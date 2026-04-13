Силы обороны впервые захватили позицию врага без участия пехоты — с помощью НРК и дронов, — Зеленский
Индустрия дронов
Силы обороны впервые захватили вражескую позицию, используя исключительно наземные роботизированные комплексы и дроны. Операция была проведена без участия пехоты.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня украинского оружейника, сообщает Цензор.НЕТ.
Операция без участия пехоты
"Впервые в истории этой войны вражеская позиция была взята исключительно беспилотными платформами – НРК и дронами. Оккупанты сдались в плен, и эта операция была выполнена без участия пехоты и без потерь с нашей стороны", – сказал глава государства.
Более 22 тыс. миссий
По словам Зеленского, украинские "Ратель", "Термит", "Ардал", "Рысь", "Змей", "Протектор", "Воля" и другие наши НРК всего за три месяца выполнили на фронте уже более 22 тысяч миссий.
"Другими словами, более 22 тысяч раз спасена жизнь – в самые опасные зоны вместо воина шел робот. Это о высоких технологиях на защите высшей ценности – жизни человека", – подчеркнул Зеленский.
В цьому напрямку і треба рухатись.
Русня рухається.