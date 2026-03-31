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Пілоти 66-ї ОМБр завдали ударів дронами по укриттю з окупантами всередині. ВIДЕО
На Лиманському напрямку ворог намагався знайти безпечне місце для скупчення своїх сил та нарощування присутності біля лінії фронту.
Як повідомляє ЦензорНЕТ, будь-які переміщення ворожих військ ретельно відстежували оператори FPV-дронів 66-ї ОМБр імені князя М. Хороброго.
Виявлений противник був уражений бійцями 3-го механізованого бататальйону "Fireflies".
Місце укриття було знищено разом з живою силою ЗС РФ всередині.
"Укриття стало пасткою для противника! Перетворили руїни в братську могилу", - додають бійці у дописі до відео.
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