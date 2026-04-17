Трамп отказался от предложения Путина о вывозе обогащенного урана из Ирана, - Кремль
Россия якобы готова принять обогащенный уран из Ирана, однако такое предложение "не востребовано" со стороны Соединенных Штатов.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, цитирует российское пропагандистское агентство "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
Россия получила отказ от США
Спикер Кремля сказал, что сейчас "это предложение - не на столе переговоров" и добавил, что "оно не востребовано со стороны США".
Песков также отметил, что "Россия к этому открыта" и Путин говорил об этом неоднократно.
Разговор Трампа и Путина
- 9 марта президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор.
- 14 марта издание Axios сообщило, что Путин во время разговора предложил перевезти 450 килограммов обогащенного урана из Ирана в Россию в рамках соглашения о прекращении войны. Трамп ответил отказом.
- Россия уже не впервые предлагает вывезти обогащенный уран из Ирана и ранее хранила его у себя в рамках ядерного соглашения 2015 года.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валентин Коваль #620706
показать весь комментарий17.04.2026 16:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
фома фоммич #577697
показать весь комментарий17.04.2026 16:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
buon calabrone
показать весь комментарий17.04.2026 16:15 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Михайло Иляш
показать весь комментарий17.04.2026 16:11 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Орест Хома #615901
показать весь комментарий17.04.2026 16:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Sсhool Bus
показать весь комментарий17.04.2026 16:41 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль