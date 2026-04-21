В Ірані спростували заяви Трампа про домовленості щодо урану

Влада Ірану заявила, що не розглядає можливість передачі збагаченого урану іншим державам у межах жодних переговорів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речника Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїла Багаї, яку поширило агентство Tasnim News Agency.

За словами дипломата, ядерні напрацювання країни є частиною національного суверенітету і не можуть бути предметом обговорення з іншими державами. У Тегерані підкреслюють, що ці ресурси мають стратегічне значення для держави.

Уран в Ірані назвали частиною національного надбання

Багаї наголосив, що збагачений уран для Ірану має таку ж вагу, як і територіальна цілісність країни. Він підкреслив, що всі досягнення у цій сфері створені завдяки зусиллям громадян і мають особливу цінність.

"Ядерні напрацювання є частиною національного надбання, яке не підлягає жодним переговорам", — заявив представник МЗС.

Також він зазначив, що розвиток ядерної програми символізує прагнення Ірану до наукового прогресу та незалежності. За його словами, саме це викликає тиск з боку інших держав.

У Тегерані заперечили заяви Трампа про домовленості

Іранська сторона спростувала твердження президента США Дональда Трампа про можливу співпрацю щодо вивезення збагаченого урану. У Тегерані такі заяви назвали неправдивими.

Представники Ірану наголосили, що питання вивезення урану ніколи не входило до порядку денного переговорів. Крім того, у парламенті країни заявили, що подібні заяви США не відповідають дійсності та є спробою впливу на міжнародну позицію.

В Ірані підкреслюють, що захист ядерних досягнень залишається одним із ключових пріоритетів їхньої державної політики.

Раніше ми писали, що США очікують можливого відновлення бойових дій з Іраном. Про це заявив президент Дональд Трамп в інтерв’ю Bloomberg.

