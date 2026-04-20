Трамп заявив про "велику перемогу" США у війні з Іраном і звинуватив ЗМІ у фейках

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "перемагають у війні з Іраном з великим відривом".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Truth Social напередодні можливих переговорів із Тегераном, які можуть відбутися в Пакистані.

Заяви Трампа про перебіг конфлікту

У своєму дописі Трамп заявив, що ситуація для США розвивається успішно, а американська армія демонструє "приголомшливі результати".

Він також перелічив досягнення, серед яких знищення іранського флоту, систем протиповітряної оборони, керівництва та блокада портів Ірану.

Критика медіа та політичні заяви

Трамп звинуватив низку американських медіа, зокрема New York Times, Wall Street Journal та Washington Post, у нібито викривленні інформації щодо ситуації навколо Ірану.

"Антиамериканські фейкові ЗМІ бажають перемоги Ірану, але цього не станеться, бо я при владі", – написав він.

Він також заявив, що критики використовують інформаційний тиск проти нього так само, як під час виборчих кампаній.

За його словами, результат ситуації залишиться для США позитивним.

Раніше повідомлялося, що двотижневий режим припинення вогню між США та Іраном завершується, і Трамп сумнівається у його продовженні.