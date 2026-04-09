США ігнорують докази допомоги РФ Ірану, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США не реагують на дані про допомогу Росії Ірану через довіру до Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це він сказав у подкасті Алістера Кемпбелла The Rest is Politics.

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Зеленський наголосив, що США проігнорували переконливі докази того, що Росія допомагає Ірану атакувати американські бази на Близькому Сході, оскільки Вашингтон "довіряє" правителю РФ Володимиру Путіну.

Президент України заявив, що російські військові супутники могли здійснювати знімання критично важливих об’єктів енергетичної інфраструктури в країнах Перської затоки та в Ізраїлі, а також фіксувати розташування баз армії США в регіоні. За його словами, зібрані дані могли бути передані Ірану для використання у подальших атаках.

"Я сказав це публічно. Чи чули ми реакцію США на Росію, що вони мають це зупинити? Проблема в тому, що вони довіряють Путіну. І це прикро", – сказав Зеленський.

Команда Трампа не повністю розуміє цілі Росії

Зеленський прокоментував тристоронній переговорний процес щодо завершення війни в Україні, зазначивши, що команда президента США Дональда Трампа, на його думку, не змогла повною мірою зрозуміти вимоги та цілі Росії. Він припустив, що це могло статися через те, що переговорники Трампа - Стів Віткофф і Джаред Кушнер - проводили значний час у контактах із Путіним та його оточенням.

За його словами, представники США п’ять разів відвідували Москву, тоді як візитів до Києва не було.

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Що передувало?

Росія передала в Іран перелік із 55 об’єктів критичної енергетичної інфраструктури Ізраїлю, які можуть розглядатися як потенційні цілі для ураження.

Стало відомо, що Росія розширює обмін розвідданими та військове співробітництво з Іраном, надаючи супутникові знімки та вдосконалені технології безпілотників, щоб допомогти Тегерану атакувати американські війська на Близькому Сході.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Росія здійснює супутникову зйомку військових й енергетичних об'єктів США та країн Близького Сходу в інтересах Ірану.

Також у МЗС Німеччини звинуватили Росію у допомозі Ірану визначати потенційні цілі для ударів.

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