РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8581 посетитель онлайн
Новости Переговоры США и Ирана Операция США против Ирана
3 005 29

Иран отказался передавать США обогащенный уран и раскритиковал требования Вашингтона

Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде подчеркнул, что Тегеран не передает Соединенным Штатам уран, обогащенный на своей территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Associated Press.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Передача материалов неприемлема

"Могу вас заверить, что обогащенные материалы не будут поставляться в США. Это неприемлемо, и я могу заверить вас, что... мы не будем принимать неприемлемые варианты", — заявил он, комментируя недавние заявления президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось, в пятницу Трамп заявил, что США могут войти в Иран и "забрать весь ядерный материал", имея в виду около 440 кг обогащенного урана, который, по предположениям, хранится под ядерными объектами, существенно поврежденными во время американских ударов летом 2025 года.

Переговоры между Ираном и США остаются сложными

Хатибзаде также заявил, что между сторонами состоялось немало контактов и обмена сообщениями, однако обвинил Вашингтон в настойчивом продвижении требований, которые Тегеран считает завышенными.

"Мы еще не готовы к реальной встрече, потому что есть вопросы, по которым американцы еще не отказались от своей максималистской позиции", — сказал заместитель главы МИД.

Иран требует учесть санкции и экономическое давление

Кроме того, он подчеркнул, что Иран стремится завершить "рамочное соглашение" до личных встреч и призвал Вашингтон учесть опасения Ирана, включая санкции, введенные против страны.

"Другие стороны также должны понять и учесть наши основные опасения, касающиеся незаконных односторонних санкций, введенных американцами против иранцев, и экономического терроризма, направленного против иранского народа с целью задушить его и подтолкнуть к восстанию против политической структуры внутри Ирана", — добавил чиновник.

Новый протокол для Ормузского пролива

Он также сообщил, что в рамках переговоров с США планируется введение "нового протокола" в отношении Ормузского пролива, подчеркнув, что этот водный путь "останется открытым и безопасным для всего гражданского судоходства".

Отвечая на вопрос о возможной реакции Ирана на возобновление израильских ударов по Ливану, несмотря на достигнутое перемирие, Хатибзаде заявил, что у Тегерана нет другого выхода, "кроме как раз и навсегда остановить агрессоров".

Автор: 

Иран (2798) переговоры (5723) США (29212)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Краще одна водородна бомба, ніж 100 Будапештських меморандумів. Ким Чен Ын.
показать весь комментарий
19.04.2026 07:44 Ответить
+15
Трамп послухав нітаньяху ,сам себе загнав в пастку ,створив світову енергетичну кризу за нею прийде і продовольча, ось коли в дурень не думає про наслідки ,єдиний хто виграв це воєний злочинець терорист путін і його імперія зла.
показать весь комментарий
19.04.2026 07:48 Ответить
+9
рудий так і хотів шоб пуйло виграв ,це не пастка у рудого був такий план
показать весь комментарий
19.04.2026 07:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп озвіріє?
показать весь комментарий
19.04.2026 07:42 Ответить
22 квітня і в Ірані почнеться Армагедон - живі будуть завидувати мертвим - Трамп
показать весь комментарий
19.04.2026 08:17 Ответить
Військові злочини почнуться? Трамп старий, йому все одно. А ось решта будуть в Гаазі в клітках.
показать весь комментарий
19.04.2026 08:43 Ответить
Щось росіяни і іранці не переймаються гаагою, то чому мають перейматись американці ?
показать весь комментарий
19.04.2026 09:08 Ответить
Так росіяни і іранці й не заявляють на весь світ, що вони світоч демократії та прав людини.
показать весь комментарий
19.04.2026 10:33 Ответить
А через годину забуде про це... Деменція вона така...
показать весь комментарий
19.04.2026 08:22 Ответить
Трамп в черговий раз відсмокче... Йому не звикати.
показать весь комментарий
19.04.2026 09:16 Ответить
По досвіду України - так. Але у даному випадку - ні. Рушникоголові - некрофльні дебіли, для яких власне земне життя нічого не варте, які запросто змінюють власне життя на смерть "в ім'я Аллаха", перекрутивши для цього Коран, і які точно не цінитимуть життя інших. Тобто ЯЗ у руках божеаільних - смертельна небезпека для всіх.
показать весь комментарий
19.04.2026 07:53 Ответить
А ядерна зброя в руках фанатиків руського міра, чи в руках деменційного діда який вважає себе імператором менш небезпечна? Чи в руках неофашистів - євреїв?
показать весь комментарий
19.04.2026 08:46 Ответить
Це теж небкзпека, але в йьому випадку у тих неофашистів нема ілюзії про. загробне життя серед гурій, музики і вдосталь їжі. Релігійні фанатики тим і небезпечні, що смерть для них - не кінець, а початок чогось чудового.
показать весь комментарий
19.04.2026 09:00 Ответить
Шельмувати цілу країну у 100 міліонів населення, казати що вони фанатики і прагнуть смерті - це злочин.
показать весь комментарий
19.04.2026 09:04 Ответить
Іранці злочинці, їхня зброя вбиває українців
показать весь комментарий
19.04.2026 09:10 Ответить
Це як сказати що в Україні всі зелені дібіли.
показать весь комментарий
19.04.2026 09:19 Ответить
А вішати тисячі людей на будівельних кранахлише за те, що ті не фанатики - не злочин? Вбивати жінок за те, що вони начебто не по феншую хустку одягли - не злочин? Я не кажу про всі 100 мільйонів, але більшість таки фанатики які як на циркову виставу збираються дивитись на вішання 18-річних юнаків, чи побиття камінням жінок.
показать весь комментарий
19.04.2026 09:19 Ответить
С одной стороны иранцев можно понять , гарантии сша и трампонутого НИЧЕГО не стоят ! Они нагло лгут , перекручивают, мухлюют …
НО и режим Ирана тоже не подарок - агрессивные , исламистские фанатики , это уже «раковая опухоль» которую надо удалять …
показать весь комментарий
19.04.2026 09:34 Ответить
Це брехня! Чекаємо що скаже справжній титан слова!
показать весь комментарий
19.04.2026 07:44 Ответить
всі вважають Краснова дурнем - філігранне виконання завдання по знищенню США як світового лідера і витягуванню як паРаші з дупи, так і всіх інших диктаторських режимів.
показать весь комментарий
19.04.2026 08:21 Ответить
Нікого Трамп не слухав. Доказ - перемовини між Трампом і рушникоголовими, до яких Бібі не допускають. Нетаньяху і Ізраїль - ширма. Просто Трамп дуже легко прибрав до рук венесуельську нафту. Це надихнуло його по тому ж сценарію прибрати до тих же рук іранську. Якби Трамп діяв не у власних інтересах, а у ізраїльських, він допоміг би євреям з ХАМАС і Хезболлою, натомість він не дає це зробити, стримуючи ЦАХАЛ подеколи навіть погрозами. І цікаво, що будуть розповідати любителі конспірології, коли Трамп полізе на Кубу? Хто його змусить цього разу?
показать весь комментарий
19.04.2026 08:01 Ответить
Морпіхи не даремно пливуть, авіазаправники летять, авіаносні групи на місці. І тільки лохи які приділяють увагу словам а не діям знову здивовані.
показать весь комментарий
19.04.2026 07:49 Ответить
Здається морпіхи пливуть з іншої планети, ніяк не допливуть. Авіазаправники стикаються один з одним і падають. Кувейтський пілот став кошмаром авіаносних груп.
показать весь комментарий
19.04.2026 07:56 Ответить
Морпіхи пливуть у космосі на планету Уран щоб забрати запаси елементу Іран.
Хто тебе космополітиці вчив? Чи втебе «немає карт» блиижнього космосу?
Двійочник.
показать весь комментарий
19.04.2026 08:11 Ответить
Уран есть? А если найду? А ну попрыгай.
показать весь комментарий
19.04.2026 08:26 Ответить
Це було ясно спочатку ! Але всьому світу подобається грать цю комедію з Трампом !
показать весь комментарий
19.04.2026 09:09 Ответить
СВО ідьот по плану, все целі дастігнути
показать весь комментарий
19.04.2026 09:18 Ответить
Трамп: - Віддайте уран!
МЗС Ірану: - Йда нах*й, Алах подасть...
показать весь комментарий
19.04.2026 09:55 Ответить
 
 