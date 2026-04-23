Запускаємо новий рівень "малої" ППО: керування перехоплювачами на відстані тисячі кілометрів, - Федоров. ВIДЕО

Індустрія дронів

Україна першою у світі системно масштабує дистанційне керування дронами-перехоплювачами.

По це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Збиття за тисячі кілометрів

"Рік тому через Brave1 ініціювали розвиток і випробування технології віддаленого керування для дронів-перехоплювачів. Сьогодні маємо підтверджений результат - збиття цілей на дистанціях у сотні й тисячі кілометрів", - йдеться в повідомленні.

Федоров наголосив, що Україна першою у світі системно масштабує дистанційне керування дронами-перехоплювачами. Це приклад упровадження оборонних інновацій і формування нового стандарту протиповітряної оборони.

Що це дає

"Пілот більше не прив’язаний до позиції. Дрон у небі - управління із захищеного середовища в Києві, Львові чи навіть за кордоном", - розповів міністр.

За його словами, це підвищує ефективність перехоплення, мінімізує ризики для операторів та дає змогу масштабувати спроможності без прив’язки до фронту.



Також Федоров повідомив, що понад 10 виробників уже інтегрували це рішення у свої системи.

