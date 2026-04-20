Іран вивчає війну в Україні для оновлення військової стратегії, - Financial Times
Іран аналізує бойові дії в Україні та адаптує свою оборонну доктрину, враховуючи досвід сучасної війни з використанням дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.
Один із військових керівників Ірану Хосейн Дадванд, який відповідає за підготовку особового складу, заявив про необхідність суттєвих змін у структурі збройних сил. За його словами, досвід війни в Україні показав критичну важливість масового використання недорогих безпілотників та впровадження технологій штучного інтелекту. Він також наголошує на потребі підвищення мобільності армії та посилення кібероперацій.
В іранських військових колах тривають дискусії щодо напрямів переозброєння. Частина експертів виступає за подальший розвиток безпілотних систем, тоді як інші вважають пріоритетом закупівлю сучасної авіації та модернізацію застарілої інфраструктури.
Водночас у фахових публікаціях в Ірані визнають і внутрішні проблеми армії, зокрема прорахунки у плануванні, нестачу кваліфікованих кадрів та потребу в технічному оновленні. Окремо підкреслюється інтерес до досвіду України у протистоянні з чисельно переважаючим противником, який розглядається як приклад для розвитку власної оборонної промисловості та тактики ведення бойових дій.
Що передувало?
У понеділок до Ісламабада прибуде група американських дипломатів, де вони проведуть переговори з Іраном щодо шляхів врегулювання конфлікту.
- 17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про відкриття Ормузької протоки на тлі припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном. Це також підтвердив президент США Дональд Трамп.
- Згодом Трамп заявив, що морська блокада Сполучених Штатів щодо Ірану триватиме і буде діяти, "доки наша угода з Іраном не буде виконана на 100%"
- Також Трамп заявив, що США знищать кожну електростанцію в Ірані, якщо вони не приймуть угоду.
Можливо, США, з подачі Кремля, підуть далі і одного разу Трамп наділений від природи супер штучним інтелектом одного разу заявить що Україна допомагає Урану?