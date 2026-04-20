Иран пригрозил США ответом после захвата судна в Ормузском проливе, - CNN

Иран заявил о готовности ответить на захват своего судна американскими военно-морскими силами в районе Ормузского пролива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на иранские государственные СМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Угрозы Тегерана

По данным агентства Tasnim, связанного с Корпусом стражей Исламской революции, иранские силы готовы "решительно ответить" на действия США, которые назвали "откровенной агрессией".

В Тегеране заявляют, что американские военные вмешались в ситуацию и захватили судно под иранским флагом.

Фактор экипажа

В то же время иранские источники отмечают, что их силы в настоящее время ограничены в действиях из-за нахождения на борту судна членов семей экипажа.

По информации CNN, Тегеран планирует принять меры после обеспечения безопасности людей.

Эскалация напряженности

В заявлении отмечается, что после решения вопроса безопасности экипажа иранские вооруженные силы готовы действовать против американских военных.

На этом фоне напряженность между США и Ираном в регионе продолжает расти.

