Бойцы 7-го корпуса ДШВ ликвидировали и ранили 1830 оккупантов за март. ВИДЕО

В марте подразделения Сил беспилотных систем в составе 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВС Украины нанесли значительные потери российским войскам на Покровском направлении, сорвав ряд атак противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, агрессор продолжает наступать по всей ширине направления, однако работа украинских беспилотных подразделений препятствует его планам.

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Отмечается, что силы БпС сыграли важную роль в отражении вражеских атак, в частности мотоштурмов, в районе Мирнограда и Гришино.

За март ликвидировано и ранено:

1830 оккупантов

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