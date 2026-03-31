Пілоти 66-ї ОМБр завдали ударів дронами по укриттю з окупантами всередині. ВIДЕО

На Лиманському напрямку ворог намагався знайти безпечне місце для скупчення своїх сил та нарощування присутності біля лінії фронту.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, будь-які переміщення ворожих військ ретельно відстежували оператори FPV-дронів 66-ї ОМБр імені князя М. Хороброго.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Виявлений противник був уражений бійцями 3-го механізованого бататальйону "Fireflies".

Місце укриття було знищено разом з живою силою ЗС РФ всередині.

"Укриття стало пасткою для противника! Перетворили руїни в братську могилу", - додають бійці у дописі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники "СТРІКС" знищили бази запуску БпЛА "Молнія" на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Дивіться також: Пілоти 57-ї бригади збили 6 БпЛА противника дронами-перехоплювачами "STING". ВIДЕО