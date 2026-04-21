Ціни на нафту не відображають реальних масштабів світової кризи поставок, – Bloomberg

Світові ціни на нафту не повністю відображають найбільший перебій поставок в історії внаслідок того, що війна в Ірані фактично закрила Ормузьку протоку.

Як пише Bloomberg із посиланням на провідних аналітиків ринку.

Як заявив головний економіст Trafigura Group Саад Рахім, наразі конфлікт спричинив втрату 1 млрд барелів поставок, і ця цифра може зрости до 1,5 млрд барелів, якщо війна продовжиться.

Зі свого боку керівник відділу аналізу трейдерської групи Gunvor Group Фредерік Лассер сказав, що, якщо війна триватиме ще місяць, нафтові ринки досягнуть "дна резервуарів" – тобто на ринках закінчаться запаси.

"Масштаб, здається, такий, що ринок насправді не може цього зрозуміти", – сказав Рахім.

Він додав, що для повернення потоків до норми знадобиться час, якщо буде укладено мирну угоду, "тому зараз існує справжній розрив між сприйняттям і реальністю".

Водночас співзасновниця та директорка з досліджень Energy Aspects Амріта Сен вважає, що, можливо, потоки нафти через Ормузьку протоку ніколи не повернуться до довоєнного рівня.

Сен очікує, що через війну буде втрачено близько 450 млн барелів чистих продуктів, таких як бензин. При цьому цей прогноз передбачає 50% відновлення Ормузької протоки наступного місяця.

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Як повідомлялося, 21 квітня ціни на нафту знизилися на тлі очікувань, що мирні переговори між США та Іраном цього тижня все ж відбудуться і можуть сприяти збільшенню постачання з ключового регіону видобутку на Близькому Сході.

Наслідки війни в Ірані

21 квітня стало відомо, що Кувейт оголосив форс-мажор щодо постачання сирої нафти та нафтопродуктів через блокаду Ормузької протоки, яка унеможливлює виконання контрактних зобов’язань перед клієнтами та заважає суднам заходити в Перську затоку.

16 квітня голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив, що в Європи є "можливо, приблизно шість тижнів" запасів реактивного палива, і попередив про можливе скасування авіарейсів уже "незабаром", якщо постачання нафти залишаться заблокованими через війну в Ірані.

Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван І під час телефонної розмови зі своїм іранським колегою Аббасом Аракчі закликав Іран гарантувати свободу та безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, оскільки ескалація конфлікту створює ризики для глобальних поставок енергоносіїв.

13 квітня стало відомо, що Європейська Комісія готує надзвичайні заходи для боротьби з можливою енергетичною кризою, з якою Європейський Союз зіштовхнеться в разі подальшого закриття Ормузької протоки.

Раніше в квітні єврокомісар із енергетики Дан Йоргенсен говорив, що Європейський Союз готується до найгірших сценаріїв енергетичної кризи, включно з нормуванням пального та вивільненням обсягів нафти зі стратегічних резервів.

На початку березня виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив, що повернення до закупівель газу з Росії буде економічно та політично неправильним, враховуючи майбутнє зростання світових поставок скрапленого природного газу.

Вивільнення нафти

Раніше повідомлялося, що Міжнародне енергетичне агентство консультується з урядами Азії та Європи щодо вивільнення більшої кількості запасів нафти "за потреби" через війну в Ірані.

Країни-члени МЕА 11 березня домовилися вивільнити рекордні 400 млн барелів нафти зі стратегічних запасів для боротьби зі зростанням світових цін на сиру нафту. Скорочення запасів становило 20% від загальних запасів.

Заходи проти кризи

20 березня Міжнародне енергетичне агентство оприлюднило перелік заходів, яких уряди, підприємства та домогосподарства можуть вжити, щоб пом'якшити вплив на споживачів через турбулентність на нафтових ринках внаслідок війни на Близькому Сході.

Перед тим Міжнародне енергетичне агентство заявило про безпрецедентний збій у світових поставках нафти через війну в Ірані, яка майже паралізувала транспортування через Ормузьку протоку – один із основних маршрутів глобального нафтового експорту.

2 квітня стало відомо, що загроза безстрокового контролю Ірану над Ормузькою протокою спонукає країни Перської затоки переглядати плани будівництва нафтопроводів у обхід протоки, щоб забезпечити безперебійний експорт нафти та газу.