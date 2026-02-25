РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6825 посетителей онлайн
Новости ОПК Украины
2 019 23

"Украинская бронетехника" смогла выполнить годовой контракт на поставку минометов за шесть месяцев, - FT

Западные СМИ впечатлены работой украинского ВПК

Военно-промышленный комплекс Украины в условиях войны демонстрирует впечатляющую устойчивость.

Об этом пишет издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, в материале говорится, что компания "Украинская бронетехника", несмотря на потерю производственных площадок на юге страны в 2022 году, за эти четыре года существенно нарастила мощности и запустила производство артиллерийских снарядов калибра НАТО.

"Четыре года спустя ее генеральный директор Владислав Бельбас заявил, что киевская компания увеличила производство настолько, что годовой государственный контракт на поставку минометов был выполнен всего за шесть месяцев", - пишет FT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": БПЛА "UB60D" и НРК "Protector" производства "Украинской бронетехники" можно заказать через DOT-Chain и на Brave1 Market

Гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас, комментируя ситуацию в ВПК Украины, заявил, что в 2025 году дошло до того, что украинский бюджет не может позволить себе закупить все, что могут произвести украинские производители.

"Такой поворот свидетельствует о впечатляющей устойчивости украинских предприятий и экономики в целом, которые выдерживают шок от крупнейшего в Европе вооруженного противостояния со времен Второй мировой войны", - пишет издание.

Читайте: САУ "Богдана" показали на оружейной выставке в Саудовской Аравии: доставил ее украинский Ан-124. ФОТОрепортаж

Автор: 

ОПК (183) Бельбас Владислав (30) Украинская бронетехника (46)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Дорога ложка до обіду... Максимальна дальність стрільби звичайними мінами у таких мінометів 7200м. При цьому знос ствола відбувається втричі швидше, ніж при стрільбі на середню дистанцію. Але спробуйте з цим одлроблом подолати кіл-зону у 30-20 км, щоб наблизитись хоч на 7 км до противника. А відразу після стрільби треба терміново тікати, бо і звукометричні станції і контрбатарейні рлс і дрони розвідники засікають міномети дуже швидко.
показать весь комментарий
25.02.2026 12:49 Ответить
+7
Так що, з масованим постачанням мінометів, наш ВПК запізнився на 2 роки як мінімум.
показать весь комментарий
25.02.2026 12:50 Ответить
+5
Хай вчяться робити автоматизовані міномети, які можна кріпити на пересувну роботизовану платформу, щоб працювали дистанційно, без участі людини. Тут у них не буде закінчення замовлень.
показать весь комментарий
25.02.2026 12:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хай вчяться робити автоматизовані міномети, які можна кріпити на пересувну роботизовану платформу, щоб працювали дистанційно, без участі людини. Тут у них не буде закінчення замовлень.
показать весь комментарий
25.02.2026 12:45 Ответить
Дорога ложка до обіду... Максимальна дальність стрільби звичайними мінами у таких мінометів 7200м. При цьому знос ствола відбувається втричі швидше, ніж при стрільбі на середню дистанцію. Але спробуйте з цим одлроблом подолати кіл-зону у 30-20 км, щоб наблизитись хоч на 7 км до противника. А відразу після стрільби треба терміново тікати, бо і звукометричні станції і контрбатарейні рлс і дрони розвідники засікають міномети дуже швидко.
показать весь комментарий
25.02.2026 12:49 Ответить
Так що, з масованим постачанням мінометів, наш ВПК запізнився на 2 роки як мінімум.
показать весь комментарий
25.02.2026 12:50 Ответить
Весь час думаю---ну грамотний і мудрий народ,а звідки взялися 73%?
показать весь комментарий
25.02.2026 12:57 Ответить
Ваші натяки тут мимо каси. Якщо маєте час, подивіться мої дописи на Цензорі за 2019 рік. Я був послідовним противником зє з тих пір, як тільки узнав, що воно лізе у президенти.
показать весь комментарий
25.02.2026 13:17 Ответить
Так. З появою дронів, час мінометів, по великому рахунку, скінчився.
показать весь комментарий
25.02.2026 13:30 Ответить
Тожі я б пропонував би постачати екіпажам швидкі "бобікі"/джипи та квадроцикли і т.д тобто просто вшиватись одразу після роботи розрахунку!!! . а також варіант тікати в бункер після серії пострілів. Нехай сам міномет готують та транспортують якісь смертники засуджені, або він залишається там в ямці для безпеки . Після настання безпеки і знищення ворожих дронів його забирають і передають розрахунку.
Якщо навіть дрон чи "отвєтка" пошкодить бусоль чи ствол, це не така ціна як покалічені і вбиті хлопці з досвідом.
показать весь комментарий
25.02.2026 12:59 Ответить
Оце дійсно - тікати !! Хоча б людей врятувати і техніку потім відремонтувати. Для цього ж мають бути державники при владі а не генерал-М'ясник !!!
А ще багато волрнтерськоготнуманітарного т ранспорту було розкрадено і в перший рік війни, коли Фронт чекав...
В цапів чомусь вся техніка є - і квадроцикли і буханок безліч , не тільки Чмоня на Віслюку
показать весь комментарий
25.02.2026 13:04 Ответить
Вариант "дешево и сердито". Недавно Азербайджан закупил в Словакии большую партию минометов https://defence-ua.com/news/do_300_velicheznih_20_tonnih_vrazlivih_do_droniv_samohidnih_minometiv_sam_120_pridbaje_sobi_azerbajdzhan-21786.html.
показать весь комментарий
25.02.2026 13:11 Ответить
За Вашим посиланням
"Азербайджан таки придбає до 300 самохідних 120 мм мінометів SAM-120 (або AM120) виробництва словацької державної ZŤS Spéciál. І це попри всю сумнівність такого комплексу в епоху ******** війни та використання дронів, до яких ці системи дуже вразливі."
Я б не радив таке купляти.
показать весь комментарий
25.02.2026 13:25 Ответить
Причины? Действительно интересно.
показать весь комментарий
25.02.2026 13:27 Ответить
Вам що, перекласти на російську отаннє речення з цитованого мною уривку? Чи може самі спробуєте?
показать весь комментарий
25.02.2026 15:51 Ответить
То есть собственных доводов нет "я не советую такое покупать". Понятно.
показать весь комментарий
25.02.2026 19:43 Ответить
Ви не змогли прочитати посилання, яке самі ж запостили, а від мене вимагаєте розгорнуту відповідь?
Могли б в моєму пості вище прочитати це: "Максимальна дальність стрільби звичайними мінами у таких мінометів 7200м. При цьому знос ствола відбувається втричі швидше, ніж при стрільбі на середню дистанцію. Але спробуйте з цим одлроблом подолати кіл-зону у 30-20 км, щоб наблизитись хоч на 7 км до противника."
Всі ці недоліки притаманні і виду зброї, який пропонуєте Ви.
показать весь комментарий
25.02.2026 21:25 Ответить
Тепер перекладу на кацапську ось це отаннє речення з цитованого мною уривку, бо бачу, що Вам дуже складно це зробити. Чомусь...
Оригінал:
"І це попри всю сумнівність такого комплексу в епоху ******** війни та використання дронів, до яких ці системи дуже вразливі."
Переклад:
И это несмотря на всю сомнительность такого комплекса в эпоху современной войны и использования дронов, для которых эти системы очень уязвимы.
показать весь комментарий
25.02.2026 21:36 Ответить
піЗЕдьож чистої води.
Справжні майстри, інженери, волонтери, помічники - вони дійсно вкладаються, хто щирий патріот. Беззаперечно.
Але оті реляції Марафону....
Ну самі згадайте всі скандали, і з дефектними мінами, і з 3D фламінгами в мультиках і т.д.
Навіть постачання маленьки грілок просрали зірвали !!!

показать весь комментарий
25.02.2026 12:52 Ответить
Зараз розмова ---проміномети.
показать весь комментарий
25.02.2026 12:58 Ответить
Не вірю. Зеленим реляціям з розряду "це_перемога" не вірю...
Руйнація правобережної Херсонщини доводить що нема чим відповідати, нема чим відганяти ворожі розрахунки і т.д.
показать весь комментарий
25.02.2026 13:01 Ответить
... головне, щоб стволи більше не розривалися під час стрільби! "Молот" памятаємо, за мотузку теж....
показать весь комментарий
25.02.2026 13:08 Ответить
А тепер питання...як вони будуть працювати на ЛБЗ? Там же *** підійдеш..все контролюється БПЛА..зараз не 22-23 рік
показать весь комментарий
25.02.2026 13:31 Ответить
Снаряди і ці міномети лізуть хоч? Був же скандал три роки тому з ними, чи то снаряди були не ті чи міномети..
показать весь комментарий
25.02.2026 13:58 Ответить
Міномети потрібні були як повітря в перші роки війни, а їх навіть не замовляли у союзників.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:18 Ответить
 
 