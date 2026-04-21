В Ірані спростували заяви Трампа про домовленості щодо урану

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї про збагачений уран

Влада Ірану заявила, що не розглядає можливість передачі збагаченого урану іншим державам у межах жодних переговорів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речника Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїла Багаї, яку поширило агентство Tasnim News Agency.

За словами дипломата, ядерні напрацювання країни є частиною національного суверенітету і не можуть бути предметом обговорення з іншими державами. У Тегерані підкреслюють, що ці ресурси мають стратегічне значення для держави.

Уран в Ірані назвали частиною національного надбання

Багаї наголосив, що збагачений уран для Ірану має таку ж вагу, як і територіальна цілісність країни. Він підкреслив, що всі досягнення у цій сфері створені завдяки зусиллям громадян і мають особливу цінність.

"Ядерні напрацювання є частиною національного надбання, яке не підлягає жодним переговорам", — заявив представник МЗС.

Також він зазначив, що розвиток ядерної програми символізує прагнення Ірану до наукового прогресу та незалежності. За його словами, саме це викликає тиск з боку інших держав.

У Тегерані заперечили заяви Трампа про домовленості

Іранська сторона спростувала твердження президента США Дональда Трампа про можливу співпрацю щодо вивезення збагаченого урану. У Тегерані такі заяви назвали неправдивими.

Представники Ірану наголосили, що питання вивезення урану ніколи не входило до порядку денного переговорів. Крім того, у парламенті країни заявили, що подібні заяви США не відповідають дійсності та є спробою впливу на міжнародну позицію.

В Ірані підкреслюють, що захист ядерних досягнень залишається одним із ключових пріоритетів їхньої державної політики.

Топ коментарі
только ******* в текущих реалиях откажется от обогащенного урана.
21.04.2026 01:18 Відповісти
цЫрк на дротi...
21.04.2026 00:53 Відповісти
В підорашці значить літаки з кабами п'ятий рік літають а тут в США за місяць бобік здох.
Патужна аналітика.
21.04.2026 01:47 Відповісти
Ага, фанати-шиїти і трампіти , як Журавель і Лисичка у казочці і все , щоб цінові гойдалки на нафту розхитати, спекулянтам + і ***** , якийсь лишній лярд.
21.04.2026 05:21 Відповісти
Как я и говорил за месяц до войны что продлится это с месяц до тех пор пока самолётам не понадобится серьезная профилактика и ремонт ( плюс подвоз БК), и окончится тем что все 3 страны объявят себя победителями и никаких стратегических целей ( произраильский режим, уран, сворачивание ракетостроения и тд ) не будет достигнуто.
21.04.2026 01:09 Відповісти
Яблоки и апельсины. А аналитика точная, что ещё тебе надо?
Така "точна" як гадання на кавовій гущі.
Ти трішки деякі речі не розумієш... Спробую тобі пояснить, як колишній авіамеханік (служив строкову на цій посаді). Літак - не автомобіль - на обочину не з'їдеш, капот не піднімеш, і ремонт не почнеш, коли вийде з ладу якийсь вузол чи агрегат. Тому для кожного вузла чи агрегату визначений часовий період служби, або кількість випадків застосування... Потрібне регулярне обслуговування та ремонти, деякі з яких на авіаносці провести просто неможливо - потрібна ремонтна база на землі. Нам не відомо, скільки літаків, у кацапів, повертається на базу, після зльоту, з-за відмови того чи іншого агрегату. Однак нам відомо про випадки падіння ЛА, "из-за технических причин". Нам відомо про часті самовільні падіння КАБів на маршруті польоту. Як механік, можу припустить, що це - з-за зношеності вузлів підвіски. А не вибухають тому, що літаки йдуть на маршруті на малій висоті (щоб наші РЛС не "побачили"), а потім роблять "гірку" і скидають бомбу. Тільки після цього висмикується запобіжна чека (як на гранаті), іпочинає працювать "вертушка", на головному детонаторі. Для того, щоб детонатор став на на бойове зведення, вертушка повинна повністю скрутиться, і злетіть з детонатора. Вона виставляється на визначену кількість оборотів. Тобто, бомба повинна пролетіть визначену відстань - бо працює під тиском набігаючого повітря. Якщо бомбу скинуть на меншій висоті, "вертушка" просто не встигає скрутиться, і бомба падає, як колода. А ще, якщо не поставлений донний (інерційний) детонатор, то тою бомбою можна каміння дробить... І думаю, що кацапи саме так і роблять - бо бояться самовільного сходу бомби, над своєю територією...
Тепер про боєзапас. Кацапам підвозять БК регулярно - авто- чи залізничним транспортом. А як підвозить на авіаносець, через океан, за тисячі кілометрів, від арсеналів? Як вести перевантаження, у відкритому морі, при хитавиці?
Тобі "Кацап під проксі" американським, пробував пояснить - але він "теоретик"... А я - колишній "практик", хоч і обмежений - бо механіком служив у кінці 80-х, і мав за плечима тільки ШМАС, а не вище інженерне училище... Однак основи залишаються ті самі...
21.04.2026 06:58 Відповісти
Ну а як 60 років тому В'єтнам утюжили роками? Отак і возять. Морем та повітрям до своїх баз в регіоні.
21.04.2026 08:12 Відповісти
По-перше, у них, для цього, був увесь Південний В'єтнам - з його портами та наземними авіабазами... По-друге, тоді вони до війни готувалися - а не так, як зараз - "плиг з конопель, і воюємо...". (Бо старому маразматику "моча в голову стукнула"). По-трете, там були літаки іншого класу - більш прості... Навіть поршневі використовували, що могли працювать з грунтових аеродромів...
от саме тут треба помовчяти - в діда свої таракани...
21.04.2026 01:33 Відповісти
То не овощ який збагачений уран гамериканам віддав.
21.04.2026 01:48 Відповісти
так отдал за красивое фото с американским президентов, не просто же так отдал.
21.04.2026 01:49 Відповісти
Може за портрети президентів на банкотах ?
21.04.2026 02:01 Відповісти
возможно, но думаю нет.
мне кажется зек тогда был в ситуации когда ему нужна была поддержка и фото с президентом сша и довольным похлопыванием по плечу ему тогда было окей.

могу конечно ошибаться,

но это точно не как с кучмой, в период *************, когда к нему прилетели и показали его счета и все дела и сказали, что все заберем.
21.04.2026 03:10 Відповісти
Трамп задовбе їх до інфаркту повідомленнями про новий пісділ. Він по десять раз, кожного дня видає придумані новини про перемовини з Іраном.
21.04.2026 02:03 Відповісти
Операція *ы* у виконанні старого бордельного лева.
21.04.2026 03:40 Відповісти
Трамп раптом заявив: "Ізраїль ніколи не вмовляв мене https://www.aljazeera.com/news/2026/4/20/israel-never-talked-me-into-the-war-with-iran-trump-says на війну з Іраном!"
21.04.2026 05:25 Відповісти
Трампа знов опустили. Ну і сша разлм з ним. Це трамп вже знов зробив америку великою чи далі буде?
21.04.2026 06:15 Відповісти
Здається, вже писав тут: є така теорія, про "множинність світів". Вона говорить про те, що наша реальність - не одна, а їх багато... І вони існують паралельно одна одній, часто перетинаючись між собою (геометрія Лобачевського та теорія відносності Ейнштейна). Так от, Трамп живе на перетині таких реальностей. У його Всесвіті він всіх перемагає, і все твориться за його "хотілками". А ми, з своїм Всесвітом, живемо в одній реальності, до тої "трампівської" реальності, стосунку не маємо...
Є ще пара версій - філософська, і медична. Перша - якогось західного філософа, який говорить, що об'єктивного світу немає, а те, що робиться навкруг нас - це існує тільки в нашій уяві. Правда, коли його якось запитали, як він може уявить, за бажанням, що його хтось б'є по морді, він толком пояснить не зміг. А друга - це до психіатрів...
21.04.2026 07:11 Відповісти
Аааа, ви за теорію Г'ю Еверетта кажите. Це 50-ті минулого віку. До речі, дуже схоже шо ви прави шодо Трампа як шо екстрополірувати її на Додіка.
21.04.2026 07:56 Відповісти
Карти є?- Карт нема.
21.04.2026 06:49 Відповісти
Трамп живет в своей реальности.
21.04.2026 07:03 Відповісти
До того ж ще й патологічний брехун, який систематично спотворює дійсність.Спочатку брехнею маніпулює та вводить людей в оману, а потім знову бреше, щоб захистити самооцінку, репутацію та зберегти обличчя.
21.04.2026 08:15 Відповісти
И не такое бывает, когда вместо компетентных людей на переговоры отправляешь своих биснес корешей
21.04.2026 08:17 Відповісти
де там побідун?
