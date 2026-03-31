Бійці 7-го корпусу ДШВ ліквідували та поранили 1830 окупантів за березень. ВIДЕО

У березні підрозділи Сил безпілотних систем у складі 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗС України завдали суттєвих втрат російським військам на Покровському напрямку, зірвавши низку атак противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, агресор продовжує тиснути по всій ширині напрямку, однак робота українських безпілотних підрозділів перешкоджає його планам.

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Зазначається, що сили БпС відіграли важливу роль у відбитті ворожих атак, зокрема мотоштурмів, у районі Мирнограда та Гришиного.

За березень ліквідовано та поранено:

1830 окупантів

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