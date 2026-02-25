"Українська бронетехніка" змогла виконати річний контракт на поставку мінометів за шість місяців, - FT
Військово-промисловий комплекс України в умовах війни демонструє вражаючу стійкість.
Про це пише видання Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, у матеріалі йдеться, що компанія "Українська бронетехніка", попри втрату виробничих майданчиків на півдні країни у 2022 році, за ці чотири роки суттєво наростила потужності та запустила виробництво артилерійських снарядів калібру НАТО.
"Чотири роки по тому її генеральний директор Владислав Бельбас заявив, що київська компанія збільшила виробництво настільки, що річний державний контракт на поставку мінометів був виконаний лише за шість місяців", - пише FT.
Гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас, коментуючи ситуацію у ВПК України, заявив, що у 2025 році дійшло до того, що український бюджет не може дозволити собі закупити все, що можуть виробити українські виробники.
"Такий поворот свідчить про вражаючу стійкість українських підприємств і економіки в цілому, які витримують шок від найбільшого в Європі збройного протистояння з часів Другої світової війни", - пише видання.
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Якщо навіть дрон чи "отвєтка" пошкодить бусоль чи ствол, це не така ціна як покалічені і вбиті хлопці з досвідом.
А ще багато волрнтерськоготнуманітарного т ранспорту було розкрадено і в перший рік війни, коли Фронт чекав...
В цапів чомусь вся техніка є - і квадроцикли і буханок безліч , не тільки Чмоня на Віслюку
"Азербайджан таки придбає до 300 самохідних 120 мм мінометів SAM-120 (або AM120) виробництва словацької державної ZŤS Spéciál. І це попри всю сумнівність такого комплексу в епоху ******** війни та використання дронів, до яких ці системи дуже вразливі."
Я б не радив таке купляти.
Могли б в моєму пості вище прочитати це: "Максимальна дальність стрільби звичайними мінами у таких мінометів 7200м. При цьому знос ствола відбувається втричі швидше, ніж при стрільбі на середню дистанцію. Але спробуйте з цим одлроблом подолати кіл-зону у 30-20 км, щоб наблизитись хоч на 7 км до противника."
Всі ці недоліки притаманні і виду зброї, який пропонуєте Ви.
Оригінал:
"І це попри всю сумнівність такого комплексу в епоху ******** війни та використання дронів, до яких ці системи дуже вразливі."
Переклад:
И это несмотря на всю сомнительность такого комплекса в эпоху современной войны и использования дронов, для которых эти системы очень уязвимы.
Справжні майстри, інженери, волонтери, помічники - вони дійсно вкладаються, хто щирий патріот. Беззаперечно.
Але оті реляції Марафону....
Ну самі згадайте всі скандали, і з дефектними мінами, і з 3D фламінгами в мультиках і т.д.
Навіть постачання маленьки грілок просрали зірвали !!!
Руйнація правобережної Херсонщини доводить що нема чим відповідати, нема чим відганяти ворожі розрахунки і т.д.