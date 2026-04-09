США игнорируют доказательства помощи РФ Ирану, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США не реагируют на информацию о помощи России Ирану из-за доверия к Путину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом он сказал в подкасте Алистера Кэмпбелла The Rest is Politics.

Зеленский подчеркнул, что США проигнорировали убедительные доказательства того, что Россия помогает Ирану атаковать американские базы на Ближнем Востоке, поскольку Вашингтон "доверяет" правителю РФ Владимиру Путину.

Президент Украины заявил, что российские военные спутники могли осуществлять съемку критически важных объектов энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива и в Израиле, а также фиксировать расположение баз армии США в регионе. По его словам, собранные данные могли быть переданы Ирану для использования в дальнейших атаках.

"Я сказал это публично. Слышали ли мы реакцию США на действия России, что они должны это остановить? Проблема в том, что они доверяют Путину. И это обидно", - сказал Зеленский.

Команда Трампа не полностью понимает цели России

Зеленский прокомментировал трехсторонний переговорный процесс по завершению войны в Украине, отметив, что команда президента США Дональда Трампа, по его мнению, не смогла в полной мере понять требования и цели России. Он предположил, что это могло произойти из-за того, что переговорщики Трампа – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – проводили значительное время в контактах с Путиным и его окружением.

По его словам, представители США пять раз посещали Москву, тогда как визитов в Киев не было.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ помогает Ирану определить цели для ударов: Путин хочет отвлечь внимание от Украины, - Вадефуль

Президент Украины также заявил, что лучше понимает мотивацию Путина и его стратегические намерения, чем это удается Белому дому. Он считает, что Россия не ограничится попытками контроля над Донбассом и может в дальнейшем стремиться к продвижению к крупным украинским городам, в частности Днепру и Харькову.

"Мы должны признать, что частично американцы считают, что [Донбасс] для нас ничего не значит", - сказал он.

Что предшествовало?

Россия передала Ирану перечень из 55 объектов критической энергетической инфраструктуры Израиля, которые могут рассматриваться как потенциальные цели для поражения.

Стало известно, что Россия расширяет обмен разведданными и военное сотрудничество с Ираном, предоставляя спутниковые снимки и усовершенствованные технологии беспилотников, чтобы помочь Тегерану атаковать американские войска на Ближнем Востоке.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Россия осуществляет спутниковую съемку военных и энергетических объектов США и стран Ближнего Востока в интересах Ирана.

Также в МИД Германии обвинили Россию в помощи Ирану в определении потенциальных целей для ударов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поставки российских дронов Ирану подтверждают совместную агрессию, - Сибига