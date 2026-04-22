Наслідки війни в Ірані: Найбільший у світі виробник презервативів різко підвищить ціни

Найбільший світовий виробник презервативів – малайзійська компанія Karex Bhd – планує підвищити ціни щонайменше на 20-30%, якщо перебої в ланцюжку поставок триватимуть через війну в Ірані.

Про це заявив головний виконавчий директор компанії Гох Міа Кіат, передає Reuters.

За його словами, Karex також спостерігає сплеск попиту на презервативи, оскільки зростання вартості перевезень та затримки доставки призвели до того, що в багатьох клієнтів компанії запаси стали меншими, ніж зазвичай.

"Ситуація, безумовно, дуже крихка, ціни високі. У нас немає іншого вибору, окрім як перекласти витрати зараз на клієнтів", – сказав Гох.

Karex виробляє понад 5 млрд презервативів щорічно та є постачальником провідних брендів, таких як Durex та Trojan, а також державних систем охорони здоров'я, як наприклад британська Національна служба охорони здоров'я та глобальні програми допомоги, що здійснюються Організацією Об'єднаних Націй.

Вплив війни в Ірані

Від початку конфлікту на Близькому Сході наприкінці лютого Karex зазнала зростання витрат на все: від синтетичного каучуку та нітрилу, що використовуються у виробництві презервативів, до пакувальних матеріалів та мастил, таких як алюмінієва фольга та силіконова олія.

За словами Гоха, Karex має достатньо запасів на наступні кілька місяців і прагне збільшити виробництво, щоб задовольнити попит, що зростає

Світові запаси презервативів також суттєво скоротилися після значного урізання витрат на зовнішню допомогу, зокрема з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яке ліквідувала адміністрація президента США Дональда Трампа.

Гох додав, що попит на презервативи цього року зріс приблизно на 30%, а перебої з доставкою ще більше посилюють дефіцит.

Поставки Karex до таких напрямків, як Європа та США, зараз займають майже через два місяці, порівняно з місяцем раніше.

"Ми бачимо набагато більше презервативів, які фактично знаходяться на суднах, але ще не прибули до місця призначення, але дуже потрібні", – сказав Гох, додавши, що багато країн, що розвиваються, не мають достатньо запасів, оскільки доставка продукції до них займає певний час.

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Як повідомлялося, 21 квітня Кувейт оголосив форс-мажор щодо постачання сирої нафти та нафтопродуктів через блокаду Ормузької протоки, яка унеможливлює виконання контрактних зобов’язань перед клієнтами та заважає суднам заходити в Перську затоку.

21 квітня ціни на нафту знизилися на тлі очікувань, що мирні переговори між США та Іраном цього тижня все ж відбудуться і можуть сприяти збільшенню постачання з ключового регіону видобутку на Близькому Сході.