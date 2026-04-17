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Трамп відмовився від пропозиції Путіна про вивезення збагаченого урану з Ірану, - Кремль
Росія нібито готова прийняти збагачений уран з Ірану, однак така пропозиція "не затребувана" з боку Сполучених Штатів.
Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, цитує російське пропагандистське агентство "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.
Росія отримала відмову від США
Спікер Кремля сказав, що зараз "ця пропозиція не на столі переговорів" і додав, що "вона не затребувана з боку США".
Пєсков також зазначив, що "Росія до цього відкрита" і Путін говорив про це неодноразово.
Розмова Трампа та Путіна
- 9 березня президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову.
- 14 березня видання Axios повідомило, що Путін під час розмови запропонував перевезти 450 кілограмів збагаченого урану з Ірану в Росію в рамках угоди про припинення війни. Трамп відповів відмовою.
- Росія вже не вперше пропонує вивезти збагачений уран з Ірану і раніше зберігала його у себе в рамках ядерної угоди 2015 року.
Топ коментарі
+8 Михайло Иляш
показати весь коментар17.04.2026 16:11 Відповісти Посилання
+4 Sсhool Bus
показати весь коментар17.04.2026 16:41 Відповісти Посилання
+2 buon calabrone
показати весь коментар17.04.2026 16:15 Відповісти Посилання
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