Іран вивчає війну в Україні для оновлення військової стратегії, - Financial Times

Український досвід війни впливає на оборонну стратегію Ірану

Іран аналізує бойові дії в Україні та адаптує свою оборонну доктрину, враховуючи досвід сучасної війни з використанням дронів.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Один із військових керівників Ірану Хосейн Дадванд, який відповідає за підготовку особового складу, заявив про необхідність суттєвих змін у структурі збройних сил. За його словами, досвід війни в Україні показав критичну важливість масового використання недорогих безпілотників та впровадження технологій штучного інтелекту. Він також наголошує на потребі підвищення мобільності армії та посилення кібероперацій.

В іранських військових колах тривають дискусії щодо напрямів переозброєння. Частина експертів виступає за подальший розвиток безпілотних систем, тоді як інші вважають пріоритетом закупівлю сучасної авіації та модернізацію застарілої інфраструктури.

Водночас у фахових публікаціях в Ірані визнають і внутрішні проблеми армії, зокрема прорахунки у плануванні, нестачу кваліфікованих кадрів та потребу в технічному оновленні. Окремо підкреслюється інтерес до досвіду України у протистоянні з чисельно переважаючим противником, який розглядається як приклад для розвитку власної оборонної промисловості та тактики ведення бойових дій.

Що передувало? 

У понеділок до Ісламабада прибуде група американських дипломатів, де вони проведуть переговори з Іраном щодо шляхів врегулювання конфлікту.

  • 17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про відкриття Ормузької протоки на тлі припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном. Це також підтвердив президент США Дональд Трамп.
  • Згодом Трамп заявив, що морська блокада Сполучених Штатів щодо Ірану триватиме і буде діяти, "доки наша угода з Іраном не буде виконана на 100%"
  • Також Трамп заявив, що США знищать кожну електростанцію в Ірані, якщо вони не приймуть угоду.

А ішак, часом, ще не запропонував свої "послуги"? Воно ж до всього готове.
20.04.2026 07:32 Відповісти
Ішака з командою слід примусово туди відправити. Абсолютні плюси !!!
20.04.2026 08:28 Відповісти
Весь світ вивчає війну в Україні для оновлення військової стратегії!
20.04.2026 07:32 Відповісти
Скоро скоро полетимо і будемо бомбити дурнуватих аятол - Трамп
20.04.2026 08:02 Відповісти
Як зазначає Axios, Іран побоюється, що переговори про угоду можуть бути прийомом Білого дому та прикриттям для раптового нападу США.
20.04.2026 08:07 Відповісти
Можливо, США, з подачі Кремля, підуть далі і одного разу Трамп наділений від природи супер штучним інтелектом одного разу заявить що Україна допомагає Урану?
20.04.2026 08:28 Відповісти
полігон
20.04.2026 09:50 Відповісти
Формикарий как он есть.
20.04.2026 11:57 Відповісти
Хай трохи почекають і вивчатимуть вже досвід тотальної різанини на московії.
20.04.2026 17:51 Відповісти
 
 