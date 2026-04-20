США ожидают возможного возобновления боевых действий с Ираном, - Трамп
Президент США Дональд Трамп считает "крайне маловероятным" продление режима прекращения огня с Ираном, если до его окончания стороны не достигнут договоренностей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Bloomberg 20 апреля.
Срок перемирия истекает вечером 22 апреля по вашингтонскому времени. Накануне в Пакистане запланированы переговоры между делегациями США и Ирана, куда отправляется вице-президент Джей Ди Вэнс.
Переговоры США и Ирана под угрозой срыва
Трамп подчеркнул, что не намерен соглашаться на невыгодные договоренности и готов ждать лучших условий.
"У нас есть все время мира", - подчеркнул он.
В то же время президент США предположил, что в случае отсутствия соглашения боевые действия могут возобновиться сразу после завершения перемирия.
Возможное обострение и военные шаги
Глава Белого дома заявил, что американские военные могут блокировать Ормузский пролив до достижения окончательной договоренности.
Он также отметил, что не исключает личного участия в переговорах с Ираном, хотя и не считает это необходимым.
Позиции Ирана и Израиля по конфликту
Иран в настоящее время изучает предложение США, однако официальный Тегеран демонстрирует сдержанную позицию. Представитель иранского МИД заявил об отказе от переговоров с Вашингтоном, обвинив США в нарушении предыдущих договоренностей.
Параллельно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ситуация остается напряженной и может измениться в любой момент.
"В любой момент могут произойти новые события. Кто знает, что принесет завтра или послезавтра", - подчеркнул он.
По его словам, США и Израиль продолжают совместные действия против Ирана и не достигли всех поставленных целей, сохраняя давление на Тегеран.
Ціково: а хтось ще сприймає його заяви на всі 100% серйозно? Чи більшість чекає поки Рубіо не вийде і не пояснить?
Протягом усього другого терміну перебування при владі Трампа трейдери робили ставки на мільйони доларів безпосередньо перед тим, як він робив важливі заяви.
Бі-бі-сі проаналізувала дані про обсяги торгів на кількох фінансових ринках і зіставила їх з деякими з найбільш значущих заяв президента, що вплинули на ринок.
Нам вдалося виявити стійку закономірність: сплески активності відбувалися за кілька годин, а іноді й хвилин до того, як Трамп публікував пост у соціальних мережах або давав інтерв'ю у ЗМІ.
Деякі аналітики бачать у цьому ознаки незаконної інсайдерської торгівлі - коли люди роблять ставки на основі інформації, недоступної широкій публіці.
