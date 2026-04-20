Трамп заявил о "великой победе" США в войне с Ираном и обвинил СМИ в фейках

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "побеждают в войне с Ираном с большим отрывом".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Truth Social накануне возможных переговоров с Тегераном, которые могут состояться в Пакистане.

Заявления Трампа о ходе конфликта

В своем посте Трамп заявил, что ситуация для США развивается успешно, а американская армия демонстрирует "потрясающие результаты".

Он также перечислил достижения, среди которых уничтожение иранского флота, систем противовоздушной обороны, руководства и блокада портов Ирана.

Критика СМИ и политические заявления

Трамп обвинил ряд американских СМИ, в частности New York Times, Wall Street Journal и Washington Post, в якобы искажении информации о ситуации вокруг Ирана.

"Антиамериканские фейковые СМИ желают победы Ирану, но этого не произойдет, потому что я - у власти", - написал он.

Он также заявил, что критики используют информационное давление против него так же, как во время избирательных кампаний.

По его словам, исход ситуации останется для США положительным.

Ранее сообщалось, что двухнедельный режим прекращения огня между США и Ираном заканчивается, и Трамп сомневается в его продлении.