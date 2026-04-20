США та Іран "мають заспокоїтися" та розв’язати питання Ормузької протоки дипломатично, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон закликав Іран та США знайти дипломатичний шлях навколо питання Ормузької протоки та рухатися до деескалації війни.

Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Заява Макрона

Президент Франції наголосив, що позиція його країни "залишається незмінною" і що "всі повинні заспокоїтися".

Виступаючи на пресконференції разом із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, він зазначив, що Франція не була конкретною ціллю в протоці після того, як Іран у суботу обстріляв там судна.

Водночас Макрон назвав "помилкою з обох боків" дії США та Ірану навколо Ормузької протоки.

"Ймовірно, після рішення США зберегти цільову блокаду Ормузу іранська влада змінила свою початкову позицію. Це помилка з обох боків", - додав політик.

