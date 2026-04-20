ВСУ смогут сбивать "Шахеды" над водоемами благодаря новой технологии, - командир подразделения TERRA Волохов

Фото: КМВА / телеграм-канал

Украинские военные впервые в мире уничтожили российский дрон-камикадзе "Шахед" с помощью дрона-перехватчика с надводной платформы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал командир подразделения TERRA Третьего армейского корпуса Николай Волохов в комментарии "Апостроф".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как работает новая технология

По словам военного, российские беспилотники часто движутся вдоль рек и морских побережий, используя их в качестве так называемых "безопасных коридоров".

Это затрудняет их уничтожение мобильными огневыми группами, действующими с суши.

Использование дронов-перехватчиков с надводных платформ позволяет приблизиться к цели и быстрее ее уничтожить.

"Для дрона-перехватчика расстояние до "Шахеда" меньше, соответственно, его можно перехватить быстрее", – пояснил Волохов.

Безопасность для гражданских

Военный отметил, что такая технология также снижает риски для мирного населения.

Уничтожение дронов над водой минимизирует вероятность падения обломков на жилые дома или инфраструктуру.

Ожидается, что внедрение этой технологии затруднит России использование водных маршрутов для атак беспилотниками.

