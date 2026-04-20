Иран изучает войну в Украине для обновления военной стратегии, - Financial Times

Иран анализирует боевые действия в Украине и адаптирует свою оборонную доктрину с учетом опыта современной войны с использованием дронов.

Об этом пишет Financial Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Один из военных руководителей Ирана Хосейн Дадванд, отвечающий за подготовку личного состава, заявил о необходимости существенных изменений в структуре вооруженных сил. По его словам, опыт войны в Украине показал критическую важность массового использования недорогих беспилотников и внедрения технологий искусственного интеллекта. Он также подчеркивает необходимость повышения мобильности армии и усиления киберопераций.

В иранских военных кругах продолжаются дискуссии о направлениях перевооружения. Часть экспертов выступает за дальнейшее развитие беспилотных систем, тогда как другие считают приоритетом закупку современной авиации и модернизацию устаревшей инфраструктуры.

В то же время в специализированных публикациях в Иране признают и внутренние проблемы армии, в частности просчеты в планировании, нехватку квалифицированных кадров и потребность в техническом обновлении. Отдельно подчеркивается интерес к опыту Украины в противостоянии с численно превосходящим противником, который рассматривается как пример для развития собственной оборонной промышленности и тактики ведения боевых действий.

Что предшествовало?

В понедельник в Исламабад прибудет группа американских дипломатов, где они проведут переговоры с Ираном о путях урегулирования конфликта.

17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива на фоне прекращения огня между Израилем и Ливаном. Это также подтвердил президент США Дональд Трамп.

Впоследствии Трамп заявил, что морская блокада Соединенных Штатов в отношении Ирана будет продолжаться и действовать, "пока наше соглашение с Ираном не будет выполнено на 100%"

Также Трамп заявил, что США уничтожат каждую электростанцию в Иране, если они не примут соглашение.

