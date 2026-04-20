Иран пригрозил США ответом после захвата судна в Ормузском проливе, - CNN

Иран обещает ответить США за захват своего судна в Ормузском проливе

Иран заявил о готовности ответить на захват своего судна американскими военно-морскими силами в районе Ормузского пролива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на иранские государственные СМИ.

Угрозы Тегерана

По данным агентства Tasnim, связанного с Корпусом стражей Исламской революции, иранские силы готовы "решительно ответить" на действия США, которые назвали "откровенной агрессией".

В Тегеране заявляют, что американские военные вмешались в ситуацию и захватили судно под иранским флагом.

Фактор экипажа

В то же время иранские источники отмечают, что их силы в настоящее время ограничены в действиях из-за нахождения на борту судна членов семей экипажа.

По информации CNN, Тегеран планирует принять меры после обеспечения безопасности людей.

Эскалация напряженности

В заявлении отмечается, что после решения вопроса безопасности экипажа иранские вооруженные силы готовы действовать против американских военных.

На этом фоне напряженность между США и Ираном в регионе продолжает расти.

Иран (2805) США (29223) угрозы (849) судоходство (38) Ормузский пролив (109)
Нагліє Іран...Що ж,коли б"ються двоє то перемагає не той,хто сильніший,а той хто менше боїться...
20.04.2026 14:00 Ответить
Іран силшьніший від комнатних піндосів
20.04.2026 14:02 Ответить
Яка ще відповідь? Адже трампон всєх пабєділ. Тільки у нього є карти і більше ні в кого.
20.04.2026 14:01 Ответить
Авіаносець захоплять
20.04.2026 14:05 Ответить
Знову підтягують гарячу фазу війни
20.04.2026 14:06 Ответить
Тільки 10% кораблів які використовує для перевозки нафти і товарів Іран йдуть під його прапором, 15% Індія-Індонезія-Філіпіни, решту 5%, 70% пливуть під прапором Китаю і ці кораблі Трамп чіпати боїться, я не дуже розумію, для чого Іран послав через протоку своє підсанкціне судно TOUSKA, яке захопили США, якщо вони спокійно могли використати для перевезення товарів і нафти китайський флот.
20.04.2026 14:10 Ответить
Хтось ще окрім Трампа може трясти ціни на нафту і грати на біржі, чому б цим "хтось" не бути аятолами? 🤔
20.04.2026 14:12 Ответить
Іран на 100% знав що США зупинять це судно, отож свідомо йшов на ескалацію-провокацію.
20.04.2026 14:14 Ответить
Китайські кораблі Трампон чіпати не стане 100%. Але він може з легкістю не пускати їх до Ірану. І привіт.
20.04.2026 14:14 Ответить
Думаю не може, для цього прийдеться застосувати силу, а на ескалацію з Китаєм він не піде.
20.04.2026 14:19 Ответить
"які назвали "відвертою агресією""

А обстріл КСІР танкерів інших країн - це не відверта агресія? Чи іранці думали, що вони реально будуть не пускати танкери конкурентів на ринку нафти, а свою нафту при цьому зможуть продавати за вищими цінами?
20.04.2026 14:11 Ответить
Вони кожен раз погрожують то відповіддю, то розкриттям врат ада. Якби було чим відповісти - давно вже відповіли б. А так окрім перекриття протоки більше козирів в них нема. Як тільки нарід роздуплиться шо з цим перекриттям робити, от тут їм і кінець.
20.04.2026 14:13 Ответить
 
 