Иран пригрозил США ответом после захвата судна в Ормузском проливе, - CNN
Иран заявил о готовности ответить на захват своего судна американскими военно-морскими силами в районе Ормузского пролива.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на иранские государственные СМИ.
Угрозы Тегерана
По данным агентства Tasnim, связанного с Корпусом стражей Исламской революции, иранские силы готовы "решительно ответить" на действия США, которые назвали "откровенной агрессией".
В Тегеране заявляют, что американские военные вмешались в ситуацию и захватили судно под иранским флагом.
Фактор экипажа
В то же время иранские источники отмечают, что их силы в настоящее время ограничены в действиях из-за нахождения на борту судна членов семей экипажа.
По информации CNN, Тегеран планирует принять меры после обеспечения безопасности людей.
Эскалация напряженности
В заявлении отмечается, что после решения вопроса безопасности экипажа иранские вооруженные силы готовы действовать против американских военных.
На этом фоне напряженность между США и Ираном в регионе продолжает расти.
А обстріл КСІР танкерів інших країн - це не відверта агресія? Чи іранці думали, що вони реально будуть не пускати танкери конкурентів на ринку нафти, а свою нафту при цьому зможуть продавати за вищими цінами?