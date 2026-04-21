1 911 27

В Україні протестували керування FPV-дроном-перехоплювачем з відстані 2000 км і з-за кордону, - Заблоцький

заблоцький про FPV-дрон-перехоплювач

В Україні провели експеримент із дистанційного керування FPV-дроном-перехоплювачем на відстані до 2000 км і навіть з-за кордону. Над технологією працювали розробники "Диких Шершнів", а наступним етапом має стати створення мережі віддалених пунктів управління для протидії ударним безпілотникам типу "Шахед".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив депутат від партії  "Слуга народу" Мар'ян Заблоцький.

"Минулого тижня я поставив історичний експеримент: пілотував дрон FPV-перехоплювач спочатку зі свого офісу, потім перед державним кордоном, потім ще десь за 2000 км від самого дрона — з-за кордону. Все працює!!! Над цим Дикі Шершні билися 4 роки! Я вважаю цей прорив вирішальним фактором для остаточної зупинки російського наступу. Лишилось це лише впровадити", - розповів нардеп.

Окупантів можна буде ліквідовувати з офісів далеко від фронту

Заблоцький уточнив: "Вся територія України стає для ворога лінією бойового зіткнення. Ну штурмує на Донеччині тупий орк посадку. І що? Я його мінусую зі свого офісу в Києві. Та хоч з-за кордону. З будь-якого континенту. І таких охочих будуть десятки тисяч".

FPV-пілоти не привʼязані до наземки в радіусі 20 км 

Російські потвори не виграють цю війну вже точно. Зараз для ворога наші команди FPV-пілотів — пріоритетна ціль. Але вони вже більше не привʼязані до наземки в радіусі 20 км від ворога. Памʼятаєте всіх FPV-пілотів в окулярах? Це вже не потрібно. Монітор — і в теплі, далеко. FPV окуляри існували лише через неможливість оперувати нормально монітор в окопах. Тепер все це — минуле.

Планується розбудова  інфраструктури

Зараз буду будувати інфраструктуру дистанційних пунктів управління для боротьби із шахедами спільно з Іваном Слободяником та Всеукраїнською асоціацією громад та базі ДФТГ. І майже одразу ця мережа може підключатись до боротьби на лінії бойового зіткнення.

Заблоцький анонсував курси для охочих

"Хто хоче забаранити орків чи збити Шахед, не відриваючись від основної роботи вдома? Підписуйтесь! Скоро почну викладати курси, як до цього підготуватись", - написав він.

Велика повага "Диким Шершням". Поки ЄДИНИЙ виробник обладнання звʼязку та FPV, який дозволяє такий дистанційний звʼязок без постійного ручного управління на землі.

Можемо дислокувати свої війська за кордоном без фізичної відправки

"Це історично. Це поза межами неймовірного. Запамʼятайте цей пост. Поки навіть мені важко уявити глобальні наслідки того, чого досягла ця українська компанія. Можемо дислокувати свої війська за кордоном без фізичної відправки. Це змінює воєнні альянси. Це змінює всю воєнну логіку. І це почалось з нас. Слава Україні!", - наголосив Заблоцький

Топ коментарі
+6
Так можна і путіна вбити, дістанційно встановивши коробки з оптоволоконними дронами на шляху кортежу.
21.04.2026 13:07
+2
Може пояснить хто, що в цьому незвичайного, враховуючи, що Інтернету фізична відстань, в принципі, пофіг, ми можемо дивитись високоякісне потокове відео на Ютубі, чиї сервера знаходяться в США.
21.04.2026 13:06
Може пояснить хто, що в цьому незвичайного, враховуючи, що Інтернету фізична відстань, в принципі, пофіг, ми можемо дивитись високоякісне потокове відео на Ютубі, чиї сервера знаходяться в США.
21.04.2026 13:06
Якщо через Інтернет то полюбому є затримка, яка практично зводить нанівець необхідну керованість для FPV.
21.04.2026 14:08
Все залежить від ping
21.04.2026 16:22
Так можна і путіна вбити, дістанційно встановивши коробки з оптоволоконними дронами на шляху кортежу.
21.04.2026 13:07
І що це дасть? На його місце прийде інший "путін"... Якщо "кремлевские" вирішать щось змінить - вони і самі його придушать...
21.04.2026 13:34
Інший путін буде по іншому себе вести, не буде мати такої підтримки населення, не буде мати влади над олігархами та силовиками і його можна буде легше відсторонити від влади.
21.04.2026 13:51
"Мечты, мечты... Как сладки ваши грёзы...". Безперспективність фізичного усунення правителя, без протестних настроїв верхівки, та значних мас народу, доводила історія, не раз... Згадай "народовольців"...
21.04.2026 13:57
Ми не хочемо змінити росію на краще, ми хочемо знищити росію назавжди, а для цього вбивство царя єдино можливий варіант.
21.04.2026 14:03
Як пишно сказано... Але не забувай, ще пишніше та точніше висловлювання : "Росія - це і є 140 мільйонів "путіних"... Не можна знищить політичний режим "путіних", шляхом убивства чергового лідера...".
21.04.2026 14:07
Вони розумніші за вас - "нових народовольців"... Вони розуміють, що після припинення війни, з них ті "статки" здеруть, як шкуру з убитого ведмедя... Тому будуть триматься за цього маніяка, до останнього...
21.04.2026 14:43
Чоловіче добрий... У мене вища військова, і вища юридична освіта... Я вивчав історію права, політологію, та інші дисципліни, які потрібні для розуміння політичних ситуацій. Тому це у мене не "комплекс неповноцінності", а прагматичний погляд на реальність"... Ну, уб'ють ізраїльтяни "верхушку"... І що далі? Вони ЦИМ змусять Іран капітулювать? Поки що я бачу лише "паритет"... А тепер "повернемся до наших баранів", як кажуть французи. Як ти думаєш - ЯКОЮ буде відповідь кацапів, на теракти проти їх високопосадовців? Відповідаю - вона буде "дзеркальною"... І ми не зможемо цьому протистоять... Для кацапів терор - це чітко відпрацьована система. Наші, в подібному - дилетанти...
21.04.2026 15:13
Слухай... Ти вже мене "дістав"... Я сюди полемізувать прийшов, а не "фантазии Веснухина" вислуховувать... "Одлипни"...
21.04.2026 15:38
дніще від зелених дегенератів не має меж!!!
повиривайте їм оті язики!!!!
хочаааа......
головний голобородька, головний вчитель на вєліке.
то ж, хто більшу дурню зморозить, тому премія.
сьогодні заблоцький, топчік!
але, після клименка.
21.04.2026 13:08
депутат від партії "Слуга народу" https://www.facebook.com/maryan.zablotskiy?__cft__%5B0%5D=****************************************************************************************-3hE8-aEaOznmTbuIi-ZGpOpskXfnOyheoETojkbsUouSQcnsVlxsbmw4RRzsjwS2GTOCxRo8NJM4JK6rNOneQ&__tn__=%2Cd-UC%2CP-R Мар'ян Заблоцький.
намосковия благодарит за службу!
21.04.2026 13:09
якщо це правда - то добре
21.04.2026 13:10
Всі націі світу повинні конектитися для знищення московитів . Давно кажу ...
не може людство терпіти цю смердючу клоаку вічно ... зараз прекрасна нагода покінчити з ними назавши
21.04.2026 13:30
Це стаття про "Дєнь пабєди"?
21.04.2026 13:40
Як це можливо? Це просто чудо! Святий Януарій....
21.04.2026 13:51
Тоді і можна такими дронами розташованими в моцкві полювати на московських чиновників і на Ху'ла, а також вибивати ПВО навколо моцкви. Оце буде там шухер
21.04.2026 14:09
От батальйон " Монако" і став в нагоді
21.04.2026 15:31
Дуже добре. Мабуть. В мене лише одне питання - хто той ФПВ-дрон буде з руки запускати безпосередньо біля фронту? Керувати це добре, а хто той дрон до точки запуску тягнути буде? Сам дрон 2000 км не пролетить.
21.04.2026 19:35
 
 