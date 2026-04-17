Трамп відмовився від пропозиції Путіна про вивезення збагаченого урану з Ірану, - Кремль

Росія нібито готова прийняти збагачений уран з Ірану, однак така пропозиція "не затребувана" з боку Сполучених Штатів.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, цитує російське пропагандистське агентство "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

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Росія отримала відмову від США

Спікер Кремля сказав, що зараз "ця пропозиція не на столі переговорів" і додав, що "вона не затребувана з боку США".

Пєсков також зазначив, що "Росія до цього відкрита" і Путін говорив про це неодноразово.

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Розмова Трампа та Путіна

9 березня президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову.

14 березня видання Axios повідомило, що Путін під час розмови запропонував перевезти 450 кілограмів збагаченого урану з Ірану в Росію в рамках угоди про припинення війни. Трамп відповів відмовою.

Росія вже не вперше пропонує вивезти збагачений уран з Ірану і раніше зберігала його у себе в рамках ядерної угоди 2015 року.

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