Запускаємо новий рівень "малої" ППО: керування перехоплювачами на відстані тисячі кілометрів, - Федоров. ВIДЕО

Україна першою у світі системно масштабує дистанційне керування дронами-перехоплювачами.

По це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Збиття за тисячі кілометрів

"Рік тому через Brave1 ініціювали розвиток і випробування технології віддаленого керування для дронів-перехоплювачів. Сьогодні маємо підтверджений результат - збиття цілей на дистанціях у сотні й тисячі кілометрів", - йдеться в повідомленні.

Федоров наголосив, що Україна першою у світі системно масштабує дистанційне керування дронами-перехоплювачами. Це приклад упровадження оборонних інновацій і формування нового стандарту протиповітряної оборони.

Що це дає

"Пілот більше не прив’язаний до позиції. Дрон у небі - управління із захищеного середовища в Києві, Львові чи навіть за кордоном", - розповів міністр.

За його словами, це підвищує ефективність перехоплення, мінімізує ризики для операторів та дає змогу масштабувати спроможності без прив’язки до фронту.

Також Федоров повідомив, що понад 10 виробників уже інтегрували це рішення у свої системи.

Топ коментарі
+3
урррряя !

Хвьодоров скоро дотягне дрота управління дронами до славетного "батальона Монако".
бійці батальону будуть нищити шахеди з казіно та мішленівских ресторацій

.
показати весь коментар
23.04.2026 19:54 Відповісти
+2
Так, і скажуть " а я теж воював!"
показати весь коментар
23.04.2026 19:55 Відповісти
+2
Пілот більше не прив'язаний до позиції. Дрон у небі - управління із захищеного середовища в Києві, Львові чи навіть за кордоном", - розповів міністр. Джерело: https://censor.net/ua/v3612096
Придурок .А хто дрона доставить на ворожу територію,щоб там його використати?Чи він сам туди якось телепортується?
показати весь коментар
23.04.2026 20:01 Відповісти
Де логіка в вашій критиці? Тобто ліпше шоб оператор стояв на землі і на власні очі спостерігав за перехоплювачем та шахедом? Тоді вам від цього стане легше? Щоб ви розуміли Амери дронами воюють на відстані до х*я і трошкі десь на базі в штаті Арізона а дрон х*яре шашликів десь під Кандагаром і повірте ці вояки дронщики в Америці еліта збройних сил
показати весь коментар
23.04.2026 20:17 Відповісти
Який сенс в керуванні дроном з Іспанії? Чи чим далі - тим кращий пінг? Дрон від базової станції не може бути далі чим дозволяє його передавач. Не з старлінками вони ж літають?
показати весь коментар
23.04.2026 20:30 Відповісти
Так це ж супер.
показати весь коментар
23.04.2026 20:26 Відповісти
До Львова 800 км.
показати весь коментар
23.04.2026 19:54 Відповісти
а далі - герої Тиси....

.
показати весь коментар
23.04.2026 20:00 Відповісти
Пройшло чимало часу з 2022 року, аж ось і ….
Єрмак і оманські з шмигалем та гончаруком і даниловим та умеровим, глибоко зхвильовані!!??
показати весь коментар
23.04.2026 19:57 Відповісти
А хто і де поставить там же ретранслятори для керування.
показати весь коментар
23.04.2026 20:04 Відповісти
ці "деталі" не для ЗЄльоних лохов -
вони дивляться фанфаронний марафон

.
показати весь коментар
23.04.2026 20:15 Відповісти
лазерное оружие очень эффективное и малозатратное. Нужно только генератор и бочка бензина. Оно уже есть у ВСУ??
показати весь коментар
23.04.2026 20:01 Відповісти
Совки керували місяцеходом на відстані сотень тисяч кілометрів, американці - марсоходом на десятки мільйонів кілометрів. І тут Федоров всіх переплюнув.
показати весь коментар
23.04.2026 20:03 Відповісти
а головне вперше в світі
показати весь коментар
23.04.2026 20:05 Відповісти
Вертольотом на Марсі літали довго,але Хвьодоров школу прогуляв і диплом купив
показати весь коментар
23.04.2026 20:07 Відповісти
аж гордість пробирає до кісток.що є мабуть можливість "хламінги" запускати в бік 3,14дерації з Ізраїлю
показати весь коментар
23.04.2026 20:11 Відповісти
Так дрон же хтось повинен доставити на місце!
показати весь коментар
23.04.2026 20:11 Відповісти
А про це вони подумають потім!
показати весь коментар
23.04.2026 20:18 Відповісти
Для створять новий рід військ - сили доставки бпла... Вперше у світі!
показати весь коментар
23.04.2026 20:28 Відповісти
Максімальна дальність системи Патріот - 160 км, по балістики на дуже меньше. Україна розробляла, та прийшла проросійська зелена гнида і все зупинила, систему ППО-ПРО Кільчень - обнаруження цілей - 400км, враження цілей - 280 км. Там ціла куча аппаратних та центр управління системою знаходиться у облачній структурі - знищити йього не можливо. 1000 км. - схоже на звичайну зелену брехню.
показати весь коментар
23.04.2026 20:12 Відповісти
Все докладай прямо в Кремль. Вони обожнюють таких киздаболов.
показати весь коментар
23.04.2026 20:14 Відповісти
Чого тільки не придумаєш заради того щоб виправдати своє призначення міністром оборони.
показати весь коментар
23.04.2026 20:15 Відповісти
Мені завжди цікавить, а хто ті дрони на місці запускати буде? Адже росіяни відслідковують за місцем виліту дрона. Саме туди потім прилітає.
показати весь коментар
23.04.2026 20:16 Відповісти
конкурс дурнуватих коментів. Слава ЗСУ. Все буде Україна!
PS але прискорений напрямок - до безпілотної автономності.
показати весь коментар
23.04.2026 20:20 Відповісти
 
 