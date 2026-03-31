УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12242 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів Бойові дії на Лиманському напрямку Оператори дронів
2 549 2

Пілоти 66-ї ОМБр завдали ударів дронами по укриттю з окупантами всередині. ВIДЕО

На Лиманському напрямку ворог намагався знайти безпечне місце для скупчення своїх сил та нарощування присутності біля лінії фронту.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, будь-які переміщення ворожих військ ретельно відстежували оператори FPV-дронів 66-ї ОМБр імені князя М. Хороброго.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Виявлений противник був уражений бійцями 3-го механізованого бататальйону "Fireflies".

Місце укриття було знищено разом з живою силою ЗС РФ всередині.

"Укриття стало пасткою для противника! Перетворили руїни в братську могилу", - додають бійці у дописі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники "СТРІКС" знищили бази запуску БпЛА "Молнія" на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Дивіться також: Пілоти 57-ї бригади збили 6 БпЛА противника дронами-перехоплювачами "STING". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21496) знищення (10523) Донецька область (11478) дрони (8669) 66 окрема механізована бригада (75) Краматорський район (1332) Лиман (253)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 