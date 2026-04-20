Трамп заявил о "великой победе" США в войне с Ираном и обвинил СМИ в фейках

Трамп заявил о победе Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "побеждают в войне с Ираном с большим отрывом".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Truth Social накануне возможных переговоров с Тегераном, которые могут состояться в Пакистане.

Заявления Трампа о ходе конфликта

В своем посте Трамп заявил, что ситуация для США развивается успешно, а американская армия демонстрирует "потрясающие результаты".

Он также перечислил достижения, среди которых уничтожение иранского флота, систем противовоздушной обороны, руководства и блокада портов Ирана. 

Критика СМИ и политические заявления

Трамп обвинил ряд американских СМИ, в частности New York Times, Wall Street Journal и Washington Post, в якобы искажении информации о ситуации вокруг Ирана.

"Антиамериканские фейковые СМИ желают победы Ирану, но этого не произойдет, потому что я - у власти", - написал он.

Он также заявил, что критики используют информационное давление против него так же, как во время избирательных кампаний.

По его словам, исход ситуации останется для США положительным.

Ранее сообщалось, что двухнедельный режим прекращения огня между США и Ираном заканчивается, и Трамп сомневается в его продлении.

Він просто хоче довести всіх психіатрів до самогубства.
20.04.2026 23:25 Ответить
рудий паперовий тигр
20.04.2026 23:21 Ответить
Коли вже цим старим дурнем займуться спеціалісти...
20.04.2026 23:44 Ответить
20.04.2026 23:21 Ответить
Та вони на ньому вже дисертації пишуть!
20.04.2026 23:46 Ответить
Так це вже перемога?
20.04.2026 23:28 Ответить
Це посталкогольна роздратованість... Алкоголь має таку особливість - він "вимиває" з організму, сполуки цинку. А вони відповідають за врівноваженість та баланс нервової системи... Саме тому алкоголіки стають занадто "психованими", та неврівноваженими...Це вчені навіть на щурах проекспериментували...
20.04.2026 23:39 Ответить
Нобелівку цьому миротворцю ! Зупинив 10 війн, вже тричі переміг Іран (за місяць), двічі знищив іранську ядерку, і як мінімум раз розблокував ормузьку протоку. Наш герой!
20.04.2026 23:31 Ответить
Трамп дбає про свою країну, свій народ. Зеленому недомірку приклад
20.04.2026 23:36 Ответить
Тобто зєлі треба, за прикладом Трампа, ввести додаткові мита на імпорт з недружніх країн, наприклад, з Китаю і США?
20.04.2026 23:40 Ответить
Ага, давно пора, ще треба Мадярщину добавити.
20.04.2026 23:47 Ответить
Трамп не дбає про Український народ - тому пох на нього.
20.04.2026 23:43 Ответить
І як же він "дбає"? Тим що його стараннями , пришвидшився ріст боргу США? Чи тим, що ціни на нафтопродукти (і всього, з ним пов'язаного - перевезення, ціни на послуги, на товари, продукти) почали рости? Він дбає лише про власну кишеню, граючи на скачках фінансового ринку...
20.04.2026 23:44 Ответить
Трамп дбає про народ!? Не смішить моі капці шановний ! Поки ви тут мрієте про "приклад", американці в шоці від цін на заправках, від цін в магазинах, які ростуть швидше за его Дональда, та від масових скорочень, які він називає "ефективністю". Його турбота настільки велика, що він урізає соціальні програми, аби люди випадково недай Боже не розслабилися від хорошого життя....Щодо нашого "Зеленого", то він принаймні не намагається побудувати стіну навколо власного здорового глузду, купити Гренландію, окупувати Кубу і зробити Канаду наступним Штпатом....А рівнятися на людину, яка перетворює економіку на реаліті-шоу "Хто виживе наступним", - це знаєте така собі, ідея рівня "купити квиток на Титанік, бо там гарний оркестр.....''
21.04.2026 00:34 Ответить
А Іран вже знає про це?
21.04.2026 00:06 Ответить
Судячи з інфи "В Ірані спростували заяви Трампа про домовленості" - дізнався про це з соцмережі Truth Social.
21.04.2026 01:02 Ответить
У нього день сурка.
21.04.2026 00:11 Ответить
видно атист илон деду разные таблетки в течении дня подсовывает
как морфиус для нео
21.04.2026 00:45 Ответить
комитет нобеля уже в **** от количества воин законченных ржавым полудурком
21.04.2026 00:51 Ответить
 
 