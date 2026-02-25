"Украинская бронетехника" смогла выполнить годовой контракт на поставку минометов за шесть месяцев, - FT

Военно-промышленный комплекс Украины в условиях войны демонстрирует впечатляющую устойчивость.

Об этом пишет издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, в материале говорится, что компания "Украинская бронетехника", несмотря на потерю производственных площадок на юге страны в 2022 году, за эти четыре года существенно нарастила мощности и запустила производство артиллерийских снарядов калибра НАТО.

"Четыре года спустя ее генеральный директор Владислав Бельбас заявил, что киевская компания увеличила производство настолько, что годовой государственный контракт на поставку минометов был выполнен всего за шесть месяцев", - пишет FT.

Гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас, комментируя ситуацию в ВПК Украины, заявил, что в 2025 году дошло до того, что украинский бюджет не может позволить себе закупить все, что могут произвести украинские производители.

"Такой поворот свидетельствует о впечатляющей устойчивости украинских предприятий и экономики в целом, которые выдерживают шок от крупнейшего в Европе вооруженного противостояния со времен Второй мировой войны", - пишет издание.

