РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9172 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина
635 9

ВСУ смогут сбивать "Шахеды" над водоемами благодаря новой технологии, - командир подразделения TERRA Волохов

Украина уничтожает "Шахеды" над водой с помощью дронов-перехватчиков с морских платформ
Фото: КМВА / телеграм-канал

Украинские военные впервые в мире уничтожили российский дрон-камикадзе "Шахед" с помощью дрона-перехватчика с надводной платформы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал командир подразделения TERRA Третьего армейского корпуса Николай Волохов в комментарии "Апостроф".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как работает новая технология

По словам военного, российские беспилотники часто движутся вдоль рек и морских побережий, используя их в качестве так называемых "безопасных коридоров".

Это затрудняет их уничтожение мобильными огневыми группами, действующими с суши.

Использование дронов-перехватчиков с надводных платформ позволяет приблизиться к цели и быстрее ее уничтожить.

"Для дрона-перехватчика расстояние до "Шахеда" меньше, соответственно, его можно перехватить быстрее", – пояснил Волохов.

Безопасность для гражданских

Военный отметил, что такая технология также снижает риски для мирного населения.

Уничтожение дронов над водой минимизирует вероятность падения обломков на жилые дома или инфраструктуру.

Ожидается, что внедрение этой технологии затруднит России использование водных маршрутов для атак беспилотниками.

Автор: 

технологии (722) уничтожение (9587) ВСУ (7524) Шахед (2103)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Над річкою чи шо ?Передайте цьому командиру,що ми на суходолі.
показать весь комментарий
20.04.2026 12:26 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2026 12:32 Ответить
Вперше у світі СБС збили «Шахед» дроном-перехоплювачем із надводної платформи

Дивізіон безпілотних надводних комплексів у складі 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем виконує бойові завдання в морській операційній зоні. Саме цей підрозділ здійснив результативне перехоплення ударного БпЛА типу Shahed дроном-перехоплювачем, запущеним із безпілотної надводної платформи.

Це новий рівень інтеграції морських і повітряних безпілотних спроможностей. Застосування надводних носіїв для розгортання дронів-перехоплювачів розширює можливості протидії повітряним загрозам і формує додатковий ешелон захисту українських міст.
показать весь комментарий
20.04.2026 12:33 Ответить
в більшості шахеди суходолом залітають для Вашого відома
показать весь комментарий
20.04.2026 12:35 Ответить
Багато летить саме над Дніпром, Південним Бугом та Дністром.
показать весь комментарий
20.04.2026 12:38 Ответить
Цитую текст новини:

За словами військового, російські безпілотники часто рухаються вздовж річок і морських узбереж, використовуючи їх як так звані "безпечні коридори".
Це ускладнює їхнє знищення мобільними вогневими групами, які діють із суші.
показать весь комментарий
20.04.2026 12:38 Ответить
презЕдент може на роялі грати...
показать весь комментарий
20.04.2026 12:30 Ответить
А чи варто про це триндіти?
показать весь комментарий
20.04.2026 12:42 Ответить
нетривіальне питання: а можна не підказувати кацапам? не розказувати про технології, чим, де та як збиваються шахеди.

якщо це щоб підняти настрій населенню, то результат збиттів - його і так підніме.
показать весь комментарий
20.04.2026 12:44 Ответить
 
 