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Новини Відео Знищення російських безпілотників Бойові дії на Лиманському напрямку Наземні роботизовані комплекси НРК
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Професійний маневр оператора НРК 66-ї ОМБр врятував комплекс від ураження ворожим FPV-дроном. ВIДЕО

На Лиманському напрямку російські війська намагаються ускладнити логістику українських підрозділів, зокрема атакуючи наземні роботизовані комплекси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під постійними ударами перебувають НРК 66-ї ОМБр імені князя М. Хороброго.

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Втім, завдяки підготовці та злагодженості екіпажів українські військові не лише виконують завдання, а й зберігають техніку.

Після виконання чергової логістичної місії екіпаж роти безпілотних наземних систем батальйону "MARA" виявив ворожий FPV-дрон, який рухався прямо на НРК.

Оператор із позивним "Кас" холоднокровно витримав паузу та здійснив маневр в останню мить перед зіткненням, коли противник вже не очікував змін траєкторії.

Завдяки цьому вдалося уникнути ураження, зберегти комплекс і успішно повернути його до стартової позиції.

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Автор: 

армія рф (21496) Донецька область (11478) дрони (8669) 66 окрема механізована бригада (75) Краматорський район (1332) Лиман (253) НРК наземний роботизований комплекс (155)
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