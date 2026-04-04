Бійці бригади "Азов" вперше застосували НРК для гасіння пожежі після атаки під Краматорськом. ВIДЕО

Українські захисники бригади "Азов" першими у Силах оборони України використали НРК для гасіння пожежі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотний наземний роботизований комплекс українського виробництва "Змій" допоміг приборкати полумʼя в приватному секторі на околицях Краматорська після російської атаки.

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Деталі гасіння пожежі

Пожежний взвод "Азову" встановив, що на місці займання знаходилися газові балони, тому, щоб не наражати бійців на небезпеку, було прийнято рішення використати НРК.

Завдяки цьому вогонь вдалося загасити та запобігти його поширенню на сусідні будинки.

"Була то загроза повторного обстрілу, то FPV - ми тоді переходили в укриття. Коли було безпечно, то продовжували роботу. Раніше у випадку таких займань полумʼя використовували бронеавтомобіль "Новатор", - розповів друг "Бердянськ", командир пожежного взводу 12-ої бригади спеціального призначення "Азов".

Українські НРК доводять свою ефективність не лише на полі бою, а й у цивільному секторі.

Кадри опублікувала бригада у своєму телеграм-каналі.

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