Иран отказался передавать США обогащенный уран и раскритиковал требования Вашингтона

Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде подчеркнул, что Тегеран не передает Соединенным Штатам уран, обогащенный на своей территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Associated Press.

Передача материалов неприемлема

"Могу вас заверить, что обогащенные материалы не будут поставляться в США. Это неприемлемо, и я могу заверить вас, что... мы не будем принимать неприемлемые варианты", — заявил он, комментируя недавние заявления президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось, в пятницу Трамп заявил, что США могут войти в Иран и "забрать весь ядерный материал", имея в виду около 440 кг обогащенного урана, который, по предположениям, хранится под ядерными объектами, существенно поврежденными во время американских ударов летом 2025 года.

Переговоры между Ираном и США остаются сложными

Хатибзаде также заявил, что между сторонами состоялось немало контактов и обмена сообщениями, однако обвинил Вашингтон в настойчивом продвижении требований, которые Тегеран считает завышенными.

"Мы еще не готовы к реальной встрече, потому что есть вопросы, по которым американцы еще не отказались от своей максималистской позиции", — сказал заместитель главы МИД.

Иран требует учесть санкции и экономическое давление

Кроме того, он подчеркнул, что Иран стремится завершить "рамочное соглашение" до личных встреч и призвал Вашингтон учесть опасения Ирана, включая санкции, введенные против страны.

"Другие стороны также должны понять и учесть наши основные опасения, касающиеся незаконных односторонних санкций, введенных американцами против иранцев, и экономического терроризма, направленного против иранского народа с целью задушить его и подтолкнуть к восстанию против политической структуры внутри Ирана", — добавил чиновник.

Новый протокол для Ормузского пролива

Он также сообщил, что в рамках переговоров с США планируется введение "нового протокола" в отношении Ормузского пролива, подчеркнув, что этот водный путь "останется открытым и безопасным для всего гражданского судоходства".

Отвечая на вопрос о возможной реакции Ирана на возобновление израильских ударов по Ливану, несмотря на достигнутое перемирие, Хатибзаде заявил, что у Тегерана нет другого выхода, "кроме как раз и навсегда остановить агрессоров".

