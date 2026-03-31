Професійний маневр оператора НРК 66-ї ОМБр врятував комплекс від ураження ворожим FPV-дроном. ВIДЕО
На Лиманському напрямку російські війська намагаються ускладнити логістику українських підрозділів, зокрема атакуючи наземні роботизовані комплекси.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під постійними ударами перебувають НРК 66-ї ОМБр імені князя М. Хороброго.
Втім, завдяки підготовці та злагодженості екіпажів українські військові не лише виконують завдання, а й зберігають техніку.
Після виконання чергової логістичної місії екіпаж роти безпілотних наземних систем батальйону "MARA" виявив ворожий FPV-дрон, який рухався прямо на НРК.
Оператор із позивним "Кас" холоднокровно витримав паузу та здійснив маневр в останню мить перед зіткненням, коли противник вже не очікував змін траєкторії.
Завдяки цьому вдалося уникнути ураження, зберегти комплекс і успішно повернути його до стартової позиції.
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