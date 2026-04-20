РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8923 посетителя онлайн
Новости Операция США против Ирана
1 453 6

Иран изучает войну в Украине для обновления военной стратегии, - Financial Times

Иран анализирует боевые действия в Украине и адаптирует свою оборонную доктрину с учетом опыта современной войны с использованием дронов.

 Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Один из военных руководителей Ирана Хосейн Дадванд, отвечающий за подготовку личного состава, заявил о необходимости существенных изменений в структуре вооруженных сил. По его словам, опыт войны в Украине показал критическую важность массового использования недорогих беспилотников и внедрения технологий искусственного интеллекта. Он также подчеркивает необходимость повышения мобильности армии и усиления киберопераций.

В иранских военных кругах продолжаются дискуссии о направлениях перевооружения. Часть экспертов выступает за дальнейшее развитие беспилотных систем, тогда как другие считают приоритетом закупку современной авиации и модернизацию устаревшей инфраструктуры.

В то же время в специализированных публикациях в Иране признают и внутренние проблемы армии, в частности просчеты в планировании, нехватку квалифицированных кадров и потребность в техническом обновлении. Отдельно подчеркивается интерес к опыту Украины в противостоянии с численно превосходящим противником, который рассматривается как пример для развития собственной оборонной промышленности и тактики ведения боевых действий.

Что предшествовало? 

В понедельник в Исламабад прибудет группа американских дипломатов, где они проведут переговоры с Ираном о путях урегулирования конфликта.

  • 17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива на фоне прекращения огня между Израилем и Ливаном. Это также подтвердил президент США Дональд Трамп.
  • Впоследствии Трамп заявил, что морская блокада Соединенных Штатов в отношении Ирана будет продолжаться и действовать, "пока наше соглашение с Ираном не будет выполнено на 100%"
  • Также Трамп заявил, что США уничтожат каждую электростанцию в Иране, если они не примут соглашение.

Автор: 

Иран (2805) война в Украине (8076)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ішак, часом, ще не запропонував свої "послуги"? Воно ж до всього готове.
показать весь комментарий
20.04.2026 07:32 Ответить
Ішака з командою слід примусово туди відправити. Абсолютні плюси !!!
показать весь комментарий
20.04.2026 08:28 Ответить
Весь світ вивчає війну в Україні для оновлення військової стратегії!
показать весь комментарий
20.04.2026 07:32 Ответить
Скоро скоро полетимо і будемо бомбити дурнуватих аятол - Трамп
показать весь комментарий
20.04.2026 08:02 Ответить
Як зазначає Axios, Іран побоюється, що переговори про угоду можуть бути прийомом Білого дому та прикриттям для раптового нападу США.
показать весь комментарий
20.04.2026 08:07 Ответить
Можливо, США, з подачі Кремля, підуть далі і одного разу Трамп наділений від природи супер штучним інтелектом одного разу заявить що Україна допомагає Урану?
показать весь комментарий
20.04.2026 08:28
 
 