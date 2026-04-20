США и Иран "должны успокоиться" и решить вопрос Ормузского пролива дипломатическим путем, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Иран и США найти дипломатическое решение по вопросу Ормузского пролива и двигаться в направлении деэскалации конфликта.

Об этом сообщает Sky News.

Заявление Макрона

Президент Франции подчеркнул, что позиция его страны "остается неизменной" и что "все должны успокоиться".

Выступая на пресс-конференции вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском, он отметил, что Франция не была конкретной целью в проливе после того, как Иран в субботу обстрелял там суда.

В то же время Макрон назвал "ошибкой с обеих сторон" действия США и Ирана вокруг Ормузского пролива.

"Вероятно, после решения США сохранить целевую блокаду Ормуза иранские власти изменили свою первоначальную позицию. Это ошибка с обеих сторон", - добавил политик.

Что предшествовало?