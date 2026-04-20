Іран пригрозив США відповіддю після захоплення судна в Ормузькій протоці, - CNN

Іран пригрозив США відповіддю після захоплення судна в Ормузькій протоці

Іран обіцяє відповісти США за захоплення свого судна в Ормузькій протоці

Іран заявив про готовність відповісти на захоплення свого судна американськими військово-морськими силами в районі Ормузької протоки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CNN з посиланням на іранські державні медіа.

Погрози Тегерана

За даними агентства Tasnim, пов’язаного з Корпусом вартових Ісламської революції, іранські сили готові "рішуче відповісти" на дії США, які назвали "відвертою агресією".

У Тегерані заявляють, що американські військові втрутилися в ситуацію та захопили судно під іранським прапором.

Трамп каже, що США заберуть уран у Ірану: добровільно чи силою

Фактор екіпажу

Водночас іранські джерела зазначають, що їхні сили наразі обмежені у діях через перебування на борту судна членів сімей екіпажу.

За інформацією CNN, Тегеран планує вжити заходів після забезпечення безпеки людей.

Більше ніякого "добряка". США знищать кожну електростанцію в Ірані, якщо вони не приймуть угоду, - Трамп

Ескалація напруги

У заяві наголошується, що після вирішення питання безпеки екіпажу іранські збройні сили готові діяти проти американських військових.

На цьому тлі напруження між США та Іраном у регіоні продовжує зростати.

Іран відмовився передавати США збагачений уран і розкритикував вимоги Вашингтону

Іран (3286) США (26349) погрози (504) судноплавство (174) Ормузька протока (125)
Топ коментарі
+5
Яка ще відповідь? Адже трампон всєх пабєділ. Тільки у нього є карти і більше ні в кого.
20.04.2026 14:01 Відповісти
+4
Авіаносець захоплять
20.04.2026 14:05 Відповісти
+4
"які назвали "відвертою агресією""

А обстріл КСІР танкерів інших країн - це не відверта агресія? Чи іранці думали, що вони реально будуть не пускати танкери конкурентів на ринку нафти, а свою нафту при цьому зможуть продавати за вищими цінами?
20.04.2026 14:11 Відповісти
Нагліє Іран...Що ж,коли б"ються двоє то перемагає не той,хто сильніший,а той хто менше боїться...
20.04.2026 14:00 Відповісти
Іран силшьніший від комнатних піндосів
20.04.2026 14:02 Відповісти
Яка ще відповідь? Адже трампон всєх пабєділ. Тільки у нього є карти і більше ні в кого.
показати весь коментар
20.04.2026 14:01 Відповісти
в кого карти на рукав в кінці гри той дурень !
20.04.2026 14:20 Відповісти
Авіаносець захоплять
показати весь коментар
20.04.2026 14:05 Відповісти
Знову підтягують гарячу фазу війни
20.04.2026 14:06 Відповісти
Тільки 10% кораблів які використовує для перевозки нафти і товарів Іран йдуть під його прапором, 15% Індія-Індонезія-Філіпіни, решту 5%, 70% пливуть під прапором Китаю і ці кораблі Трамп чіпати боїться, я не дуже розумію, для чого Іран послав через протоку своє підсанкціне судно TOUSKA, яке захопили США, якщо вони спокійно могли використати для перевезення товарів і нафти китайський флот.
20.04.2026 14:10 Відповісти
Хтось ще окрім Трампа може трясти ціни на нафту і грати на біржі, чому б цим "хтось" не бути аятолами? 🤔
20.04.2026 14:12 Відповісти
Іран на 100% знав що США зупинять це судно, отож свідомо йшов на ескалацію-провокацію.
20.04.2026 14:14 Відповісти
Китайські кораблі Трампон чіпати не стане 100%. Але він може з легкістю не пускати їх до Ірану. І привіт.
20.04.2026 14:14 Відповісти
Думаю не може, для цього прийдеться застосувати силу, а на ескалацію з Китаєм він не піде.
20.04.2026 14:19 Відповісти
Не думаю шо доведеться. Думаю Китай не буде кидати цивільні суда для прориву блокади і ризикувати ескалацією з США. Китай ще не готовий напряму кидати виклик.
20.04.2026 14:41 Відповісти
"які назвали "відвертою агресією""

А обстріл КСІР танкерів інших країн - це не відверта агресія? Чи іранці думали, що вони реально будуть не пускати танкери конкурентів на ринку нафти, а свою нафту при цьому зможуть продавати за вищими цінами?
показати весь коментар
20.04.2026 14:11 Відповісти
Вони кожен раз погрожують то відповіддю, то розкриттям врат ада. Якби було чим відповісти - давно вже відповіли б. А так окрім перекриття протоки більше козирів в них нема. Як тільки нарід роздуплиться шо з цим перекриттям робити, от тут їм і кінець.
20.04.2026 14:13 Відповісти
20.04.2026 14:20 Відповісти
Пригрозили, що вкрадуть авіаносець.
20.04.2026 14:22 Відповісти
МИНЬЕТОМ !?)
20.04.2026 14:22 Відповісти
Віруси погрожують антибіотикам.
20.04.2026 14:54 Відповісти
..маєш на увазі американські віруси.???
20.04.2026 15:26 Відповісти
Ісранські.
20.04.2026 16:08 Відповісти
Америка нарешті перемогла. Народ обісрався від радості.
20.04.2026 15:04 Відповісти
Так конкурентів нейтралізовано.Рух по протоці повністю зупинено.
20.04.2026 16:15 Відповісти
Путiн пошле ******** смс-ку куди треба бити!😬
20.04.2026 16:15 Відповісти
 
 