США та Іран "мають заспокоїтися" та розв’язати питання Ормузької протоки дипломатично, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон закликав Іран та США знайти дипломатичний шлях навколо питання Ормузької протоки та рухатися до деескалації війни.
Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ.
Заява Макрона
Президент Франції наголосив, що позиція його країни "залишається незмінною" і що "всі повинні заспокоїтися".
Виступаючи на пресконференції разом із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, він зазначив, що Франція не була конкретною ціллю в протоці після того, як Іран у суботу обстріляв там судна.
Водночас Макрон назвав "помилкою з обох боків" дії США та Ірану навколо Ормузької протоки.
"Ймовірно, після рішення США зберегти цільову блокаду Ормузу іранська влада змінила свою початкову позицію. Це помилка з обох боків", - додав політик.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран відкрив Ормузьку протоку на період дії режиму припинення вогню в Лівані.
- Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжать морську блокаду попри відкриття Ормузької протоки для комерційних рейсів. Вона стосуватиметься лише Ірану. Також Трамп заявив, що Вашингтон не потребує допомоги "ні на що не придатного" НАТО.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що понад десять країн висловили готовність надати ресурси і долучитися до оборонної місії, спрямованої на відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.
- Місію очолять Британія та Франція.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль