США внедрили украинскую антидроновую технологию на Ближнем Востоке, - Reuters

В течение последних недель американские военные внедрили украинскую технологию борьбы с беспилотниками на ключевой авиабазе США в Саудовской Аравии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщили пять осведомленных собеседников.

Так, развертывание украинской платформы командования и управления Sky Map на авиабазе Принца Султана, о чем ранее не сообщалось, является признаком того, что украинские военные стремительно продвинулись вперед в технологиях беспилотников и борьбы с ними.

По данным издания, украинские военные прибыли на базу США в Саудовской Аравии в последние недели для обучения американских бойцов работе с программой Sky Map, которая используется военными Украины для выявления угроз со стороны дронов, в частности беспилотников Shahed, разработанных Ираном.

Украинцы также обучали военных США поражать БПЛА с помощью дронов-перехватчиков.

Собеседник издания заявил, что Sky Map помогает координировать борьбу с дронами.

Читайте также: Цены на нефть не отражают реальных масштабов мирового кризиса поставок, – Bloomberg

На базе Принца Султана использовались перехватчики Merops — БПЛА, разработанные американской компанией Project Eagle, которую поддерживает бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт.

Источники сообщают, что американские чиновники столкнулись с некоторыми трудностями на ранних этапах тестирования новых систем борьбы с дронами.

Ранее в этом месяце во время испытаний на базе Принца Султана перехватчик Merops потерял управление и врезался в туалетный блок на базе.

Читайте: Последствия войны в Иране: крупнейший в мире производитель презервативов резко повысит цены