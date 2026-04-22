США внедрили украинскую антидроновую технологию на Ближнем Востоке, - Reuters

Индустрия дронов

США внедряют украинскую технологию на Ближнем Востоке

В течение последних недель американские военные внедрили украинскую технологию борьбы с беспилотниками на ключевой авиабазе США в Саудовской Аравии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщили пять осведомленных собеседников.

Подробности

Так, развертывание украинской платформы командования и управления Sky Map на авиабазе Принца Султана, о чем ранее не сообщалось, является признаком того, что украинские военные стремительно продвинулись вперед в технологиях беспилотников и борьбы с ними.

По данным издания, украинские военные прибыли на базу США в Саудовской Аравии в последние недели для обучения американских бойцов работе с программой Sky Map, которая используется военными Украины для выявления угроз со стороны дронов, в частности беспилотников Shahed, разработанных Ираном.

Украинцы также обучали военных США поражать БПЛА с помощью дронов-перехватчиков. 

Собеседник издания заявил, что Sky Map помогает координировать борьбу с дронами.

Читайте также: Цены на нефть не отражают реальных масштабов мирового кризиса поставок, – Bloomberg

На базе Принца Султана использовались перехватчики Merops — БПЛА, разработанные американской компанией Project Eagle, которую поддерживает бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт.

Источники сообщают, что американские чиновники столкнулись с некоторыми трудностями на ранних этапах тестирования новых систем борьбы с дронами.

Ранее в этом месяце во время испытаний на базе Принца Султана перехватчик Merops потерял управление и врезался в туалетный блок на базе.

Читайте: Последствия войны в Иране: крупнейший в мире производитель презервативов резко повысит цены

Ви лише Трампу не кажіть, бо його нарцисизм зробить дурне діло.
22.04.2026 15:15 Ответить
Чудово
22.04.2026 15:30 Ответить
Раніше цього місяця під час випробувань на базі Принца Султану перехоплювач Merops втратив керування та врізався в туалетний блок на базі Джерело: https://censor.net/ua/n3611831 - щось пороблено у американців, то у астронавтів з туалетом проблеми то у військових
22.04.2026 15:34 Ответить
 
 