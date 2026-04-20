2 455 26

США очікують можливого відновлення бойових дій з Іраном, - Трамп

Трамп каже, що переговори з Іраном під загрозою

Президент США Дональд Трамп вважає "вкрай малоймовірним" продовження режиму припинення вогню з Іраном, якщо до його завершення сторони не досягнуть домовленостей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв’ю Bloomberg 20 квітня.

Термін перемир’я спливає ввечері 22 квітня за вашингтонським часом. Напередодні у Пакистані заплановані переговори між делегаціями США та Ірану, куди вирушає віцепрезидент Джей Ді Венс.

Переговори США та Ірану під загрозою зриву

Трамп наголосив, що не має наміру погоджуватися на невигідні домовленості та готовий чекати на кращі умови.

"У нас є весь час світу", – підкреслив він.

Водночас президент США припустив, що у разі відсутності угоди бойові дії можуть відновитися одразу після завершення перемир’я.

Можливе загострення та військові кроки

Глава Білого дому заявив, що американські військові можуть блокувати Ормузьку протоку до досягнення остаточної домовленості.

Він також зазначив, що не виключає особистої участі у переговорах з Іраном, хоча й не вважає це необхідним.

Позиції Ірану та Ізраїлю щодо конфлікту

Іран наразі вивчає пропозицію США, однак офіційний Тегеран демонструє стриману позицію. Представник іранського МЗС заявив про відмову від переговорів із Вашингтоном, звинувативши США у порушенні попередніх домовленостей.

Паралельно прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ситуація залишається напруженою і може змінитися будь-якої миті.

"Будь-який момент може принести нам нові події. Хто знає, що принесе завтра чи післязавтра", – наголосив він.

За його словами, США та Ізраїль продовжують спільні дії проти Ірану та не досягли всіх поставлених цілей, зберігаючи тиск на Тегеран.

Ізраїль (1956) Іран (3286) Нетаньягу Беньямін (204) перемовини (3723) Трамп Дональд (8722) Джей Ді Венс (210)
BBC
Протягом усього другого терміну перебування при владі Трампа трейдери робили ставки на мільйони доларів безпосередньо перед тим, як він робив важливі заяви.

Бі-бі-сі проаналізувала дані про обсяги торгів на кількох фінансових ринках і зіставила їх з деякими з найбільш значущих заяв президента, що вплинули на ринок.

Нам вдалося виявити стійку закономірність: сплески активності відбувалися за кілька годин, а іноді й хвилин до того, як Трамп публікував пост у соціальних мережах або давав інтерв'ю у ЗМІ.

Деякі аналітики бачать у цьому ознаки незаконної інсайдерської торгівлі - коли люди роблять ставки на основі інформації, недоступної широкій публіці.
Знову не переміг Іран?
Це його ранкова заява. Подивимось, що помаранчевий скаже після ланчу (можливо там інша доза пігулок) і що виверзнеться з нього під кінець його робочого дня.
Ціково: а хтось ще сприймає його заяви на всі 100% серйозно? Чи більшість чекає поки Рубіо не вийде і не пояснить?
Чубчик хоче розв'язати 10-ювілейну війну і через 24 години її закінчити.Такий дедлайн-якраз Маланка йому буде пігулки давати.
Так можно и до рекорда дотянуть. С утра войну начал, вечером закончил. И так по кругу.
Цього разу пігулками не обійдеться-пішло загострення і потрібно буде робити заштрик галоперідольчику.
ШКОЛА ТАНЦЕВ СОЛОМОНА ПЛЯРА

Сл. и музыка
В. Руденкова

Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.

Кавалеры приглашают дамов,
Там, где брошки, там перёд.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад и две вперед.

Дамы, не сморкайтесь в занавески,
Это неприлично, вам говорят!
Это неприлично, негигиенично,
И несимпатично, вам говорят.

Кавалеры, не держите дамов
Ниже тальи, вам говорят!
Это неприлично, негигиенично,
И несимпатично, вам говорят!

Дамы, приглашайте кавалеров,
Там, где галстук, там перёд!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад и две вперед.

Фима, Соня, бросьте разговоры,
Что за балаболки, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.

Дамы, дамы, помогите Боре,
Помогите Боре, вам говорят!
Он наделал лужу в коридоре...
Шаг вперед и две назад!

Алик Рабинович, я имею выйти,
Я имею выйти, вам говорят!
Алик Рабинович, вы мне замените,
Шаг вперед и две назад.

Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.
👍😂 люблю цей фільм ...
Словесний понос Рудого для трейдерів -це і є навчанням в школі Соломона Пляра.
... це не війна - прост о бізнесссссс!
Псина получила пинка в с*раку от х-ла и опять пошла на войну.
Чарівний президент, кращий із американців, завершувач всіх воєн, просто взяв і роз'**** Омерику об стіну непорозуміння з НАТО.
відскок 3
Хто про що, а рудий заробітчанин стабільно біржу зайопує заявами, попередньо роблячи ставки.
доня це не Америка,
доня це бабло!
кармани на його труну - воно підніметься і перерахує...
Тому сьогодні біржі коливнулися в другий бік((Коли ж цього Вимикача цивілізацій вже десь закриють курву?(((
никогда,
он выгоден техно и впк-фашистам которые сделали все, чтобы оранжевый чмоня взобрался на трон
А як же електростанції?
Європаааааа! Допоможіть бідненькому трампу у війні з іраном! Не всилах він добитиииии!
Это уже не война в торги
рудий паперовий тигр
"США очікують очкують можливого відновлення бойових дій з Іраном, - Трамп" Джерело: https://censor.net/ua/n3611484
Скоро закінчуються твої конституційні повноваження у 60 діб щодо вторгнення, ідіот, далі вирішувати долю цієї війни буде Конгрес, ну, звісно, якщо в США продовжують діяти хоч якісь закони.
Та виключіть, нарешті, цей "третій мікрохвон"!
Сміття бездарне, верне від одного імені цієї нікчеми
чтобы по скотоньюз рассказали отупевшему быдлу об очередной завершенно войне трампа, эту самую войну надо сначала розпочать.
