РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6135 посетителей онлайн
Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
478 5

США и Иран "должны успокоиться" и решить вопрос Ормузского пролива дипломатическим путем, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Иран и США найти дипломатическое решение по вопросу Ормузского пролива и двигаться в направлении деэскалации конфликта.

Об этом сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление Макрона

Президент Франции подчеркнул, что позиция его страны "остается неизменной" и что "все должны успокоиться".

Выступая на пресс-конференции вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском, он отметил, что Франция не была конкретной целью в проливе после того, как Иран в субботу обстрелял там суда.

В то же время Макрон назвал "ошибкой с обеих сторон" действия США и Ирана вокруг Ормузского пролива.

"Вероятно, после решения США сохранить целевую блокаду Ормуза иранские власти изменили свою первоначальную позицию. Это ошибка с обеих сторон", - добавил политик.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее сообщалось, что Иран открыл Ормузский пролив на период действия режима прекращения огня в Ливане.
  • В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат морскую блокаду, несмотря на открытие Ормузского пролива для коммерческих рейсов. Она коснется только Ирана. Также Трамп заявил, что Вашингтону не нужна помощь "ни на что не годного" НАТО.
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что более десяти стран выразили готовность предоставить ресурсы и присоединиться к оборонной миссии, направленной на восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе.
  • Миссию возглавят Великобритания и Франция.

Автор: 

Иран (2805) США (29223) Макрон Эмманюэль (1595) Ормузский пролив (109)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бо сильно збуджені?
показать весь комментарий
20.04.2026 21:46 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2026 21:47 Ответить
Трампа вчити? - собі дорожче - він саме роздухарився
показать весь комментарий
20.04.2026 21:47 Ответить
Макрон в житті душе зрозуміло все вирішує)))
показать весь комментарий
20.04.2026 22:00 Ответить
Хватать несчастных безоружных африканских моряков всегда первый, а когда нужно изображает мохнатку ганди.
показать весь комментарий
20.04.2026 22:06 Ответить
 
 