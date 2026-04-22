США впровадили українську антидронову технологію на Близькому Сході, - Reuters

Протягом останніх тижнів американські військові впровадили українську технологію боротьби з безпілотниками на ключовій авіабазі США в Саудівській Аравії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомили п'ять поінформованих співрозмовників.

Подробиці

Так, розгортання української платформи командування та управління Sky Map на авіабазі Принца Султана, про що раніше не повдіомляли, є ознакою того, що українські військові стрімко просунулися вперед у технологіях безпілотників та боротьби з ними.

За даними видання, українські військові прибули на базу США у Саудівській Аравії останніми тижнями для навчання американських бійців роботі з програмою Sky Map, що використовується військовими України для виявлення загроз від дронів, зокрема безпілотників Shahed, розроблених Іраном.

Українці також вчили військових США уражати БпЛА дронами-перехоплювачами. 

Співрозмовник видання заявив, що Sky Map допомагає координувати боротьбу з дронами.

На базі Принца Султану використовувалися перехоплювачі Merops - БпЛА, розроблені американською компанією Project Eagle, яку підтримує колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт.

Джерела кажуть, що американські посадовці зіткнулися з деякими труднощами на ранніх етапах тестування нових систем боротьби з дронами.

Раніше цього місяця під час випробувань на базі Принца Султану перехоплювач Merops втратив керування та врізався в туалетний блок на базі.

Ви лише Трампу не кажіть, бо його нарцисизм зробить дурне діло.
22.04.2026 15:15 Відповісти
Чудово
22.04.2026 15:30 Відповісти
Раніше цього місяця під час випробувань на базі Принца Султану перехоплювач Merops втратив керування та врізався в туалетний блок на базі Джерело: https://censor.net/ua/n3611831 - щось пороблено у американців, то у астронавтів з туалетом проблеми то у військових
22.04.2026 15:34 Відповісти
АВІАНОСЦІ КЛАСУ «НІМІЦ» (CVN‑68 - CVN‑77):

1) CVN‑68 USS Nimitz (1975)

2) CVN‑69 USS Dwight D. Eisenhower (1977)

3) CVN‑70 USS Carl Vinson (1982)

4) CVN‑71 USS Theodore Roosevelt (1986)

5) CVN‑72 USS Abraham Lincoln (1989)

6) CVN‑73 USS George Washington (1992)

7) CVN‑74 USS John C. Stennis (1995)

8) CVN‑75 USS Harry S. Truman (1998)

9) CVN‑77 USS George H.W. Bush (2009)

АВІАНОСЦІ КЛАСУ «ФОРД» (CVN‑78 І ДАЛІ):

10) CVN‑78 USS Gerald R. Ford (з 2017)

11) CVN‑79 USS John F. Kennedy (Будується)

12) CVN‑80 USS Enterprise (Будується)

13) CVN‑81 USS Doris Miller (Заплановано)
22.04.2026 16:25 Відповісти
ТАК США ДОСІ ПРОТИ УКРАЇНИ У НАТО ?

не розкривайте секрети , ось США никому не говорять рецепт Кока коли
22.04.2026 16:40 Відповісти
Рецепт прост, берете жмих коки, и делаете кола-кола
22.04.2026 16:51 Відповісти
Сховайся..
22.04.2026 18:08 Відповісти
чекаємо новин на FoxNews "сша впровадили АМЕРИКАНСЬКУ антидронову технологію. Також АМЕРИКАНЦІ вчили американських військових нею користуватись".

Ось така вона, чорна невдячність та трампівська заздрість.
22.04.2026 16:49 Відповісти
 
 