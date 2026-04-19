Іран відмовився передавати США збагачений уран і розкритикував вимоги Вашингтону

Заступник міністра закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде наголосив, що Тегеран не передає Сполученим Штатам уран, збагачений на своїй території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю для Associated Press.

Передача матеріалів є неприйнятною

"Можу вас запевнити, що збагачені матеріали не постачатимуться до США. Це неприйнятно, і я можу запевнити вас, що... ми не будемо ухвалювати неприйнятні варіанти", - заявив він, коментуючи нещодавні заяви президента США Дональда Трампа.

Як повідомлялося, у п’ятницю Трамп заявив, що США можуть увійти до Ірану й "забрати весь ядерний матеріал", маючи на увазі близько 440 кг збагаченого урану, який, за припущеннями, зберігається під ядерними об’єктами, суттєво пошкодженими під час американських ударів улітку 2025 року.

Читайте також: В Ірані заявили, що будь-яке судно, яке наблизиться до Ормузької протоки, буде атаковано

Переговори між Іраном і США залишаються складними

Хатібзаде також заявив, що між сторонами відбулося чимало контактів і обміну повідомленнями, однак звинуватив Вашингтон у наполегливому просуванні вимог, які Тегеран вважає завищеними.

"Ми ще не готові до реальної зустрічі, тому що є питання, щодо яких американці ще не відмовилися від своєї максималістської позиції", - сказав заступник глави МЗС.

Також читайте: Повідомляють про обстріл суден в Ормузькій протоці: напруга різко зростає

Іран вимагає врахування санкцій і економічного тиску

Окрім того, він наголосив, що Іран прагне завершити "рамкову угоду", перш ніж особисто зустрічатися, та закликав Вашингтон врахувати побоювання Ірану, включно з санкціями, які введено проти країни.

"Інші сторони також повинні зрозуміти і врахувати наші основні побоювання, які стосуються незаконних односторонніх санкцій, запроваджених американцями проти іранців, та економічного тероризму, спрямованого проти іранського народу з метою задушити його і підштовхнути до повстання проти політичної структури всередині Ірану", - додав чиновник.

Читайте: Трамп каже, що США заберуть уран у Ірану: добровільно чи силою

Новий протокол для Ормузької протоки

Він також повідомив, що в межах переговорів зі США планується запровадження "нового протоколу" щодо Ормузької протоки, наголосивши, що цей водний шлях "залишатиметься відкритим і безпечним для всього цивільного судноплавства".

Відповідаючи на запитання про можливу реакцію Ірану на відновлення ізраїльських ударів по Лівану, попри досягнуте перемир’я, Хатібзаде заявив, що Тегеран не має іншого виходу, "окрім як раз і назавжди зупинити агресорів".

Трамп послухав нітаньяху ,сам себе загнав в пастку ,створив світову енергетичну кризу за нею прийде і продовольча, ось коли в дурень не думає про наслідки ,єдиний хто виграв це воєний злочинець терорист путін і його імперія зла.
19.04.2026 07:48 Відповісти
Краще одна водородна бомба, ніж 100 Будапештських меморандумів. Ким Чен Ын.
19.04.2026 07:44 Відповісти
рудий так і хотів шоб пуйло виграв ,це не пастка у рудого був такий план
19.04.2026 07:51 Відповісти
Трамп озвіріє?
19.04.2026 07:42 Відповісти
22 квітня і в Ірані почнеться Армагедон - живі будуть завидувати мертвим - Трамп
19.04.2026 08:17 Відповісти
Військові злочини почнуться? Трамп старий, йому все одно. А ось решта будуть в Гаазі в клітках.
19.04.2026 08:43 Відповісти
Щось росіяни і іранці не переймаються гаагою, то чому мають перейматись американці ?
19.04.2026 09:08 Відповісти
Так росіяни і іранці й не заявляють на весь світ, що вони світоч демократії та прав людини.
19.04.2026 10:33 Відповісти
То ти про додаткову хромосому забув.
19.04.2026 10:50 Відповісти
Нє, ну "вялічіє" - то тема для окремого наукового трактату... в психіатрії 🤣
19.04.2026 11:28 Відповісти
"Если вы не покоритесь, пропадёте, как трава. Наша матушка Россия - всему свету голова!" - це ще з позаминулого століття. Манія величі.
19.04.2026 11:43 Відповісти
рижа коняка вже так обісралася,що далі можна тільки копита вгору піднімати
19.04.2026 15:01 Відповісти
А через годину забуде про це... Деменція вона така...
19.04.2026 08:22 Відповісти
Трамп в черговий раз відсмокче... Йому не звикати.
19.04.2026 09:16 Відповісти
19.04.2026 07:44 Відповісти
По досвіду України - так. Але у даному випадку - ні. Рушникоголові - некрофльні дебіли, для яких власне земне життя нічого не варте, які запросто змінюють власне життя на смерть "в ім'я Аллаха", перекрутивши для цього Коран, і які точно не цінитимуть життя інших. Тобто ЯЗ у руках божеаільних - смертельна небезпека для всіх.
19.04.2026 07:53 Відповісти
А ядерна зброя в руках фанатиків руського міра, чи в руках деменційного діда який вважає себе імператором менш небезпечна? Чи в руках неофашистів - євреїв?
19.04.2026 08:46 Відповісти
Це теж небкзпека, але в йьому випадку у тих неофашистів нема ілюзії про. загробне життя серед гурій, музики і вдосталь їжі. Релігійні фанатики тим і небезпечні, що смерть для них - не кінець, а початок чогось чудового.
19.04.2026 09:00 Відповісти
Шельмувати цілу країну у 100 міліонів населення, казати що вони фанатики і прагнуть смерті - це злочин.
19.04.2026 09:04 Відповісти
Іранці злочинці, їхня зброя вбиває українців
19.04.2026 09:10 Відповісти
Це як сказати що в Україні всі зелені дібіли.
19.04.2026 09:19 Відповісти
В Україні більшість зелені дебіли, це правда. Чого тут соромитись? А в США половина голосувала за рижу мавпу.
Та ми не хоч не захоплюємо чужі країни і не геноцидимо їх народ.
19.04.2026 11:10 Відповісти
А вішати тисячі людей на будівельних кранахлише за те, що ті не фанатики - не злочин? Вбивати жінок за те, що вони начебто не по феншую хустку одягли - не злочин? Я не кажу про всі 100 мільйонів, але більшість таки фанатики які як на циркову виставу збираються дивитись на вішання 18-річних юнаків, чи побиття камінням жінок.
19.04.2026 09:19 Відповісти
Так, це було б злочином. Але ніхто цього не робить. Американці, на відміну від немитої не бомбардують міста ковровими бомбардуваннями. Чи тобі шкода керівників КВІР і аятол, ліквідованих вибірково? Так ти так і скажи!
19.04.2026 11:08 Відповісти
Був суд, вирок? Чи трамп вирішує кому жити, він суддя і палач? Ви з глузду з'їхали?
19.04.2026 13:07 Відповісти
Ну, можеш звернутися до суду.
19.04.2026 18:11 Відповісти
С одной стороны иранцев можно понять , гарантии сша и трампонутого НИЧЕГО не стоят ! Они нагло лгут , перекручивают, мухлюют …
НО и режим Ирана тоже не подарок - агрессивные , исламистские фанатики , это уже «раковая опухоль» которую надо удалять …
19.04.2026 09:34 Відповісти
Значить - глухий кут.
19.04.2026 10:55 Відповісти
Твоя помилка - вживання тут слова "іранців". Вони не є одним цілим. Одні - релігійні фанатики, інші переживають, щоб американці не припинили передчасно операцію, а добивали режим.
19.04.2026 11:26 Відповісти
Це брехня! Чекаємо що скаже справжній титан слова!
19.04.2026 07:44 Відповісти
19.04.2026 07:48 Відповісти
рудий так і хотів шоб пуйло виграв ,це не пастка у рудого був такий план
19.04.2026 07:51 Відповісти

всі вважають Краснова дурнем - філігранне виконання завдання по знищенню США як світового лідера і витягуванню як паРаші з дупи, так і всіх інших диктаторських режимів.
19.04.2026 08:21 Відповісти
Нікого Трамп не слухав. Доказ - перемовини між Трампом і рушникоголовими, до яких Бібі не допускають. Нетаньяху і Ізраїль - ширма. Просто Трамп дуже легко прибрав до рук венесуельську нафту. Це надихнуло його по тому ж сценарію прибрати до тих же рук іранську. Якби Трамп діяв не у власних інтересах, а у ізраїльських, він допоміг би євреям з ХАМАС і Хезболлою, натомість він не дає це зробити, стримуючи ЦАХАЛ подеколи навіть погрозами. І цікаво, що будуть розповідати любителі конспірології, коли Трамп полізе на Кубу? Хто його змусить цього разу?
19.04.2026 08:01 Відповісти
Це тому що він преться зі своїми картами на шаховий турнір.
А тут слід трохи думати наперед, ходи прораховувати.
Це не в "дурня" грати в гаражі з алкашами.
19.04.2026 10:38 Відповісти
Що він виграв? Втрату ще одного союзника?
19.04.2026 11:14 Відповісти
Морпіхи не даремно пливуть, авіазаправники летять, авіаносні групи на місці. І тільки лохи які приділяють увагу словам а не діям знову здивовані.
19.04.2026 07:49 Відповісти
Здається морпіхи пливуть з іншої планети, ніяк не допливуть. Авіазаправники стикаються один з одним і падають. Кувейтський пілот став кошмаром авіаносних груп.
19.04.2026 07:56 Відповісти
Морпіхи пливуть у космосі на планету Уран щоб забрати запаси елементу Іран.
Хто тебе космополітиці вчив? Чи втебе «немає карт» блиижнього космосу?
Двійочник.
19.04.2026 08:11 Відповісти
Два загони з десантними кораблями вже там, більше на підході. Щоб напевно.
19.04.2026 12:49 Відповісти
Уран есть? А если найду? А ну попрыгай.
19.04.2026 08:26 Відповісти
Це було ясно спочатку ! Але всьому світу подобається грать цю комедію з Трампом !
19.04.2026 09:09 Відповісти
"Але всьому світу подобається"

кому?
19.04.2026 10:56 Відповісти
СВО ідьот по плану, все целі дастігнути
19.04.2026 09:18 Відповісти
Трамп: - Віддайте уран!
МЗС Ірану: - Йда нах*й, Алах подасть...
19.04.2026 09:55 Відповісти
Їх Аллла вже придав прискорення одному з полотенцєм на голові ... як його ж звали -- ах да : алі хаменеї ... Теж був відомим в усьому світі "шахист" ... але ж те йщо "преться з картами на шаховий турнір" живий й здоровий , а відомий "шахіст" його вже жарять у пеклі прам у дупу цілих 72 гурії вісячого роду ...
А поряд з алі там йще половина квіра и 2/3 басаджа .
19.04.2026 11:03 Відповісти
А "друга половина квіра" все одно шле рижу мавпу нахєр. І буде слати. В рижа мавпа тим часом забороняє тобі вбивати хамас в трусіках.
Так буває коли твій союзник не воїн, а барига.
19.04.2026 11:15 Відповісти
Де знищили одну половину там й друга "дочекається" . Ти в цьому сумніваєшься чи як ?!

А за хумус не сумнівайся - не за язиком "рижої мавпи" слід слідкувати , а за його діями ...
Бо у барака ************ стільки було слів "врівноваженних" . що навіть в 2014 році одна дама півторила його (чи меркілши) наративи : "жоден танк не повинен виїхати з ангару" .
Чомусь у США усі лоберівскі нуреати з "миру" найбільш огидливі нікчеми й лузери - вкрай непопулярні у себе дома усі необільшовики : що джим-джим картер, що цей обама ...
Це йще Україні дуже пощастило , що дідусь Байден "останній з могікан" іншого більш поважного покоління , чиї батьки повернулися переможцями в 1945 році . А у Обамки батько тільки з пальми зліз , а у каміли Харіс -- належав до варни (касти) шудріїв (тобто слуг) . Вони усі необільшовики . Тільки берні сандерс взагалі ******** , а обамка й його холуйка Харіс - трохи меньше .
Але другий раз "кольорова" на хайпі вже не пройшла - мабуть наступним від ціх необільшовиків буде вже ******** юдофоб сандерс - тільки у бобі фіреша була справка від психіатра, а сандерса хто "засвітчить" (хоча як для мене еврей - юдофоб це діагноз)
19.04.2026 12:31 Відповісти
***** тут с х..ом поцеловаться...
Профессор тебе ****** - командир какого страху нагоняеш? Может... слов нема
19.04.2026 16:15 Відповісти
 
 