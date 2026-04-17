Трамп отказался от предложения Путина о вывозе обогащенного урана из Ирана, - Кремль

Пєсков

Россия якобы готова принять обогащенный уран из Ирана, однако такое предложение "не востребовано" со стороны Соединенных Штатов.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, цитирует российское пропагандистское агентство "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

Россия получила отказ от США

Спикер Кремля сказал, что сейчас "это предложение - не на столе переговоров" и добавил, что "оно не востребовано со стороны США".

Песков также отметил, что "Россия к этому открыта" и Путин говорил об этом неоднократно.

Разговор Трампа и Путина

  • 9 марта президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. 
  • 14 марта издание Axios сообщило, что Путин во время разговора предложил перевезти 450 килограммов обогащенного урана из Ирана в Россию в рамках соглашения о прекращении войны. Трамп ответил отказом.
  • Россия уже не впервые предлагает вывезти обогащенный уран из Ирана и ранее хранила его у себя в рамках ядерного соглашения 2015 года.

Він жеж місяць назад відмовився
17.04.2026 16:10 Ответить
С удовольствием послушаю умных людей, которые утверждают, что Трамп завербованный Путиным))
17.04.2026 16:11 Ответить
и я о том же. Трамп выступает исключительно в интересах своей Родины
17.04.2026 16:15 Ответить
Навіть Краснов не такий йолоп
17.04.2026 16:11 Ответить
Трамп чекае на пропозицiю вiд вiнiпуха.
17.04.2026 16:19 Ответить
Дурний, дурний, а хитрий )
17.04.2026 16:41 Ответить
 
 