Минобороны кодифицировало роботизированный комплекс "Бізон-Л"

Индустрия дронов

Новый наземный роботизированный комплекс "Бизон-Л" официально допущен к применению в Вооруженных силах Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Малозаметный в тепловизорах. Может быть вооружен боевым модулем с пулеметом калибра 12,7 мм. Двигается несмотря на работу вражеского РЭБ, так как имеет шесть типов связи: LTE, Wi-Fi, Starlink и не только. Скорость - до 12 км/ч, грузоподъемность - до 300 кг, запас хода - до 50 км", = говорится в сообщении.

Как отмечается, "Бізон" умеет: перевозить грузы, боеприпасы и раненых; устанавливать инженерные заграждения; минировать; служить подвижной платформой для антенн, ретрансляторов, средств радиоэлектронной борьбы.

"В первом полугодии 2026 года Минобороны заключит контракты с производителями на поставку 25 000 наземных роботизированных комплексов. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год", - подчеркнули в пресс-службе.

Что предшествовало?

На днях Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации новый наземный роботизированный комплекс "Бізон-Л" для нужд Сил обороны.

