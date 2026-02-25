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Новини ОПК України
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"Українська бронетехніка" змогла виконати річний контракт на поставку мінометів за шість місяців, - FT

Західні ЗМІ вражені роботою українського ВПК

Військово-промисловий комплекс України в умовах війни демонструє вражаючу стійкість.

Про це пише видання Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, у матеріалі йдеться, що компанія "Українська бронетехніка", попри втрату виробничих майданчиків на півдні країни у 2022 році, за ці чотири роки суттєво наростила потужності та запустила виробництво артилерійських снарядів калібру НАТО.

"Чотири роки по тому її генеральний директор Владислав Бельбас заявив, що київська компанія збільшила виробництво настільки, що річний державний контракт на поставку мінометів був виконаний лише за шість місяців", - пише FT.

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Гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас, коментуючи ситуацію у ВПК України, заявив, що у 2025 році дійшло до того, що український бюджет не може дозволити собі закупити все, що можуть виробити українські виробники.

"Такий поворот свідчить про вражаючу стійкість українських підприємств і економіки в цілому, які витримують шок від найбільшого в Європі збройного протистояння з часів Другої світової війни", - пише видання.

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Автор: 

ОПК (417) Бельбас Владислав (43) Українська бронетехніка (78)
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Топ коментарі
+7
Дорога ложка до обіду... Максимальна дальність стрільби звичайними мінами у таких мінометів 7200м. При цьому знос ствола відбувається втричі швидше, ніж при стрільбі на середню дистанцію. Але спробуйте з цим одлроблом подолати кіл-зону у 30-20 км, щоб наблизитись хоч на 7 км до противника. А відразу після стрільби треба терміново тікати, бо і звукометричні станції і контрбатарейні рлс і дрони розвідники засікають міномети дуже швидко.
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25.02.2026 12:49 Відповісти
+7
Так що, з масованим постачанням мінометів, наш ВПК запізнився на 2 роки як мінімум.
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25.02.2026 12:50 Відповісти
+5
Хай вчяться робити автоматизовані міномети, які можна кріпити на пересувну роботизовану платформу, щоб працювали дистанційно, без участі людини. Тут у них не буде закінчення замовлень.
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25.02.2026 12:45 Відповісти
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Хай вчяться робити автоматизовані міномети, які можна кріпити на пересувну роботизовану платформу, щоб працювали дистанційно, без участі людини. Тут у них не буде закінчення замовлень.
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25.02.2026 12:45 Відповісти
Дорога ложка до обіду... Максимальна дальність стрільби звичайними мінами у таких мінометів 7200м. При цьому знос ствола відбувається втричі швидше, ніж при стрільбі на середню дистанцію. Але спробуйте з цим одлроблом подолати кіл-зону у 30-20 км, щоб наблизитись хоч на 7 км до противника. А відразу після стрільби треба терміново тікати, бо і звукометричні станції і контрбатарейні рлс і дрони розвідники засікають міномети дуже швидко.
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25.02.2026 12:49 Відповісти
Так що, з масованим постачанням мінометів, наш ВПК запізнився на 2 роки як мінімум.
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25.02.2026 12:50 Відповісти
Весь час думаю---ну грамотний і мудрий народ,а звідки взялися 73%?
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25.02.2026 12:57 Відповісти
Ваші натяки тут мимо каси. Якщо маєте час, подивіться мої дописи на Цензорі за 2019 рік. Я був послідовним противником зє з тих пір, як тільки узнав, що воно лізе у президенти.
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25.02.2026 13:17 Відповісти
Так. З появою дронів, час мінометів, по великому рахунку, скінчився.
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25.02.2026 13:30 Відповісти
Тожі я б пропонував би постачати екіпажам швидкі "бобікі"/джипи та квадроцикли і т.д тобто просто вшиватись одразу після роботи розрахунку!!! . а також варіант тікати в бункер після серії пострілів. Нехай сам міномет готують та транспортують якісь смертники засуджені, або він залишається там в ямці для безпеки . Після настання безпеки і знищення ворожих дронів його забирають і передають розрахунку.
Якщо навіть дрон чи "отвєтка" пошкодить бусоль чи ствол, це не така ціна як покалічені і вбиті хлопці з досвідом.
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25.02.2026 12:59 Відповісти
Оце дійсно - тікати !! Хоча б людей врятувати і техніку потім відремонтувати. Для цього ж мають бути державники при владі а не генерал-М'ясник !!!
А ще багато волрнтерськоготнуманітарного т ранспорту було розкрадено і в перший рік війни, коли Фронт чекав...
В цапів чомусь вся техніка є - і квадроцикли і буханок безліч , не тільки Чмоня на Віслюку
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25.02.2026 13:04 Відповісти
Вариант "дешево и сердито". Недавно Азербайджан закупил в Словакии большую партию минометов https://defence-ua.com/news/do_300_velicheznih_20_tonnih_vrazlivih_do_droniv_samohidnih_minometiv_sam_120_pridbaje_sobi_azerbajdzhan-21786.html.
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25.02.2026 13:11 Відповісти
За Вашим посиланням
"Азербайджан таки придбає до 300 самохідних 120 мм мінометів SAM-120 (або AM120) виробництва словацької державної ZŤS Spéciál. І це попри всю сумнівність такого комплексу в епоху ******** війни та використання дронів, до яких ці системи дуже вразливі."
Я б не радив таке купляти.
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25.02.2026 13:25 Відповісти
Причины? Действительно интересно.
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25.02.2026 13:27 Відповісти
Вам що, перекласти на російську отаннє речення з цитованого мною уривку? Чи може самі спробуєте?
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25.02.2026 15:51 Відповісти
То есть собственных доводов нет "я не советую такое покупать". Понятно.
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25.02.2026 19:43 Відповісти
Ви не змогли прочитати посилання, яке самі ж запостили, а від мене вимагаєте розгорнуту відповідь?
Могли б в моєму пості вище прочитати це: "Максимальна дальність стрільби звичайними мінами у таких мінометів 7200м. При цьому знос ствола відбувається втричі швидше, ніж при стрільбі на середню дистанцію. Але спробуйте з цим одлроблом подолати кіл-зону у 30-20 км, щоб наблизитись хоч на 7 км до противника."
Всі ці недоліки притаманні і виду зброї, який пропонуєте Ви.
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25.02.2026 21:25 Відповісти
Тепер перекладу на кацапську ось це отаннє речення з цитованого мною уривку, бо бачу, що Вам дуже складно це зробити. Чомусь...
Оригінал:
"І це попри всю сумнівність такого комплексу в епоху ******** війни та використання дронів, до яких ці системи дуже вразливі."
Переклад:
И это несмотря на всю сомнительность такого комплекса в эпоху современной войны и использования дронов, для которых эти системы очень уязвимы.
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25.02.2026 21:36 Відповісти
піЗЕдьож чистої води.
Справжні майстри, інженери, волонтери, помічники - вони дійсно вкладаються, хто щирий патріот. Беззаперечно.
Але оті реляції Марафону....
Ну самі згадайте всі скандали, і з дефектними мінами, і з 3D фламінгами в мультиках і т.д.
Навіть постачання маленьки грілок просрали зірвали !!!

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25.02.2026 12:52 Відповісти
Зараз розмова ---проміномети.
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25.02.2026 12:58 Відповісти
Не вірю. Зеленим реляціям з розряду "це_перемога" не вірю...
Руйнація правобережної Херсонщини доводить що нема чим відповідати, нема чим відганяти ворожі розрахунки і т.д.
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25.02.2026 13:01 Відповісти
... головне, щоб стволи більше не розривалися під час стрільби! "Молот" памятаємо, за мотузку теж....
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25.02.2026 13:08 Відповісти
А тепер питання...як вони будуть працювати на ЛБЗ? Там же *** підійдеш..все контролюється БПЛА..зараз не 22-23 рік
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25.02.2026 13:31 Відповісти
Снаряди і ці міномети лізуть хоч? Був же скандал три роки тому з ними, чи то снаряди були не ті чи міномети..
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25.02.2026 13:58 Відповісти
Міномети потрібні були як повітря в перші роки війни, а їх навіть не замовляли у союзників.
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25.02.2026 14:18 Відповісти
 
 