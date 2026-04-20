США очікують можливого відновлення бойових дій з Іраном, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає "вкрай малоймовірним" продовження режиму припинення вогню з Іраном, якщо до його завершення сторони не досягнуть домовленостей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв’ю Bloomberg 20 квітня.
Термін перемир’я спливає ввечері 22 квітня за вашингтонським часом. Напередодні у Пакистані заплановані переговори між делегаціями США та Ірану, куди вирушає віцепрезидент Джей Ді Венс.
Переговори США та Ірану під загрозою зриву
Трамп наголосив, що не має наміру погоджуватися на невигідні домовленості та готовий чекати на кращі умови.
"У нас є весь час світу", – підкреслив він.
Водночас президент США припустив, що у разі відсутності угоди бойові дії можуть відновитися одразу після завершення перемир’я.
Можливе загострення та військові кроки
Глава Білого дому заявив, що американські військові можуть блокувати Ормузьку протоку до досягнення остаточної домовленості.
Він також зазначив, що не виключає особистої участі у переговорах з Іраном, хоча й не вважає це необхідним.
Позиції Ірану та Ізраїлю щодо конфлікту
Іран наразі вивчає пропозицію США, однак офіційний Тегеран демонструє стриману позицію. Представник іранського МЗС заявив про відмову від переговорів із Вашингтоном, звинувативши США у порушенні попередніх домовленостей.
Паралельно прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ситуація залишається напруженою і може змінитися будь-якої миті.
"Будь-який момент може принести нам нові події. Хто знає, що принесе завтра чи післязавтра", – наголосив він.
За його словами, США та Ізраїль продовжують спільні дії проти Ірану та не досягли всіх поставлених цілей, зберігаючи тиск на Тегеран.
Ціково: а хтось ще сприймає його заяви на всі 100% серйозно? Чи більшість чекає поки Рубіо не вийде і не пояснить?
Протягом усього другого терміну перебування при владі Трампа трейдери робили ставки на мільйони доларів безпосередньо перед тим, як він робив важливі заяви.
Бі-бі-сі проаналізувала дані про обсяги торгів на кількох фінансових ринках і зіставила їх з деякими з найбільш значущих заяв президента, що вплинули на ринок.
Нам вдалося виявити стійку закономірність: сплески активності відбувалися за кілька годин, а іноді й хвилин до того, як Трамп публікував пост у соціальних мережах або давав інтерв'ю у ЗМІ.
Деякі аналітики бачать у цьому ознаки незаконної інсайдерської торгівлі - коли люди роблять ставки на основі інформації, недоступної широкій публіці.
доня це бабло!
кармани на його труну - воно підніметься і перерахує...
он выгоден техно и впк-фашистам которые сделали все, чтобы оранжевый чмоня взобрался на трон
