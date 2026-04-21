В Иране опровергли заявления Трампа о договоренностях относительно урана
Власти Ирана заявили, что не рассматривают возможность передачи обогащённого урана другим государствам в рамках каких-либо переговоров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Ирана Эсмаила Багаи, которое распространило агентство Tasnim News Agency.
По словам дипломата, ядерные наработки страны являются частью национального суверенитета и не могут быть предметом обсуждения с другими государствами. В Тегеране подчеркивают, что эти ресурсы имеют стратегическое значение для государства.
Уран в Иране назвали частью национального достояния
Багаи подчеркнул, что обогащенный уран для Ирана имеет такое же значение, как и территориальная целостность страны. Он подчеркнул, что все достижения в этой сфере созданы благодаря усилиям граждан и имеют особую ценность.
"Ядерные наработки являются частью национального достояния, которое не подлежит никаким переговорам", - заявил представитель МИД.
Также он отметил, что развитие ядерной программы символизирует стремление Ирана к научному прогрессу и независимости. По его словам, именно это вызывает давление со стороны других государств.
В Тегеране опровергли заявления Трампа о договоренностях
Иранская сторона опровергла утверждения президента США Дональда Трампа о возможном сотрудничестве по вывозу обогащенного урана. В Тегеране такие заявления назвали ложными.
Представители Ирана подчеркнули, что вопрос вывоза урана никогда не входил в повестку дня переговоров. Кроме того, в парламенте страны заявили, что подобные заявления США не соответствуют действительности и являются попыткой повлиять на международную позицию.
В Иране подчеркивают, что защита ядерных достижений остается одним из ключевых приоритетов их государственной политики.
- Ранее мы писали, что США ожидают возможного возобновления боевых действий с Ираном. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью Bloomberg.
