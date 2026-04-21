В Украине протестировали управление FPV-дроном-перехватчиком с расстояния 2000 км и из-за границы, - Заблоцкий

В Украине провели эксперимент по дистанционному управлению FPV-дроном-перехватчиком на расстоянии до 2000 км и даже из-за рубежа. Над технологией работали разработчики "Диких Шершней", а следующим этапом должно стать создание сети удаленных пунктов управления для противодействия ударным беспилотникам типа "Шахед".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил депутат от партии "Слуга народа" Марьян Заблоцкий.

"На прошлой неделе я провел исторический эксперимент: пилотировал дрон-перехватчик FPV сначала из своего офиса, затем перед государственной границей, потом еще где-то в 2000 км от самого дрона - из-за границы. Все работает!!! Над этим "Дикие Шершни" бились 4 года! Я считаю этот прорыв решающим фактором для окончательной остановки российского наступления. Осталось это только внедрить", - рассказал нардеп.

Читайте также: Впервые внедряем в армии универсальную наземную станцию для оптоволоконных дронов, - Федоров

Оккупантов можно будет ликвидировать из офисов вдали от фронта

Заблоцкий уточнил: "Вся территория Украины становится для врага линией боевого столкновения. Ну, тупой орк штурмует в Донецкой области посадку. И что? Я его уничтожу из своего офиса в Киеве. Да хоть из-за границы. С любого континента. И таких желающих будут десятки тысяч".

FPV-пилоты не привязаны к наземке в радиусе 20 км

Российские чудовища точно не выиграют эту войну. Сейчас для врага наши команды FPV-пилотов - приоритетная цель. Но они уже не привязаны к наземке в радиусе 20 км от врага. Помните всех FPV-пилотов в очках? Это уже не нужно. Монитор - и в тепле, далеко. FPV-очки существовали только из-за невозможности нормально работать с монитором в окопах. Теперь все это - в прошлом.

Смотрите также: Дроноры 23-й бригады с помощью перехватчиков STING сбили 12 российских БПЛА. ВИДЕО

Планируется развитие инфраструктуры

Сейчас я буду строить инфраструктуру дистанционных пунктов управления для борьбы с шахидами совместно с Иваном Слободяником и Всеукраинской ассоциацией общин на базе ДФТГ. И почти сразу эта сеть может подключиться к борьбе на линии боевого столкновения.

Заблоцкий анонсировал курсы для желающих

"Кто хочет остановить орков или сбить Шахед, не отрываясь от основной работы дома? Подписывайтесь! Скоро начну выкладывать курсы, как к этому подготовиться", - написал он.

Большое уважение "Диким Шершням". Пока ЕДИНСТВЕННЫЙ производитель оборудования связи и FPV, который позволяет такую дистанционную связь без постоянного ручного управления на земле.

Читайте: ВСУ смогут сбивать "Шахеды" над водоемами благодаря новой технологии, - командир подразделения TERRA Волохов

Можем дислоцировать свои войска за границей без физической отправки

"Это историческое событие. Это за пределами невероятного. Запомните этот пост. Пока даже мне трудно представить глобальные последствия того, чего достигла эта украинская компания. Мы можем дислоцировать свои войска за рубежом без физической отправки. Это меняет военные альянсы. Это меняет всю военную логику. И это началось с нас. Слава Украине!", - подчеркнул Заблоцкий