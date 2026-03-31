Прикордонники "СТРІКС" знищили бази запуску БпЛА "Молнія" на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО
На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники РУБпАК "СТРІКС" знищили замасковані локації зберігання, підготовки та запуску ворожих безпілотників, завдавши ударів по схованках противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під ураження потрапили позиції, де окупанти використовували БпЛА типу "Молнія".
Унаслідок бойової роботи також було знищено склад із безпілотниками противника.
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