"Українська бронетехніка" змогла виконати річний контракт на поставку мінометів за шість місяців, - FT

Військово-промисловий комплекс України в умовах війни демонструє вражаючу стійкість.

Про це пише видання Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, у матеріалі йдеться, що компанія "Українська бронетехніка", попри втрату виробничих майданчиків на півдні країни у 2022 році, за ці чотири роки суттєво наростила потужності та запустила виробництво артилерійських снарядів калібру НАТО.

"Чотири роки по тому її генеральний директор Владислав Бельбас заявив, що київська компанія збільшила виробництво настільки, що річний державний контракт на поставку мінометів був виконаний лише за шість місяців", - пише FT.

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Гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас, коментуючи ситуацію у ВПК України, заявив, що у 2025 році дійшло до того, що український бюджет не може дозволити собі закупити все, що можуть виробити українські виробники.

"Такий поворот свідчить про вражаючу стійкість українських підприємств і економіки в цілому, які витримують шок від найбільшого в Європі збройного протистояння з часів Другої світової війни", - пише видання.

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