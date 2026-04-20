

США та Іран "мають заспокоїтися" та розв’язати питання Ормузької протоки дипломатично, - Макрон

Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон закликав Іран та США знайти дипломатичний шлях навколо питання Ормузької протоки та рухатися до деескалації війни.

Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Заява Макрона

Президент Франції наголосив, що позиція його країни "залишається незмінною" і що "всі повинні заспокоїтися".

Виступаючи на пресконференції разом із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, він зазначив, що Франція не була конкретною ціллю в протоці після того, як Іран у суботу обстріляв там судна.

Водночас Макрон назвав "помилкою з обох боків" дії США та Ірану навколо Ормузької протоки.

"Ймовірно, після рішення США зберегти цільову блокаду Ормузу іранська влада змінила свою початкову позицію. Це помилка з обох боків", - додав політик.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран відкрив Ормузьку протоку на період дії режиму припинення вогню в Лівані.
  • Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжать морську блокаду попри відкриття Ормузької протоки для комерційних рейсів. Вона стосуватиметься лише Ірану. Також Трамп заявив, що Вашингтон не потребує допомоги "ні на що не придатного" НАТО.
  • Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що понад десять країн висловили готовність надати ресурси і долучитися до оборонної місії, спрямованої на відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.
  • Місію очолять Британія та Франція.

Бо сильно збуджені?
20.04.2026 21:46 Відповісти
20.04.2026 21:47 Відповісти
Трампа вчити? - собі дорожче - він саме роздухарився
20.04.2026 21:47 Відповісти
Макрон в житті душе зрозуміло все вирішує)))
20.04.2026 22:00 Відповісти
Хватать несчастных безоружных африканских моряков всегда первый, а когда нужно изображает мохнатку ганди.
20.04.2026 22:06 Відповісти
Хтось вже третій раз заробив грошенять на скачках цін на нафту. Кожного разу під мільярд. І це відбувається кожного разу після Трамповського "закінчення" війни. Тож, Трамп та родина тільки почали заробляти на інсайдерській інформації. Так що Трамп і далі буде грати в ці гойдалки: припиняю війну-не припиняю, і заробляти далі. А Макрон про якесь дипломатичне врегулювання! Мені цікаво, чи оголосять Трампа психічно та розумово невміняємим, щоб увести його від юридичного переслідування, коли доведуть його вигоду з цих гойдало. І ще цікава роль Венса. Якщо він теж отримував зиск з цих гойдалок і це виявлять, то не видать Венсу крісла президента.
21.04.2026 07:09 Відповісти
 
 