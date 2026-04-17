Россия якобы готова принять обогащенный уран из Ирана, однако такое предложение "не востребовано" со стороны Соединенных Штатов.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, цитирует российское пропагандистское агентство "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

Россия получила отказ от США

Спикер Кремля сказал, что сейчас "это предложение - не на столе переговоров" и добавил, что "оно не востребовано со стороны США".

Песков также отметил, что "Россия к этому открыта" и Путин говорил об этом неоднократно.

Разговор Трампа и Путина

9 марта президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор.

14 марта издание Axios сообщило, что Путин во время разговора предложил перевезти 450 килограммов обогащенного урана из Ирана в Россию в рамках соглашения о прекращении войны. Трамп ответил отказом.

Россия уже не впервые предлагает вывезти обогащенный уран из Ирана и ранее хранила его у себя в рамках ядерного соглашения 2015 года.

