В Иране опровергли заявления Трампа о договоренностях относительно урана

Власти Ирана заявили, что не рассматривают возможность передачи обогащённого урана другим государствам в рамках каких-либо переговоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Ирана Эсмаила Багаи, которое распространило агентство Tasnim News Agency.

По словам дипломата, ядерные наработки страны являются частью национального суверенитета и не могут быть предметом обсуждения с другими государствами. В Тегеране подчеркивают, что эти ресурсы имеют стратегическое значение для государства.

Багаи подчеркнул, что обогащенный уран для Ирана имеет такое же значение, как и территориальная целостность страны. Он подчеркнул, что все достижения в этой сфере созданы благодаря усилиям граждан и имеют особую ценность.

"Ядерные наработки являются частью национального достояния, которое не подлежит никаким переговорам", - заявил представитель МИД.

Также он отметил, что развитие ядерной программы символизирует стремление Ирана к научному прогрессу и независимости. По его словам, именно это вызывает давление со стороны других государств.

Иранская сторона опровергла утверждения президента США Дональда Трампа о возможном сотрудничестве по вывозу обогащенного урана. В Тегеране такие заявления назвали ложными.

Представители Ирана подчеркнули, что вопрос вывоза урана никогда не входил в повестку дня переговоров. Кроме того, в парламенте страны заявили, что подобные заявления США не соответствуют действительности и являются попыткой повлиять на международную позицию.

В Иране подчеркивают, что защита ядерных достижений остается одним из ключевых приоритетов их государственной политики.

Ранее мы писали, что США ожидают возможного возобновления боевых действий с Ираном. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью Bloomberg.

