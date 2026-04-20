Трамп заявив про "велику перемогу" США у війні з Іраном і звинуватив ЗМІ у фейках

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "перемагають у війні з Іраном з великим відривом".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Truth Social напередодні можливих переговорів із Тегераном, які можуть відбутися в Пакистані.

Заяви Трампа про перебіг конфлікту

У своєму дописі Трамп заявив, що ситуація для США розвивається успішно, а американська армія демонструє "приголомшливі результати".

Він також перелічив досягнення, серед яких знищення іранського флоту, систем протиповітряної оборони, керівництва та блокада портів Ірану. 

Критика медіа та політичні заяви

Трамп звинуватив низку американських медіа, зокрема New York Times, Wall Street Journal та Washington Post, у нібито викривленні інформації щодо ситуації навколо Ірану.

"Антиамериканські фейкові ЗМІ бажають перемоги Ірану, але цього не станеться, бо я при владі", – написав він.

Він також заявив, що критики використовують інформаційний тиск проти нього так само, як під час виборчих кампаній.

За його словами, результат ситуації залишиться для США позитивним.

Раніше повідомлялося, що двотижневий режим припинення вогню між США та Іраном завершується, і Трамп сумнівається у його продовженні.

Він просто хоче довести всіх психіатрів до самогубства.
20.04.2026 23:25 Відповісти
Нобелівку цьому миротворцю ! Зупинив 10 війн, вже тричі переміг Іран (за місяць), двічі знищив іранську ядерку, і як мінімум раз розблокував ормузьку протоку. Наш герой!
20.04.2026 23:31 Відповісти
рудий паперовий тигр
20.04.2026 23:21 Відповісти
20.04.2026 23:21 Відповісти
Спирається на містера Альцгеймера і міссіс Деменцією.
20.04.2026 23:44 Відповісти
Шо то Тремпеля понесло- " бо я при владі"!
Наскіки відомо більшість законопроектів і головних рішень приймаються на засіданні Конгресса і Верхньої палати представників. Може щось помінялось в США.
21.04.2026 05:43 Відповісти
рудий бордельний кіт він, а не тигр.
21.04.2026 09:13 Відповісти
20.04.2026 23:25 Відповісти
20.04.2026 23:42 Відповісти
Та вони на ньому вже дисертації пишуть!
20.04.2026 23:46 Відповісти
Так це вже перемога?
20.04.2026 23:28 Відповісти
Це посталкогольна роздратованість... Алкоголь має таку особливість - він "вимиває" з організму, сполуки цинку. А вони відповідають за врівноваженість та баланс нервової системи... Саме тому алкоголіки стають занадто "психованими", та неврівноваженими...Це вчені навіть на щурах проекспериментували...
20.04.2026 23:39 Відповісти
20.04.2026 23:31 Відповісти
Трамп дбає про свою країну, свій народ. Зеленому недомірку приклад
20.04.2026 23:36 Відповісти
Тобто зєлі треба, за прикладом Трампа, ввести додаткові мита на імпорт з недружніх країн, наприклад, з Китаю і США?
20.04.2026 23:40 Відповісти
Ага, давно пора, ще треба Мадярщину добавити.
20.04.2026 23:47 Відповісти
Трамп не дбає про Український народ - тому пох на нього.
20.04.2026 23:43 Відповісти
І як же він "дбає"? Тим що його стараннями , пришвидшився ріст боргу США? Чи тим, що ціни на нафтопродукти (і всього, з ним пов'язаного - перевезення, ціни на послуги, на товари, продукти) почали рости? Він дбає лише про власну кишеню, граючи на скачках фінансового ринку...
20.04.2026 23:44 Відповісти
Трамп дбає про народ!? Не смішить моі капці шановний ! Поки ви тут мрієте про "приклад", американці в шоці від цін на заправках, від цін в магазинах, які ростуть швидше за его Дональда, та від масових скорочень, які він називає "ефективністю". Його турбота настільки велика, що він урізає соціальні програми, аби люди випадково недай Боже не розслабилися від хорошого життя....Щодо нашого "Зеленого", то він принаймні не намагається побудувати стіну навколо власного здорового глузду, купити Гренландію, окупувати Кубу і зробити Канаду наступним Штпатом....А рівнятися на людину, яка перетворює економіку на реаліті-шоу "Хто виживе наступним", - це знаєте така собі, ідея рівня "купити квиток на Титанік, бо там гарний оркестр.....''
21.04.2026 00:34 Відповісти
Ну,трохи розжирілих американців розтормошити треба,це не погано.На оборонку більше гпошей пустити теж не завадить.Але оця клоунада з захопленням,приєднанням,перемогами,і так по 10 разів на тиждень,це вже ні в які ворота не влазить!!!Тому діда пора на пенсію!!!!
21.04.2026 09:39 Відповісти
сховайся, мабуба, цапом смердить
21.04.2026 01:40 Відповісти
??? Опускає нижче плінтуса. Дусятиліття будуть потрібні для відновлення авторитету США !
21.04.2026 09:23 Відповісти
Коли вже цим старим дурнем займуться спеціалісти...
20.04.2026 23:44 Відповісти
Знову?
20.04.2026 23:44 Відповісти
А Іран вже знає про це?
21.04.2026 00:06 Відповісти
Судячи з інфи "В Ірані спростували заяви Трампа про домовленості" - дізнався про це з соцмережі Truth Social.
21.04.2026 01:02 Відповісти
У нього день сурка.
21.04.2026 00:11 Відповісти
День сюрка. І цей сюр він робить сам...
21.04.2026 09:11 Відповісти
видно атист илон деду разные таблетки в течении дня подсовывает
как морфиус для нео
21.04.2026 00:45 Відповісти
комитет нобеля уже в **** от количества воин законченных ржавым полудурком
21.04.2026 00:51 Відповісти
... трижды дурком.
21.04.2026 09:25 Відповісти
Так якби перемога зараховувалась по очкам, то дійсно сумніву немає що США перемогли за рішенням суддів. Але тут не боксерський ринг а вулична бійка де суперник хоч і виглядає трохи побитим, але ще довго може терпіти таке побиття, при тому тримаючи свої козирі в рукаві. І для остаточної перемоги США потрібен лише нокаут, чого скоріше всього вже не буде.
21.04.2026 05:41 Відповісти
"Приголомшено" це як?? Затопити посеред протоколи 3 авіаносця,щоб назавжди перекрити протоку??
21.04.2026 05:47 Відповісти
в чому винити американців що обрали такого бовдура, коли в самих такий самий кловун керує
21.04.2026 06:56 Відповісти
здається йде дві війни, одна на Близькому сході а друга у Твітері, в останній Трамп безуперечно перемагає
21.04.2026 07:26 Відповісти
Так перемр'я закінчилося чи ні? Де відновлення бойових дій? Де перемоги?
21.04.2026 07:38 Відповісти
Це не гуманно! Допускати до мікрофону дідугана з глибокою деменцією і тихенько тролити його! Воно ж не тямить що верзе!
21.04.2026 08:24 Відповісти
Дед опять пропустил приём таблеток ?
21.04.2026 08:31 Відповісти
Ого, шкода що крім трапа ніхто цього не бачить
21.04.2026 08:58 Відповісти
Колись був такий анекдот, коли змагались з бігу Леонід Брежнев (сподіваюсь, що є ті, хто пам'ятає це прізвище) та президент США Джиммі Картер. Зрозуміло, молодий американець обійшов дідугана, як стоячого. Наступного ранку газета "Правда" написала:
"Вчора у змаганні з бігу дорогий Леонід Ілліч прийшов другим, а глава Америки - передостаннім!"

Це я про "переможця" Донні, що другий, а Іран - передостанній...
21.04.2026 09:20 Відповісти
Уф, а то я вчера переживал, он вчера войну с Ираном не заканчивал, забыл наверное?!!! 🤣
21.04.2026 11:28 Відповісти
 
 