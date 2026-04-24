БПЛА уже сейчас берут врага в плен и уничтожают, как штурмовики, — командир разведбата полка "Айдар" Линкевич. ВИДЕО

Бойцов штурмовых подразделений обучают использованию более технологичных средств для уничтожения врага, в частности наземных роботизированных комплексов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в подкасте журналистке Татьяне Гончаровой заявил командир разведывательного батальона 24-го отдельного штурмового полка "Айдар" Юрий Линкевич.

Технологии в армии

"С развитием самих штурмовых войск структура самих штурмовых войск будет меняться и меняется уже в сторону большего технологического прогресса. Например, когда-то у нас в батальоне была рота ударных беспилотных комплексов, а теперь это уже батальон", — отметил он.

Также развиваются и наземные роботизированные комплексы.

"Есть случаи, когда НРК заезжал на позицию противника, брал в плен, уничтожал. Также штурмовик. Мы стараемся научить всех штурмовиков пользоваться более технологичными средствами. Теми же БПЛА, FPV, НРК", — добавил Линкевич.

Читайте: Минобороны кодифицировало роботизированный комплекс "Бизон-Л"