Кувейт оголосив форс-мажор щодо постачань нафти й нафтопродуктів, ‒ Bloomberg

Кувейт оголосив форс-мажор щодо постачання сирої нафти та нафтопродуктів через блокаду Ормузької протоки, яка унеможливлює виконання контрактних зобов’язань перед клієнтами та заважає суднам заходити в Перську затоку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Державна компанія Kuwait Petroleum Corporation повідомила клієнтів про застосування договірного пункту форс-мажору, який дозволяє постачальнику тимчасово не виконувати поставки. Водночас це не означає повної зупинки експорту.

Війна в Ірані призвела до майже повної зупинки судноплавства в Ормузькій протоці, що спричинило переповнення резервуарів у регіоні та різкі коливання на світовому ринку нафти.

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Держави регіону були змушені скоротити видобуток нафти, газу та нафтопродуктів через перебої в роботі Ормузької протоки та ракетні удари з боку Ірану. За оцінками уряду США, у квітні може бути виведено з ринку понад 9 млн барелів нафти на добу.

Кувейт також зазнав значних пошкоджень нафтової інфраструктури, а видобуток опустився до рівнів, які востаннє фіксувалися на початку 1990-х років після вторгнення в Ірак. Повне відновлення виробництва потребуватиме часу після стабілізації ситуації, що може вплинути на експортні обсяги.

Кувейтські посадовці заявляють, що після завершення бойових дій країна зможе повернутися до довоєнного рівня видобутку протягом кількох місяців.

Як повідомлялося, 21 квітня ціни на нафту знизилися на тлі очікувань, що мирні переговори між США та Іраном цього тижня все ж відбудуться і можуть сприяти збільшенню постачання з ключового регіону видобутку на Близькому Сході.

Нагадаємо, Кувейт розпочав скорочення видобутку нафти через нестачу місць для її зберігання, спричинену закриттям Ормузької протоки. Також Кувейт розглядає можливість обмеження видобутку та переробки до рівня, необхідного лише для забезпечення внутрішнього споживання.