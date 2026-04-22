США впровадили українську антидронову технологію на Близькому Сході, - Reuters

Протягом останніх тижнів американські військові впровадили українську технологію боротьби з безпілотниками на ключовій авіабазі США в Саудівській Аравії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомили п'ять поінформованих співрозмовників.

Так, розгортання української платформи командування та управління Sky Map на авіабазі Принца Султана, про що раніше не повдіомляли, є ознакою того, що українські військові стрімко просунулися вперед у технологіях безпілотників та боротьби з ними.

За даними видання, українські військові прибули на базу США у Саудівській Аравії останніми тижнями для навчання американських бійців роботі з програмою Sky Map, що використовується військовими України для виявлення загроз від дронів, зокрема безпілотників Shahed, розроблених Іраном.

Українці також вчили військових США уражати БпЛА дронами-перехоплювачами.

Співрозмовник видання заявив, що Sky Map допомагає координувати боротьбу з дронами.

На базі Принца Султану використовувалися перехоплювачі Merops - БпЛА, розроблені американською компанією Project Eagle, яку підтримує колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт.

Джерела кажуть, що американські посадовці зіткнулися з деякими труднощами на ранніх етапах тестування нових систем боротьби з дронами.

Раніше цього місяця під час випробувань на базі Принца Султану перехоплювач Merops втратив керування та врізався в туалетний блок на базі.

