС" уничтожили замаскированные точки хранения, подготовки и запуска вражеских беспилотников, нанеся удары по укрытиям противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, под удар попали позиции, где оккупанты использовали БПЛА типа "Молния".

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В результате боевых действий также был уничтожен склад с беспилотниками противника.

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