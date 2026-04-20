Іран пригрозив США відповіддю після захоплення судна в Ормузькій протоці, - CNN

Іран заявив про готовність відповісти на захоплення свого судна американськими військово-морськими силами в районі Ормузької протоки.

Як повідомляє CNN з посиланням на іранські державні медіа.

Погрози Тегерана

За даними агентства Tasnim, пов’язаного з Корпусом вартових Ісламської революції, іранські сили готові "рішуче відповісти" на дії США, які назвали "відвертою агресією".

У Тегерані заявляють, що американські військові втрутилися в ситуацію та захопили судно під іранським прапором.

Фактор екіпажу

Водночас іранські джерела зазначають, що їхні сили наразі обмежені у діях через перебування на борту судна членів сімей екіпажу.

За інформацією CNN, Тегеран планує вжити заходів після забезпечення безпеки людей.

Ескалація напруги

У заяві наголошується, що після вирішення питання безпеки екіпажу іранські збройні сили готові діяти проти американських військових.

На цьому тлі напруження між США та Іраном у регіоні продовжує зростати.

