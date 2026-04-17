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Новини Співпраця РФ та Ірану
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Трамп відмовився від пропозиції Путіна про вивезення збагаченого урану з Ірану, - Кремль

Пєсков

Росія нібито готова прийняти збагачений уран з Ірану, однак така пропозиція "не затребувана" з боку Сполучених Штатів.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, цитує російське пропагандистське агентство "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

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Росія отримала відмову від США

Спікер Кремля сказав, що зараз "ця пропозиція не на столі переговорів" і додав, що "вона не затребувана з боку США".

Пєсков також зазначив, що "Росія до цього відкрита" і Путін говорив про це неодноразово.

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Розмова Трампа та Путіна

  • 9 березня президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. 
  • 14 березня видання Axios повідомило, що Путін під час розмови запропонував перевезти 450 кілограмів збагаченого урану з Ірану в Росію в рамках угоди про припинення війни. Трамп відповів відмовою.
  • Росія вже не вперше пропонує вивезти збагачений уран з Ірану і раніше зберігала його у себе в рамках ядерної угоди 2015 року.

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Автор: 

Іран (3625) Пєсков Дмитро (1888) росія (70942) США (26987) уран (135)
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Топ коментарі
+8
Навіть Краснов не такий йолоп
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17.04.2026 16:11 Відповісти
+4
Дурний, дурний, а хитрий )
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17.04.2026 16:41 Відповісти
+2
и я о том же. Трамп выступает исключительно в интересах своей Родины
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17.04.2026 16:15 Відповісти

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