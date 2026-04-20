США ожидают возможного возобновления боевых действий с Ираном, - Трамп

Трамп заявляет, что переговоры с Ираном находятся под угрозой

Президент США Дональд Трамп считает "крайне маловероятным" продление режима прекращения огня с Ираном, если до его окончания стороны не достигнут договоренностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Bloomberg 20 апреля.

Срок перемирия истекает вечером 22 апреля по вашингтонскому времени. Накануне в Пакистане запланированы переговоры между делегациями США и Ирана, куда отправляется вице-президент Джей Ди Вэнс.

Переговоры США и Ирана под угрозой срыва

Трамп подчеркнул, что не намерен соглашаться на невыгодные договоренности и готов ждать лучших условий.

"У нас есть все время мира", - подчеркнул он.

В то же время президент США предположил, что в случае отсутствия соглашения боевые действия могут возобновиться сразу после завершения перемирия.

Возможное обострение и военные шаги

Глава Белого дома заявил, что американские военные могут блокировать Ормузский пролив до достижения окончательной договоренности.

Он также отметил, что не исключает личного участия в переговорах с Ираном, хотя и не считает это необходимым.

Позиции Ирана и Израиля по конфликту

Иран в настоящее время изучает предложение США, однако официальный Тегеран демонстрирует сдержанную позицию. Представитель иранского МИД заявил об отказе от переговоров с Вашингтоном, обвинив США в нарушении предыдущих договоренностей.

Параллельно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ситуация остается напряженной и может измениться в любой момент.

"В любой момент могут произойти новые события. Кто знает, что принесет завтра или послезавтра", - подчеркнул он.

По его словам, США и Израиль продолжают совместные действия против Ирана и не достигли всех поставленных целей, сохраняя давление на Тегеран.

Це його ранкова заява. Подивимось, що помаранчевий скаже після ланчу (можливо там інша доза пігулок) і що виверзнеться з нього під кінець його робочого дня.
Ціково: а хтось ще сприймає його заяви на всі 100% серйозно? Чи більшість чекає поки Рубіо не вийде і не пояснить?
20.04.2026 19:11 Ответить
BBC
Протягом усього другого терміну перебування при владі Трампа трейдери робили ставки на мільйони доларів безпосередньо перед тим, як він робив важливі заяви.

Бі-бі-сі проаналізувала дані про обсяги торгів на кількох фінансових ринках і зіставила їх з деякими з найбільш значущих заяв президента, що вплинули на ринок.

Нам вдалося виявити стійку закономірність: сплески активності відбувалися за кілька годин, а іноді й хвилин до того, як Трамп публікував пост у соціальних мережах або давав інтерв'ю у ЗМІ.

Деякі аналітики бачать у цьому ознаки незаконної інсайдерської торгівлі - коли люди роблять ставки на основі інформації, недоступної широкій публіці.
20.04.2026 19:28 Ответить
рудий паперовий тигр
20.04.2026 19:48 Ответить
Знову не переміг Іран?
20.04.2026 19:08 Ответить
Чубчик хоче розв'язати 10-ювілейну війну і через 24 години її закінчити.Такий дедлайн-якраз Маланка йому буде пігулки давати.
20.04.2026 19:12 Ответить
Так можно и до рекорда дотянуть. С утра войну начал, вечером закончил. И так по кругу.
20.04.2026 19:35 Ответить
Це його ранкова заява. Подивимось, що помаранчевий скаже після ланчу (можливо там інша доза пігулок) і що виверзнеться з нього під кінець його робочого дня.
Ціково: а хтось ще сприймає його заяви на всі 100% серйозно? Чи більшість чекає поки Рубіо не вийде і не пояснить?
20.04.2026 19:11 Ответить
Цього разу пігулками не обійдеться-пішло загострення і потрібно буде робити заштрик галоперідольчику.
20.04.2026 19:16 Ответить
20.04.2026 19:33 Ответить
👍😂 люблю цей фільм ...
20.04.2026 19:51 Ответить
... це не війна - прост о бізнесссссс!
20.04.2026 19:16 Ответить
Псина получила пинка в с*раку от х-ла и опять пошла на войну.
20.04.2026 19:17 Ответить
Чарівний президент, кращий із американців, завершувач всіх воєн, просто взяв і роз'**** Омерику об стіну непорозуміння з НАТО.
20.04.2026 19:26 Ответить
20.04.2026 19:28 Ответить
відскок 3
20.04.2026 19:29 Ответить
Хто про що, а рудий заробітчанин стабільно біржу зайопує заявами, попередньо роблячи ставки.
20.04.2026 19:32 Ответить
доня це не Америка,
доня це бабло!
кармани на його труну - воно підніметься і перерахує...
20.04.2026 19:32 Ответить
Тому сьогодні біржі коливнулися в другий бік((Коли ж цього Вимикача цивілізацій вже десь закриють курву?(((
20.04.2026 19:41 Ответить
А як же електростанції?
20.04.2026 19:47 Ответить
Європаааааа! Допоможіть бідненькому трампу у війні з іраном! Не всилах він добитиииии!
20.04.2026 19:47 Ответить
Это уже не война в торги
20.04.2026 19:48 Ответить
рудий паперовий тигр
20.04.2026 19:48 Ответить
"США очікують очкують можливого відновлення бойових дій з Іраном, - Трамп" Джерело: https://censor.net/ua/n3611484
20.04.2026 20:24 Ответить
 
 