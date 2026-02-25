"Украинская бронетехника" смогла выполнить годовой контракт на поставку минометов за шесть месяцев, - FT
Военно-промышленный комплекс Украины в условиях войны демонстрирует впечатляющую устойчивость.
Об этом пишет издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, в материале говорится, что компания "Украинская бронетехника", несмотря на потерю производственных площадок на юге страны в 2022 году, за эти четыре года существенно нарастила мощности и запустила производство артиллерийских снарядов калибра НАТО.
"Четыре года спустя ее генеральный директор Владислав Бельбас заявил, что киевская компания увеличила производство настолько, что годовой государственный контракт на поставку минометов был выполнен всего за шесть месяцев", - пишет FT.
Гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас, комментируя ситуацию в ВПК Украины, заявил, что в 2025 году дошло до того, что украинский бюджет не может позволить себе закупить все, что могут произвести украинские производители.
"Такой поворот свидетельствует о впечатляющей устойчивости украинских предприятий и экономики в целом, которые выдерживают шок от крупнейшего в Европе вооруженного противостояния со времен Второй мировой войны", - пишет издание.
Якщо навіть дрон чи "отвєтка" пошкодить бусоль чи ствол, це не така ціна як покалічені і вбиті хлопці з досвідом.
А ще багато волрнтерськоготнуманітарного т ранспорту було розкрадено і в перший рік війни, коли Фронт чекав...
В цапів чомусь вся техніка є - і квадроцикли і буханок безліч , не тільки Чмоня на Віслюку
"Азербайджан таки придбає до 300 самохідних 120 мм мінометів SAM-120 (або AM120) виробництва словацької державної ZŤS Spéciál. І це попри всю сумнівність такого комплексу в епоху ******** війни та використання дронів, до яких ці системи дуже вразливі."
Я б не радив таке купляти.
Могли б в моєму пості вище прочитати це: "Максимальна дальність стрільби звичайними мінами у таких мінометів 7200м. При цьому знос ствола відбувається втричі швидше, ніж при стрільбі на середню дистанцію. Але спробуйте з цим одлроблом подолати кіл-зону у 30-20 км, щоб наблизитись хоч на 7 км до противника."
Всі ці недоліки притаманні і виду зброї, який пропонуєте Ви.
Оригінал:
"І це попри всю сумнівність такого комплексу в епоху ******** війни та використання дронів, до яких ці системи дуже вразливі."
Переклад:
И это несмотря на всю сомнительность такого комплекса в эпоху современной войны и использования дронов, для которых эти системы очень уязвимы.
Справжні майстри, інженери, волонтери, помічники - вони дійсно вкладаються, хто щирий патріот. Беззаперечно.
Але оті реляції Марафону....
Ну самі згадайте всі скандали, і з дефектними мінами, і з 3D фламінгами в мультиках і т.д.
Навіть постачання маленьки грілок просрали зірвали !!!
Руйнація правобережної Херсонщини доводить що нема чим відповідати, нема чим відганяти ворожі розрахунки і т.д.