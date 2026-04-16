Запущен в производство 8-дюймовый FPV-дрон UB60D с системой автономного наведения, - "Украинская бронетехника"

"Украинская бронетехника" и компания "Четвертый Закон" разработали 8-дюймовый FPV-дрон.

Речь идет о модели UB60D с системой автономного донаведения TFL-1, которая повышает эффективность поражения в 2-4 раза.

Дрон успешно прошел испытания, подтвердив свою эффективность в сложных условиях радиоэлектронной борьбы, что позволяет начать масштабные поставки UB60D в подразделения Сил обороны Украины.

Технологические особенности

8-дюймовая платформа с БЧ: Конструкция от "Украинской бронетехники" обеспечивает оптимальную грузоподъемность дрона, сохраняя высокую скорость и стабильность полета. UB60D — это уже укомплектованный, высокоточный FPV-дрон, основой которого является 60-мм осколочная мина. При этом его конструкция сразу объединяет боевую часть с системой управления в единое целое, фактически устраняя необходимость в дополнительном предварительном оснащении.

Автономное донаведение TFL-1: Благодаря программным решениям от "Четвертого Закона", дрон способен автоматически захватывать и сопровождать цель. Это гарантирует точное поражение даже при полной потере связи с оператором на финальном этапе атаки.

Ожидается, что в ближайшее время средство UB60D с системой донаведения TFL-1 появится в ассортименте системы DOT-Chain. Также продукт будет представлен на платформе Brave1 Market с возможностью приобретения по программе e-Баллы.

"Проект UB60D с системой автономного донаведения TFL-1 стал результатом объединения экспертизы команд — как в сфере компьютерного зрения и ИИ, так и обширного опыта производства вооружения. Сотрудничество "Украинской бронетехники" и "Четвертого Закона" позволяет масштабировать выпуск интеллектуальных систем поражения, которые критически необходимы на современном поле боя", — говорится в сообщении.

Гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас подчеркнул, что UB60D с автономным донаведением существенно повышает вероятность поражения цели даже при активном противодействии.

"Наша задача как производителя — обеспечить Силы обороны решениями, которые реально повышают их боевую эффективность и могут быстро масштабироваться в соответствии с потребностями фронта", — добавил он.

Генеральный директор "Четвертого закона" Ярослав Ажнюк отметил, что на фоне нынешнего кризиса с поставками оптоволокна все больше производителей и подразделений переходят на автономные решения, ведь они дешевле, могут работать на большем расстоянии и значительно меньше зависят от дефицитных компонентов.

