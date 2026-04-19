Иран отказался передавать США обогащенный уран и раскритиковал требования Вашингтона
Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде подчеркнул, что Тегеран не передает Соединенным Штатам уран, обогащенный на своей территории.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Associated Press.
Передача материалов неприемлема
"Могу вас заверить, что обогащенные материалы не будут поставляться в США. Это неприемлемо, и я могу заверить вас, что... мы не будем принимать неприемлемые варианты", — заявил он, комментируя недавние заявления президента США Дональда Трампа.
Как сообщалось, в пятницу Трамп заявил, что США могут войти в Иран и "забрать весь ядерный материал", имея в виду около 440 кг обогащенного урана, который, по предположениям, хранится под ядерными объектами, существенно поврежденными во время американских ударов летом 2025 года.
Переговоры между Ираном и США остаются сложными
Хатибзаде также заявил, что между сторонами состоялось немало контактов и обмена сообщениями, однако обвинил Вашингтон в настойчивом продвижении требований, которые Тегеран считает завышенными.
"Мы еще не готовы к реальной встрече, потому что есть вопросы, по которым американцы еще не отказались от своей максималистской позиции", — сказал заместитель главы МИД.
Иран требует учесть санкции и экономическое давление
Кроме того, он подчеркнул, что Иран стремится завершить "рамочное соглашение" до личных встреч и призвал Вашингтон учесть опасения Ирана, включая санкции, введенные против страны.
"Другие стороны также должны понять и учесть наши основные опасения, касающиеся незаконных односторонних санкций, введенных американцами против иранцев, и экономического терроризма, направленного против иранского народа с целью задушить его и подтолкнуть к восстанию против политической структуры внутри Ирана", — добавил чиновник.
Новый протокол для Ормузского пролива
Он также сообщил, что в рамках переговоров с США планируется введение "нового протокола" в отношении Ормузского пролива, подчеркнув, что этот водный путь "останется открытым и безопасным для всего гражданского судоходства".
Отвечая на вопрос о возможной реакции Ирана на возобновление израильских ударов по Ливану, несмотря на достигнутое перемирие, Хатибзаде заявил, что у Тегерана нет другого выхода, "кроме как раз и навсегда остановить агрессоров".
НО и режим Ирана тоже не подарок - агрессивные , исламистские фанатики , это уже «раковая опухоль» которую надо удалять …
всі вважають Краснова дурнем - філігранне виконання завдання по знищенню США як світового лідера і витягуванню як паРаші з дупи, так і всіх інших диктаторських режимів.
