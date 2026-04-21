В Україні протестували керування FPV-дроном-перехоплювачем з відстані 2000 км і з-за кордону, - Заблоцький

В Україні провели експеримент із дистанційного керування FPV-дроном-перехоплювачем на відстані до 2000 км і навіть з-за кордону. Над технологією працювали розробники "Диких Шершнів", а наступним етапом має стати створення мережі віддалених пунктів управління для протидії ударним безпілотникам типу "Шахед".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив депутат від партії "Слуга народу" Мар'ян Заблоцький.

"Минулого тижня я поставив історичний експеримент: пілотував дрон FPV-перехоплювач спочатку зі свого офісу, потім перед державним кордоном, потім ще десь за 2000 км від самого дрона — з-за кордону. Все працює!!! Над цим Дикі Шершні билися 4 роки! Я вважаю цей прорив вирішальним фактором для остаточної зупинки російського наступу. Лишилось це лише впровадити", - розповів нардеп.

Окупантів можна буде ліквідовувати з офісів далеко від фронту

Заблоцький уточнив: "Вся територія України стає для ворога лінією бойового зіткнення. Ну штурмує на Донеччині тупий орк посадку. І що? Я його мінусую зі свого офісу в Києві. Та хоч з-за кордону. З будь-якого континенту. І таких охочих будуть десятки тисяч".

FPV-пілоти не привʼязані до наземки в радіусі 20 км

Російські потвори не виграють цю війну вже точно. Зараз для ворога наші команди FPV-пілотів — пріоритетна ціль. Але вони вже більше не привʼязані до наземки в радіусі 20 км від ворога. Памʼятаєте всіх FPV-пілотів в окулярах? Це вже не потрібно. Монітор — і в теплі, далеко. FPV окуляри існували лише через неможливість оперувати нормально монітор в окопах. Тепер все це — минуле.

Планується розбудова інфраструктури

Зараз буду будувати інфраструктуру дистанційних пунктів управління для боротьби із шахедами спільно з Іваном Слободяником та Всеукраїнською асоціацією громад та базі ДФТГ. І майже одразу ця мережа може підключатись до боротьби на лінії бойового зіткнення.

Заблоцький анонсував курси для охочих

"Хто хоче забаранити орків чи збити Шахед, не відриваючись від основної роботи вдома? Підписуйтесь! Скоро почну викладати курси, як до цього підготуватись", - написав він.

Велика повага "Диким Шершням". Поки ЄДИНИЙ виробник обладнання звʼязку та FPV, який дозволяє такий дистанційний звʼязок без постійного ручного управління на землі.

Можемо дислокувати свої війська за кордоном без фізичної відправки

"Це історично. Це поза межами неймовірного. Запамʼятайте цей пост. Поки навіть мені важко уявити глобальні наслідки того, чого досягла ця українська компанія. Можемо дислокувати свої війська за кордоном без фізичної відправки. Це змінює воєнні альянси. Це змінює всю воєнну логіку. І це почалось з нас. Слава Україні!", - наголосив Заблоцький