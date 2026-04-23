Минобороны кодифицировало роботизированный комплекс "Бізон-Л"
Новый наземный роботизированный комплекс "Бизон-Л" официально допущен к применению в Вооруженных силах Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Малозаметный в тепловизорах. Может быть вооружен боевым модулем с пулеметом калибра 12,7 мм. Двигается несмотря на работу вражеского РЭБ, так как имеет шесть типов связи: LTE, Wi-Fi, Starlink и не только. Скорость - до 12 км/ч, грузоподъемность - до 300 кг, запас хода - до 50 км", = говорится в сообщении.
Как отмечается, "Бізон" умеет: перевозить грузы, боеприпасы и раненых; устанавливать инженерные заграждения; минировать; служить подвижной платформой для антенн, ретрансляторов, средств радиоэлектронной борьбы.
"В первом полугодии 2026 года Минобороны заключит контракты с производителями на поставку 25 000 наземных роботизированных комплексов. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год", - подчеркнули в пресс-службе.
