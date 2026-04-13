Силы обороны впервые захватили позицию врага без участия пехоты — с помощью НРК и дронов, — Зеленский

ВСУ захватили вражеский опорный пункт исключительно с помощью роботов

Силы обороны впервые захватили вражескую позицию, используя исключительно наземные роботизированные комплексы и дроны. Операция была проведена без участия пехоты.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня украинского оружейника, сообщает Цензор.НЕТ.

Операция без участия пехоты 

"Впервые в истории этой войны вражеская позиция была взята исключительно беспилотными платформами – НРК и дронами. Оккупанты сдались в плен, и эта операция была выполнена без участия пехоты и без потерь с нашей стороны", – сказал глава государства.

Читайте также: Силы обороны наращивают использование НРК: в марте выполнено более 9 тыс. миссий на передовой, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Более 22 тыс. миссий

По словам Зеленского, украинские "Ратель", "Термит", "Ардал", "Рысь", "Змей", "Протектор", "Воля" и другие наши НРК всего за три месяца выполнили на фронте уже более 22 тысяч миссий.

"Другими словами, более 22 тысяч раз спасена жизнь – в самые опасные зоны вместо воина шел робот. Это о высоких технологиях на защите высшей ценности – жизни человека", – подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Украинское оружие обеспечивает до 95% дальнобойных поражений врага, — Сибига

 

Зеленский Владимир (23921) ВСУ (7497) дроны (6768) НРК наземный роботизированный комплекс (100)
Топ комментарии
А нахера тоді бусифікують 30 тис в місяць?!
13.04.2026 20:26 Ответить
Зато можуть посунути кіллзону вперед, до русні.
13.04.2026 20:32 Ответить
Подібні операції не вперше проводяться, вперше такий масштаб.
В цьому напрямку і треба рухатись.
Русня рухається.
13.04.2026 20:26 Ответить
Питання кшталту "Василь на "Лексусі" їздить, а чого тоді трамваї набиті?"
13.04.2026 20:43 Ответить
Це не трамваї забиті а автозаки.
13.04.2026 20:47 Ответить
Так, по всім містам замість трамваїв - лише автозаки. А вздовж доріг - ТЦКшники стоять. І тішіна.
13.04.2026 20:48 Ответить
Ймовірно для виконання суспільного договору, зокрема ст.2 КУ.
13.04.2026 21:20 Ответить
Захопили, але не закріпилися, бо роботи не вміють закріплюватись.
13.04.2026 20:31 Ответить
Потім нагонять в акурат під цю кілзону штурмовиків за 50+ і все! Задача виконана! Тепер слідуюча партія штурмовиків!
13.04.2026 20:48 Ответить
Так може є сенс замінити дронами всяких чинуш, дрони хоч не крадуть.
13.04.2026 20:44 Ответить
Я про це і кажу, ну мобілізували ну навчіть його оператором дрону, як керувати і таке інше, одним дроном він може угандошити мінімум двох орків якщо два скида на ньому є, а то і важку техніку вивести з ладу, ні, вперто гонять штурмовиків під посадки.
13.04.2026 20:50 Ответить
Чинуш на Заході замінюють штучним інтелеком.
13.04.2026 20:51 Ответить
 
 