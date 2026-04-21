В Иране опровергли заявления Трампа о договоренностях относительно урана

Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи об обогащенном уране

Власти Ирана заявили, что не рассматривают возможность передачи обогащённого урана другим государствам в рамках каких-либо переговоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Ирана Эсмаила Багаи, которое распространило агентство Tasnim News Agency.

По словам дипломата, ядерные наработки страны являются частью национального суверенитета и не могут быть предметом обсуждения с другими государствами. В Тегеране подчеркивают, что эти ресурсы имеют стратегическое значение для государства.

Читайте: Трамп заявил о "великой победе" США в войне с Ираном и обвинил СМИ в фейках

Уран в Иране назвали частью национального достояния

Багаи подчеркнул, что обогащенный уран для Ирана имеет такое же значение, как и территориальная целостность страны. Он подчеркнул, что все достижения в этой сфере созданы благодаря усилиям граждан и имеют особую ценность.

"Ядерные наработки являются частью национального достояния, которое не подлежит никаким переговорам", - заявил представитель МИД.

Также он отметил, что развитие ядерной программы символизирует стремление Ирана к научному прогрессу и независимости. По его словам, именно это вызывает давление со стороны других государств.

Читайте также: США и Иран "должны успокоиться" и решить вопрос Ормузского пролива дипломатическим путем, - Макрон

В Тегеране опровергли заявления Трампа о договоренностях

Иранская сторона опровергла утверждения президента США Дональда Трампа о возможном сотрудничестве по вывозу обогащенного урана. В Тегеране такие заявления назвали ложными.

Представители Ирана подчеркнули, что вопрос вывоза урана никогда не входил в повестку дня переговоров. Кроме того, в парламенте страны заявили, что подобные заявления США не соответствуют действительности и являются попыткой повлиять на международную позицию.

В Иране подчеркивают, что защита ядерных достижений остается одним из ключевых приоритетов их государственной политики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп отказался от предложения Путина о вывозе обогащенного урана из Ирана, - Кремль

Иран США уран ядерная безопасность Трамп Дональд
только ******* в текущих реалиях откажется от обогащенного урана.
21.04.2026 01:18 Ответить
цЫрк на дротi...
21.04.2026 00:53 Ответить
Как я и говорил за месяц до войны что продлится это с месяц до тех пор пока самолётам не понадобится серьезная профилактика и ремонт ( плюс подвоз БК), и окончится тем что все 3 страны объявят себя победителями и никаких стратегических целей ( произраильский режим, уран, сворачивание ракетостроения и тд ) не будет достигнуто.
21.04.2026 01:09 Ответить
21.04.2026 00:53 Ответить
Ага, фанати-шиїти і трампіти , як Журавель і Лисичка у казочці і все , щоб цінові гойдалки на нафту розхитати, спекулянтам + і ***** , якийсь лишній лярд.
21.04.2026 05:21 Ответить
21.04.2026 01:09 Ответить
В підорашці значить літаки з кабами п'ятий рік літають а тут в США за місяць бобік здох.
Патужна аналітика.
21.04.2026 01:47 Ответить
Яблоки и апельсины. А аналитика точная, что ещё тебе надо?
21.04.2026 02:45 Ответить
Така "точна" як гадання на кавовій гущі.
21.04.2026 08:08 Ответить
Ти трішки деякі речі не розумієш... Спробую тобі пояснить, як колишній авіамеханік (служив строкову на цій посаді). Літак - не автомобіль - на обочину не з'їдеш, капот не піднімеш, і ремонт не почнеш, коли вийде з ладу якийсь вузол чи агрегат. Тому для кожного вузла чи агрегату визначений часовий період служби, або кількість випадків застосування... Потрібне регулярне обслуговування та ремонти, деякі з яких на авіаносці провести просто неможливо - потрібна ремонтна база на землі. Нам не відомо, скільки літаків, у кацапів, повертається на базу, після зльоту, з-за відмови того чи іншого агрегату. Однак нам відомо про випадки падіння ЛА, "из-за технических причин". Нам відомо про часті самовільні падіння КАБів на маршруті польоту. Як механік, можу припустить, що це - з-за зношеності вузлів підвіски. А не вибухають тому, що літаки йдуть на маршруті на малій висоті (щоб наші РЛС не "побачили"), а потім роблять "гірку" і скидають бомбу. Тільки після цього висмикується запобіжна чека (як на гранаті), іпочинає працювать "вертушка", на головному детонаторі. Для того, щоб детонатор став на на бойове зведення, вертушка повинна повністю скрутиться, і злетіть з детонатора. Вона виставляється на визначену кількість оборотів. Тобто, бомба повинна пролетіть визначену відстань - бо працює під тиском набігаючого повітря. Якщо бомбу скинуть на меншій висоті, "вертушка" просто не встигає скрутиться, і бомба падає, як колода. А ще, якщо не поставлений донний (інерційний) детонатор, то тою бомбою можна каміння дробить... І думаю, що кацапи саме так і роблять - бо бояться самовільного сходу бомби, над своєю територією...
Тепер про боєзапас. Кацапам підвозять БК регулярно - авто- чи залізничним транспортом. А як підвозить на авіаносець, через океан, за тисячі кілометрів, від арсеналів? Як вести перевантаження, у відкритому морі, при хитавиці?
Тобі "Кацап під проксі" американським, пробував пояснить - але він "теоретик"... А я - колишній "практик", хоч і обмежений - бо механіком служив у кінці 80-х, і мав за плечима тільки ШМАС, а не вище інженерне училище... Однак основи залишаються ті самі...
21.04.2026 06:58 Ответить
Ну а як 60 років тому В'єтнам утюжили роками? Отак і возять. Морем та повітрям до своїх баз в регіоні.
21.04.2026 08:12 Ответить
21.04.2026 01:18 Ответить
от саме тут треба помовчяти - в діда свої таракани...
21.04.2026 01:33 Ответить
То не овощ який збагачений уран гамериканам віддав.
21.04.2026 01:48 Ответить
так отдал за красивое фото с американским президентов, не просто же так отдал.
21.04.2026 01:49 Ответить
Може за портрети президентів на банкотах ?
21.04.2026 02:01 Ответить
возможно, но думаю нет.
мне кажется зек тогда был в ситуации когда ему нужна была поддержка и фото с президентом сша и довольным похлопыванием по плечу ему тогда было окей.

могу конечно ошибаться,

но это точно не как с кучмой, в период *************, когда к нему прилетели и показали его счета и все дела и сказали, что все заберем.
21.04.2026 03:10 Ответить
Трамп задовбе їх до інфаркту повідомленнями про новий пісділ. Він по десять раз, кожного дня видає придумані новини про перемовини з Іраном.
21.04.2026 02:03 Ответить
Операція *ы* у виконанні старого бордельного лева.
21.04.2026 03:40 Ответить
Трамп раптом заявив: "Ізраїль ніколи не вмовляв мене https://www.aljazeera.com/news/2026/4/20/israel-never-talked-me-into-the-war-with-iran-trump-says на війну з Іраном!"
21.04.2026 05:25 Ответить
Трампа знов опустили. Ну і сша разлм з ним. Це трамп вже знов зробив америку великою чи далі буде?
21.04.2026 06:15 Ответить
Здається, вже писав тут: є така теорія, про "множинність світів". Вона говорить про те, що наша реальність - не одна, а їх багато... І вони існують паралельно одна одній, часто перетинаючись між собою (геометрія Лобачевського та теорія відносності Ейнштейна). Так от, Трамп живе на перетині таких реальностей. У його Всесвіті він всіх перемагає, і все твориться за його "хотілками". А ми, з своїм Всесвітом, живемо в одній реальності, до тої "трампівської" реальності, стосунку не маємо...
Є ще пара версій - філософська, і медична. Перша - якогось західного філософа, який говорить, що об'єктивного світу немає, а те, що робиться навкруг нас - це існує тільки в нашій уяві. Правда, коли його якось запитали, як він може уявить, за бажанням, що його хтось б'є по морді, він толком пояснить не зміг. А друга - це до психіатрів...
21.04.2026 07:11 Ответить
Аааа, ви за теорію Г'ю Еверетта кажите. Це 50-ті минулого віку. До речі, дуже схоже шо ви прави шодо Трампа як шо екстрополірувати її на Додіка.
21.04.2026 07:56 Ответить
Карти є?- Карт нема.
21.04.2026 06:49 Ответить
Трамп живет в своей реальности.
21.04.2026 07:03 Ответить
До того ж ще й патологічний брехун, який систематично спотворює дійсність.Спочатку брехнею маніпулює та вводить людей в оману, а потім знову бреше, щоб захистити самооцінку, репутацію та зберегти обличчя.
21.04.2026 08:15 Ответить
И не такое бывает, когда вместо компетентных людей на переговоры отправляешь своих биснес корешей
21.04.2026 08:17 Ответить
 
 