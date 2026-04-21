Ціни на нафту знизилися на тлі очікувань позитивного результату переговорів між США та Іраном

21 квітня ціни на нафту знизилися на тлі очікувань, що мирні переговори між США та Іраном цього тижня все ж відбудуться й можуть відкрити шлях до збільшення постачання з ключового виробничого регіону Близького Сходу.

Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на Brent подешевшали на 54 центи, або 0,6%, до $94,94 за барель станом на 03:00 за Гринвічем. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) з поставкою у травні знизилася на $1,11, або 1,2%, до $88,50. Термін дії травневого контракту спливає у вівторок, тоді як активніший червневий контракт впав на 76 центів, або 0,9%, до $86,66.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Інвестори зосереджують увагу на ймовірності, що цього тижня переговори призведуть до продовження чинного режиму припинення вогню або підписання ширшої угоди, хоча ризики ескалації та порушення поставок залишаються.

"Хоча енергетичні ринки вчора зросли після рішення Ірану скасувати відкриття Ормузької протоки, вони все ще демонструють очікуванням позитивного результату переговорів між США та Іраном. Але ми вважаємо, що ринки недооцінюють реальні перебої з постачанням. Оптимізм, здається, переважає над фактичним шоком пропозиції"‒ зазначили аналітики ING.

Іран розглядає можливість участі у мирних переговорах у Пакистані після посередницьких зусиль Ісламабаду щодо припинення блокади США. Наразі саме блокада є суттєвою перепоною для повернення Тегерана до переговорного процесу.

"Ми й далі схиляємося до того, що цього тижня може бути укладено меморандум про взаєморозуміння та продовжено припинення вогню, що потенційно може перерости у ширшу угоду. Але ми залишаємося готовими до сценарію триваліших збоїв, якщо переговори цього тижня проваляться", ‒ йдеться у прогнозі аналітиків Citi.

Напередодні влада Ірану заявила, що не розглядає варіант передачі збагаченого урану іншим країнам у межах будь-яких переговорних процесів. У Тегерані наголошують, що ці ресурси мають для держави стратегічне значення.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "перемагають у війні з Іраном з великим відривом".