Іран відмовився передавати США збагачений уран і розкритикував вимоги Вашингтону
Заступник міністра закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде наголосив, що Тегеран не передає Сполученим Штатам уран, збагачений на своїй території.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю для Associated Press.
Передача матеріалів є неприйнятною
"Можу вас запевнити, що збагачені матеріали не постачатимуться до США. Це неприйнятно, і я можу запевнити вас, що... ми не будемо ухвалювати неприйнятні варіанти", - заявив він, коментуючи нещодавні заяви президента США Дональда Трампа.
Як повідомлялося, у п’ятницю Трамп заявив, що США можуть увійти до Ірану й "забрати весь ядерний матеріал", маючи на увазі близько 440 кг збагаченого урану, який, за припущеннями, зберігається під ядерними об’єктами, суттєво пошкодженими під час американських ударів улітку 2025 року.
Переговори між Іраном і США залишаються складними
Хатібзаде також заявив, що між сторонами відбулося чимало контактів і обміну повідомленнями, однак звинуватив Вашингтон у наполегливому просуванні вимог, які Тегеран вважає завищеними.
"Ми ще не готові до реальної зустрічі, тому що є питання, щодо яких американці ще не відмовилися від своєї максималістської позиції", - сказав заступник глави МЗС.
Іран вимагає врахування санкцій і економічного тиску
Окрім того, він наголосив, що Іран прагне завершити "рамкову угоду", перш ніж особисто зустрічатися, та закликав Вашингтон врахувати побоювання Ірану, включно з санкціями, які введено проти країни.
"Інші сторони також повинні зрозуміти і врахувати наші основні побоювання, які стосуються незаконних односторонніх санкцій, запроваджених американцями проти іранців, та економічного тероризму, спрямованого проти іранського народу з метою задушити його і підштовхнути до повстання проти політичної структури всередині Ірану", - додав чиновник.
Новий протокол для Ормузької протоки
Він також повідомив, що в межах переговорів зі США планується запровадження "нового протоколу" щодо Ормузької протоки, наголосивши, що цей водний шлях "залишатиметься відкритим і безпечним для всього цивільного судноплавства".
Відповідаючи на запитання про можливу реакцію Ірану на відновлення ізраїльських ударів по Лівану, попри досягнуте перемир’я, Хатібзаде заявив, що Тегеран не має іншого виходу, "окрім як раз і назавжди зупинити агресорів".
