США ожидают возможного возобновления боевых действий с Ираном, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает "крайне маловероятным" продление режима прекращения огня с Ираном, если до его окончания стороны не достигнут договоренностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Bloomberg 20 апреля.

Срок перемирия истекает вечером 22 апреля по вашингтонскому времени. Накануне в Пакистане запланированы переговоры между делегациями США и Ирана, куда отправляется вице-президент Джей Ди Вэнс.

Переговоры США и Ирана под угрозой срыва

Трамп подчеркнул, что не намерен соглашаться на невыгодные договоренности и готов ждать лучших условий.

"У нас есть все время мира", - подчеркнул он.

В то же время президент США предположил, что в случае отсутствия соглашения боевые действия могут возобновиться сразу после завершения перемирия.

Возможное обострение и военные шаги

Глава Белого дома заявил, что американские военные могут блокировать Ормузский пролив до достижения окончательной договоренности.

Он также отметил, что не исключает личного участия в переговорах с Ираном, хотя и не считает это необходимым.

Позиции Ирана и Израиля по конфликту

Иран в настоящее время изучает предложение США, однако официальный Тегеран демонстрирует сдержанную позицию. Представитель иранского МИД заявил об отказе от переговоров с Вашингтоном, обвинив США в нарушении предыдущих договоренностей.

Параллельно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ситуация остается напряженной и может измениться в любой момент.

"В любой момент могут произойти новые события. Кто знает, что принесет завтра или послезавтра", - подчеркнул он.

По его словам, США и Израиль продолжают совместные действия против Ирана и не достигли всех поставленных целей, сохраняя давление на Тегеран.

