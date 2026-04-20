ВСУ смогут сбивать "Шахеды" над водоемами благодаря новой технологии, - командир подразделения TERRA Волохов
Украинские военные впервые в мире уничтожили российский дрон-камикадзе "Шахед" с помощью дрона-перехватчика с надводной платформы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал командир подразделения TERRA Третьего армейского корпуса Николай Волохов в комментарии "Апостроф".
Как работает новая технология
По словам военного, российские беспилотники часто движутся вдоль рек и морских побережий, используя их в качестве так называемых "безопасных коридоров".
Это затрудняет их уничтожение мобильными огневыми группами, действующими с суши.
Использование дронов-перехватчиков с надводных платформ позволяет приблизиться к цели и быстрее ее уничтожить.
"Для дрона-перехватчика расстояние до "Шахеда" меньше, соответственно, его можно перехватить быстрее", – пояснил Волохов.
Безопасность для гражданских
Военный отметил, что такая технология также снижает риски для мирного населения.
Уничтожение дронов над водой минимизирует вероятность падения обломков на жилые дома или инфраструктуру.
Ожидается, что внедрение этой технологии затруднит России использование водных маршрутов для атак беспилотниками.
Дивізіон безпілотних надводних комплексів у складі 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем виконує бойові завдання в морській операційній зоні. Саме цей підрозділ здійснив результативне перехоплення ударного БпЛА типу Shahed дроном-перехоплювачем, запущеним із безпілотної надводної платформи.
Це новий рівень інтеграції морських і повітряних безпілотних спроможностей. Застосування надводних носіїв для розгортання дронів-перехоплювачів розширює можливості протидії повітряним загрозам і формує додатковий ешелон захисту українських міст.
За словами військового, російські безпілотники часто рухаються вздовж річок і морських узбереж, використовуючи їх як так звані "безпечні коридори".
Це ускладнює їхнє знищення мобільними вогневими групами, які діють із суші.
якщо це щоб підняти настрій населенню, то результат збиттів - його і так підніме.